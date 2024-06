Država se rješava luksuza: BMW-e i Audije za ovaj iznos nećete naći ni na Hreliću

Autor: M.D.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila u državnom vlasništvu. Sva se vozila prodaju u zatečenom stanju, odnosno po principu “viđeno-kupljeno”. Time se izbjegavaju naknadni prigovori kupaca.

Na natječaju su oglašena razna vozila, različitih marki, a među njima ima i luksuznih. Među njima se izdvaja BMW 735i iz 2002. godine, kojemu je cijena samo 700 eura. Na dražbi će se naći i BMW X5 3.0d xDrive iz 2007. godine. On je nešto skuplji – 1300 eura.

U ponudi su još i dva dizelska Audija A4 iz 2003., odnosno 2005. godine. Za svakog od njih potrebno je izdvojiti najmanje 200 eura. Na svega osam eura više procijenjen je Mercedes E 200 Kompresor Classic iz 2003. godine. Uz hrpu Volkswagen Passata, Ministarstvo graditeljstva u ponudu je uvrstilo i Citroen C5 1.6 eHDI Business iz 2013. godine, čija je početna cijena 311 eura.

U ponudi su još kombiji, kamioni, prikolice, ali i traktor Tomo Vinković iz 1986 godine, koji je zajedno s priključcima procijenjen na vrtoglavih 3000 eura. Za tu je svotu, moguće kupiti sva ranije navedena vozila, ako početna cijena ujedno ostane i prodajna.

Treba dodati i jamčevinu

Većina vozila se može pogledati 16. srpnja od 9:30 do 11:30 u garaži Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb. Kombiji navedeni pod rednim brojevima od 27 do 31, prodaju se skupno i mogu se vidjeti na parkiralištu Vjesnika, Slavonska avenija 4 u vremenu od 12:00 do 12:30 sati. Poluprikolica Krone se može vidjeti na prostoru bivše vojarne dr. Ante Starčević u Jastrebarskom od 13:30 do 14 sati, dok se tegljač Renault Premium može pogledati 17. srpnja od 10:00 do 10:30 sati na graničnom prijelazu Tovarnik.

Dio vozila je registriran u drugim zemljama EU, pa je nakon kupnje na Carini potrebno platiti posebni porez na motorna vozila te naknadu za otpadna vozila, a nakon toga registrirati vozilo po domaćim propisima. Za sudjelovanje u javnom natječaju, odnosno na dražbi potrebno je još ranije uplatiti jamčevinu koja se kreće od 50 do 400 eura, ovisno o vozilu.

“Na natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe, a najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je dostavio valjanu ponudu te ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u eurima. Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga te u tom slučaju vrši povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu. Važno je napomenuti kako ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine”, poručuju iz Ministarstva.

Ponude se zaprimaju do 30. srpnja ove godine u 10 sati u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi: Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte. Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu. Javno otvaranje ponuda održat će se 30. srpnja u 11 sati u garaži Ministarstva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/6448-844 ili na e-mail: [email protected].