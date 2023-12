Dok je čistila auto pronašla tajni gumb u pretincu za rukavice: Evo čemu služi

Autor: Z.S.

Jedna korisnica TikToka čistila je ovih dana svoj automobil, kada je odjednom doživjela eureka efekt, trenutak iznenadnog, naglog otkrića ili shvaćanja nečega što je prije bilo nejasno ili nedokučivo. Naime, otkrila je ‘najbolji’ trik za automobile, za neke savršen za prijevoz božićnih čokoladica tijekom blagdanskog razdoblja.

Naime, tiktokerica pod imanem The Wilfordhome, pokazala je u klipu tajni gumb unutar pretinca za rukavice, koji može isključiti grijanje u tom prostoru i tako spriječiti topljenje čokoladica u zimsko vrijeme kad je grijanje u automobilu uključeno.

Nakon što se isključi, pretinac za rukavice ostaje hladan, čak i ako je automobil vruć. Ljeti pak taj gumb omogućuje pretvaranje pretinca za odlaganje u mali hladnjak. Da biste ohladili pretinac za rukavice samo okrenite prekidač na pahuljicu snijega. Tijekom rada klima uređaja, pretinac za rukavice hladi se zrakom koji prolazi. Ovo je sjajno ako ljeti želite primjerice rashladiti piće.









Odleđivanje prozora

A kad su u pitanju trikovi za aute, evo koji je najefikasniji načini za uklanjanje leda s vjetrobranih stakala. Iako se popularniji sprejevi za odleđivanje, koji su u posljednje vrijeme jako popularni, čine kao dobro rješenje, njihovo djelovanje i nije tako bajno. Ovi sprejevi koji se uglavnom sastoje od mješavine vode i alkohola s nekim pomoćnim kemijskim spojevima rijetko će ekspresno odmrznuti staklo, a i njihove cijene nisu jeftine. Osim što se relativno brzo troše i cijena im se zna kretati i preko 6 eura.

Također, čišćenje sprejem može dodatno zakomplicirati život na niskim temperaturama. Jer, ako dobro ne obrišete staklo nakon upotrebe, mikroskopski tanak sloj vode koji je ostao na njemu ponovno će se početi lediti i blokirati pogled, što, dakako, može biti jako opasno.

Najučinkovitija metoda

Najbolje ćete stakla od debljeg leda očistiti staromodnim struganjem u kombinaciji s grijanjem ventilacijom automobila uz upaljeni motor. Zvuči čudno, no grijanje stakla motorom otopit će deblji led na automobilu jeftinije od specijalnih sprejeva.









Dakle, prvi korak je paljenje auta i namještanje ventilacije na vjetrobransko staklo, a zatim struganje stakla koje se kreće od ruba prema sredini. Nemojte strugati previše agresivno jer i plastična strugalica može lako izgrepsti stakla i koristite samo specijalne strugalice za led i pazite da nisu oštećene.

Iako velika većina to zna, treba upozoriti da je polijevanje toplom ili vrućom vodom jer zbog velikih temperaturnih razlika može doći do pucanja stakla. A metoda odleđivanja tekućinom za pranje stakla samo će dovesti do oštećenja metlica brisača ili kvara mehanizna, odnosno motora koji ih pokreće.