Evo zašto brzinomjer i aplikacije za navigaciju ne pokazuju istu brzinu

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Živimo u svijetu u kojem je gotovo pa i nepoznato putovanje automobilom bez neke aplikacije. Karte se više ne kupuju po benzinskim postajama, svi se oslanjamo na tehnologiju, satelite…

Među tim informacijama je i brzina kojom putujete. Ali ako ste ikada uspoređivali brzinu s takve aplikacije i brzinu koja piše na brzinomjeru automobila, shvatili ste da se često ne podudaraju.

"Kako bi bili u skladu s međunarodnim standardima prihvaćenima i u Europi, brzinomjeri u automobilu ne smiju pokazivati ​​brzinu nižu od stvarne", piše Elpais.





Postoji određena razlika

Dakle, brzinomjeri mogu pokazivati brzinu veću i do deset posto, ali nikada ne smiju pokazivati manju od prave, aktualne brzine. Budući da brzinomjeri u pravilu prikazuju veću brzinu, to je glavni razlog zašto dolazi do razlike između brzine koju prikazuje automobil i one koja se prikazuje na navigacijskim aplikacijama.

Aplikacije, s druge strane, izračunavaju brzinu pomoću GPS sustava koji prati lokaciju vozila. Samim time, brzina prikazana u aplikacijama koju pruža satelitska navigacija puno je preciznija od one koja se prikazuje na brzinomjeru automobila.

U svakom slučaju, dobro je znati ovaj podatak, ako već niste to primijetili…