‘DAJ MI POSUDI AUTOMOBIL’ Razmislite dobro prije nego što to učinite, na leđa si možete natovariti visoku kaznu

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Vlasnik vozila može biti kažnjen čak i ako ne sjedne za volan svog automobila.

Ako vas netko zatraži da mu posudite automobil zakon zahtjeva da temeljito izvršite analizu njegovog vozačkog statusa i svojstva u kojoj mu dajete automobil.

Prvo što treba napraviti je zamolite ga da vam pokaže svoju vozačku dozvolu.

Kazna do 7000 kuna

Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje novčanu kaznu od 3000 do 7000 kuna za vlasnika vozila koji vozilo da na upravljanje osobi za koju je mogao ili morao znati da nema pravo upravljati vozilom: upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, za vrijeme dok joj je izrečena sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ili mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili je isključena iz prometa, nema upisanu odgovarajuću kategoriju, upravlja vozilom bez pomagala ili ne postupa po uvjetima i ograničenjima navedenim u vozačkoj dozvoli, kojoj je vozačka dozvola oduzeta ili ukinuta, osobi za koju se na temelju njezina ponašanja može zaključiti da je pod utjecajem droga ili lijekova ili koja u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili je pod vidnim utjecajem alkohola ili je u tolikoj mjeri umorna ili bolesna da nije u stanju na siguran način upravljati vozilom.

Provjeru je najlakše napraviti preko internetske stranice MUP-a u rubrici kutak za vozače li provjera statusa vozačke dozvole. Utipkajte broj vozačke i otvorit će vam se sve što bi trebalo znati.

Kontrolirajte mu dah

Nakon toga orijentirajte se na kontrolu daha te se pitajte je li konzumirao alkohol ili drogu itd. i još malo razmislite. Tko zna, ako predugo čekate možda onaj tko je želio i posuditi vaše vozilo, od svega na kraju i odustane.

Uz to vlasnik vozila odgovora da automobil ima propisno osiguranje i registraciju. Ako to automobil nema odjavite ga jer ako ga policija zatekne na cesti sud će vas kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 50.000 kuna, piše HAK revija.