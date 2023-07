Eksplodirao prototip solarnog automobila: Velika nesreća, poginula dva radnika

Strašna nesreća prekinula je istraživanje razvoja hibridnog kita, koji je trebao omogućiti preradu automobila pogonjenih fosilnim gorivima u hibrid na solarnu energiju, a bio je financiran EU sredstvima.

Kako se doznaje poginulo je dvoje talijanskih istraživača, kada je došlo do eksplozije i zatim požara na njihovom testnom prototipu Volkswagen Polu, kada su testirali kit koji je proizveo Life-Save.

U nesreći, koja je potresla auto-moto svijet, poginuli su 66-godišnja Maria Vittoria Prati i 25-godišnji Fulvio Filace.

Tužan oproštaj

“Izražavamo najiskreniju sućut obiteljima starije istraživačice Marije Vittorije Prati i Fulvija Filacea zbog tragičnih događaja”, napisao je Life-Save na svojoj web stranici, koja je privremeno zatvorena nakon incidenta.

“Molimo se za njih i iskrenu solidarnost sa svima onima koji su ih poznavali i voljeli”, dodaju iz tvrtke, koja je radila na kitu koji je uključivao solarne panele na krovu i poklopcu motora, a elektromotori su pogonili stražnje kotače automobila s prednjim pogonom

🚗💥 EU-funded hybrid car prototype explodes in Italy, killing two people

The Life-Save project aimed to turn cars with conventional combustion engines into hybrid vehicles, running at least partly on solar energy.









One vehicle equipped with the experimental technology caught… pic.twitter.com/FLhnXxf8Ch

— PiQ (@PriapusIQ) June 29, 2023