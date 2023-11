Evo koliko morate preći kilometara kako bi vam auto bio isplativ

Autor: Dnevno GIŠ

Posjedovanje vlastitog vozila za dnevne potrebe prijevoza, naročito u velikim gradovima, već dulje vremena nije najpovoljnija solucija za vozače koji auto ne koriste na dulje relacije.

Tako je po izvještaju, koji su izradili konzultanti tvrtke Oliver Wyman i platforme Bolt, analizirao je ukupne troškove vlasništva u cijeni po kilometru za automobile više klase, SUV-ove i kompaktne automobile i rezultate su usporedili s cijenom po kilometru različitih vrsta usluga dijeljene mobilnosti, koje ne nose dodatne troškove za korisnika, osim početne cijene.





Vlasnici automobila koji prijeđu manje od 15.000 kilometara godišnje mogu uštedjeti prelaskom na druge opcije prijevoza, pokazuje novo istraživanje

Rezultati nedavno provedenog istraživanja Shared Mobility’s Global Impact u Njemačkoj, ukazuju na to da bi vlasnici osobnih automobila koji godišnje prevale manje od 15.000 kilometara mogli propuštati značajne uštede.

Moderna rješenja

Za takve vozače najpovoljnije su vožnje taksijem, kao i najam automobila, električnih romobila ili električnih bicikala povoljnije opcije prijevoza od posjedovanja automobila.

Car sharing, odnosno kratkoročni samoposlužni najam automobila, pokazao se kao najpovoljnija opcija. Njegovi su troškovi niži od troškova sva tri tipa automobila pri godišnjoj kilometraži do 15.000 km. Usluge najma e-romobila i e-bicikala povoljnije su od posjedovanja kompaktnog automobila pri godišnjoj kilometraži do 5.000 km, dok je čak i najskuplja usluga dijeljene mobilnosti, vožnja taksijem na zahtjev preko aplikacije, povoljnija od više klase automobila za prevaljenu godišnju udaljenost do 12.000 km.

Izvještaj je također otkrio da se udaljenost koju osobni automobili prelaze smanjila za 1.700 km godišnje tijekom posljednjeg desetljeća, dok je broj registriranih vozila po kućanstvu ostao isti, sugerirajući da automobili često stoje neiskorišteni kod kuće.









Zaključci istraživanja također su u skladu s analizom korištenja Boltovih e-romobila u Europi, koja je pokazala da oko 10 posto vožnji tim vozilima izravno zamjenjuje putovanja automobilom. Uzimajući sve ove prednosti u obzir, izvještaj predviđa da će usluge dijeljene mobilnosti činiti 7 posto svih gradskih putovanja diljem svijeta do 2030. godine, u usporedbi s trenutačnih 3 posto.