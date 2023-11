Evo zašto je opasno voziti na rezervi, to svakako treba izbjegavati

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Većina vozača to je iskusila, da većina, vjerojatno – svi. Vožnja na rezervu, no nekad to i nije baš najpametnije…

Čuveno pitanje koliko kilometara se može učiniti s “rezervom”, istraživanja su pokazala da na to ne postoji jednoznačan odgovor.

Jer to ovisi o modelu auta, stilu vožnje, opterećenju auta, konfiguraciji terena, vrsti ceste, gužvi na njoj, a vrijednosti se ovisno o svemu tome mogu kretati od nekoliko desetaka kilometara pa sve do više od 100 kilometara.





Naime, lampica za rezervu se u automobilu pali uglavnom kada je u spremniku ostalo između 7 i 12 posto goriva od ukupne zapremine. No zbog različite mjerne opreme i njene nepreciznosti to u praksi može značiti jako velike razlike od auta do auta i od vozača do vozača.

Od 50 do 159 kilometara

Na testu njemačkog Auto Motor magazina auti su na rezervi prelazili od 50 pa sve do 159 kilometara prije nego bi stali.

Većina modernih automobila prikazuje preostalu kilometražu na putnom računalu, no te vrijednosti znaju i zavarati. Na sreću, skoro uvijek u korist više kilometara, no postoje iznimke. Primjerice neki modeli Renaulta i Dacie su prije desetak godina imali problem sa sustavom i auti bi ostajali bez goriva dok im se na putnom računalu prikazivalo nekoliko desetaka preostalih kilometara.

Danas nema takvih poznatih slučajeva kod novih auta, no to ne znači da ne može doći do problema. Naime, ako ste cijelo vrijeme vozili po ravnom i rezervu dočekali pred nekim velikim brdom ili planinom, preostalih 50 km će se vrlo brzo istopiti zbog veće potrošnje. Isto vrijedi ako ste naglo promijenili stil vožnje. Zato definitivno ne treba izigravati heroja na gasu kada se lampica upali već voziti maksimalno štedljivo.

No i kada kilometri na putnom računalu dođu do nule u principu ste sigurni još neko vrijeme, nema razloga za paniku. Ako je najbliža benzinska udaljena deset, dvadeset kilometara uz nježnu vožnju gotovo sigurno ćete stići do nje jer kilometri na putnom računalu su namjerno prikazani “pesimistično” da bi se vozača natjeralo na pravovremen odlazak na benzinsku. Ovisno o modelu, većina automobila nakon prikazivanja nule još uvijek ima dovoljno goriva za prelazak nekoliko desetaka kilometara.









Da budete potpuno sigurni koliko točno vaš automobil može priječi na rezervi trebali biste to isprobati sami, no to svakako ne preporučujemo. Ne zbog toga što biste mogli ostati na cesti, već prvenstveno zbog toga što vožnja na rezervi može naštetiti vitalnim komponentama automobila, pogotovo ako je automobil star i u spremniku mu se nagomilalo nečistoće.

Čak i mikročestice takve nečistoće su posebno opasne za katalizator, a dovest će i do bržeg “začepljivanja filtra čestica. Pri vožnji na rezervi u opasnosti su i filter goriva koji će se prije istrošiti i pumpa za gorivo kojoj se može skratiti vijek trajanja zbog povremenog rada “na prazno” i lošijeg hlađenja. Naime, u mnogim automobilima ta pumpa je smještena u samom spremniku, a za hlađenje joj služi gorivo.

I dok se problemi s nečistoćom odnose samo na starije automobile, ovi s pumpom goriva vrijede i za one najnovije. Vozite li često na rezervi sa svim ovim komponentama se mogu javiti ozbiljni i skupi problemi.