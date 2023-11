Doveli mu auto na pranje, kad ga je otvorio ostao u šoku: ‘To nikada nisam vidio’

Craig Davies, 39-godišnjak iz Haverfordwesta u Pembrokeshireu, već 11 godina vodi nagrađivanu tvrtku za čišćenje automobila Premier Shine Detailing. Sada je pak opisao je kako se uhvatio u koštac s jednim od najprljavijih vozila koje je ikada vidio, prekrivenog blatom, sijenom i rabljenim iglama.

Tijekom vremena, Craig je vidio prilično prljave automobile, ali ništa slično Volkswagenu koji je stigao k njemu krajem listopada. Fotografije koje je snimio i objavio na Facebooku pokazuju koliko je unutrašnjost automobila bila prljava, s tepisima prekrivenim blatom i rabljenim iglama.

“Imao sam prilično prljavih vozila”, rekao je Craig. “Imao sam vozila gdje su bile mrtva životinja, imao sam automobile s gljivama koje su rasle iz tepiha. Ali rekao bih da je ovaj bio jedan od najgorih. Moj prvi dojam kad sam vidio ovaj automobil bio je: Kako ću k vragu očistiti ovaj automobil sam u jednom danu?”, ispričao je.

Kad su ga pitali je li unaprijed bio obaviješten o stanju automobila naveo je kako nije te da su mu rekli da je automobil prilično prljav. “Očito je dugo vremena bio korišten kao radno vozilo”, rekao je. Govoreći o procesu transformacije unutrašnjosti automobila, Craig je napomenuo kako je morao sam sve izvaditi van.

“Bacio sam smeće i stavio ih u vreće. Sve što je izgledalo važno, poput računa ili slično, išlo je u posebnu vreću osim ako nije bilo očito da je smeće poput omotnica od slatkiša i slično. To bi bilo na kupcima da pregledaju i vide trebaju li to ili može biti bačeno”, ispričao je i nastavio.

