(FOTO) Hyundai i Uber zajedno u novom projektu: Predstavili novi model zračnog taksija

Hyundai i Uber najavili su novo partnerstvo i predstavili na Sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las vegasu “Uber Air taksi” kao svoju viziju javnog prijevoza prijevoza kao i cjeloviti koncept zrakoplova.

Hyundai je prva automobilska tvrtka koja se pridružila inicijativi Uber Elevate, donijevši u projekt iskustvo i uspješne rezultate u masovnoj proizvodnji električnih vozila. U ovom partnerstvu, Hyundai će razviti i proizvoditi zračna vozila, a Uber će pružati usluge podrške u zračnom prostoru, veze s kopnenim prijevozom i korisničkim sučeljima. Obje strane surađuju na razvoju infrastrukture za polijetanje i slijetanje ove nove vrste vozila.

“Naša vizija urbane zračne mobilnosti promijenit će koncept gradskog prijevoza“, rekao je Jaiwon Shin, izvršni potpredsjednik i šef Hyundaijevog Urban Air Mobility (UAM) odjela. “Očekujemo da će UAM oživjeti urbane zajednice i pružiti ljudima da svoje vrijeme provode kvalitetnije. Uvjereni smo da je Uber Elevate pravi partner koji će ovaj inovativni proizvod učiniti dostupnim što većem broju kupaca.”

“Hyundai je naš prvi partner s iskustvom u proizvodnji osobnih automobila na globalnoj razini. Vjerujemo da Hyundai može izgraditi Uber Air vozila po dosad neviđenim cijenama u sadašnjoj zrakoplovnoj industriji, proizvodeći visokokvalitetne, pouzdane zrakoplove u velikim količinama, kako bi se putnički troškovi smanjili. Kombinacija Hyundaijeve proizvodne snage s Uberovom tehnološkom platformom predstavlja ogroman skok za pokretanje živahne mreže zračnih taksi vozila u narednim godinama “, rekao je Eric Allison, voditelj tvrtke Uber Elevate.

Hyundai je surađivao s Uber Elevateom na razvoju “osobnog zračnog vozila” (Personal Air Vehicle, PAV), električnog zrakoplova s mogućnošću okomitog polijetanja i slijetanja. PEV je dizajniran za brzinu do 290 km/h, visinu krstarenja od oko 300 m do 600 m od tla i domet do 100 km te je 100% električan. U početku će koristiti pilota, a kasnije će postati autonomno. Kabina je dizajnirana s četiri putnička sjedala, što omogućuje vozačima da se lako ukrcaju i iskrcaju.

U eri moderne mobilnosti, Hyundaijevo istraživanje budućeg gradskog prijevoza uključuje električni zračni PAV koncept, ali i novu vrstu zemaljskog prijevoza – koncept “Namjenski izrađenog vozila” (Purpose Built Vehicle, PBV).

U fokus dolazi i novi infrastrukturni koncept nazvan “Hub”, stanicu za polijetanja i slijetanja PAV-a te odlazak i dolazak PBV-a. Ova pametna rješenja trebala bi svakako rasteretiti cestovni promet, a samim time i gradove te ostala urbana područja.