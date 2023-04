DOBIO RAČUN OD GOTOVO 150.000 EURA! Ovo je najskuplji rent-a-car ikada, prešao 500.000 km!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Rent a car može biti skup, ali nijedan nije bio skup kao jedan primjer ove subote. Kako navodi Heute, 27-godišnjem vozaču se pokvario njegov automobil, pa je na jedan dan odlučio iznajmiti Cupru Born.

Dogodilo se to u Beču, a automobil je koristio od 13 do 23 sata te ga je nakon toga vratio na dogovorenu lokaciju. Ni sam nije znao koliko će ga to koštati.

Kada je zaključao auto i vratio ključeve – doživio je šok: Na računu je pisalo da je u tih par sati prevalio čak 500 tisuća kilometara! Trebao je platit čak 146.946 eura!





Nije mu bilo do smjeha

U šoku je nazvao kompaniju. Kompanija se na taj poziv dobro nasmijala. Naime, sve se dogodilo u subotu, prvog travnja (prvi april), no vozaču nije bilo do smijeha.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli @cupra.born









Nakon što su se dobro nasmijali ispričali su se vozaču i rekli da je došlo do tehničke greške. Vozaču je laknulo te je na kraju ispao samo žrtva šale.

Njegov novčanik je zapravo bio lakši za 74 eura.