Citroën DS, pionir hidropneumatskog ovjesa, predstavljen 5. listopada 1955.

Autor: Dino Milić-Jakovlić i Željko Marušić

Citroën DS, ‘Žaba’, predstavljen 5. listopada 1955. na salonu u Parizu, tehnološki je bio 20 godina ispred svoga vremena. Do 24. travnja 1975. proizvedeno ih je 1.455.746…

Osim OHV motora obujma 1911 ccm snage 75 KS pri 4500/min, dugohodne izvedbe (78 x 100 mm), koji je uveden 1934., u slavnom modelu Traction Avant, sve je drugo bilo kao s druge planete. Fluidna karoserija dugačka 4838, široka 1790 i visoka 1470 mm, koja je podsjećala na žabu (‘tajna’ nadimka), ali i na morskog psa imala je izvrnu aerodinamiku (tada senzacionalnih Cx 0,38). Sprijeda su bile disk kočnice, po čemu je DS bio jedan od prvih visokoserijskih automobila.

Zanimljiv je i golemim međuosnim razmakom od 3125 mm. Ovjes je bio neovisan na sva četiri kotača, ali to je tek početak revolucionarnosti ovog modela. Kod kongenijalnih automobila tada je hidraulički sustav korišten samo za kočnice, kod rijetkih i za servouređaj volana. Citroën DS ga je usto koristio za ovjes, hidropneumatski, prvi aktivni ovjes, koji je koristio hidraulički tlak od 1,7 bara. Tvrtka iz Pariza ga je već upotrijebila u najopremljenijoj verziji modela Citroën Traction Avant. Imao je i krov od fiberglasa, što je snizilo težište i povećalo ionako izvrsnu stabilnost te smanjilo ukupnu masu.

Citroën DS je bio zanimljiv jer mu re polumjer upravljačkog polumjera kotača bio nula, koji povećava stabilnost upravljanja (prvi automobil s negativnim upravljačkim polumjerom bio je Audi 80 iz 1972.) Uz ukupnu masu od 1220 kg (hidraulički ovjes donio je dodatnih 65 kg), i izvrsnu aerodinamiku, 4-stupanjski mjenjačem je mogao potegnuti do 145 km/h, a do 100 km/h je ubrzavao za 20 sekundi. Za tadašnje je vrijeme to bilo OK.

Hidropneumatski ovjes je omogućio ručno podešavanje visine u pet položaja, udaljenosti od podloge 9 do 28 cm. Svakim je sljedećim ovjes postajao sve tvrđi, te je u gornjem, zbog 64 posto mase na prednjim kotačima mogao voziti na tri kotača (bez jednog stražnjeg)! Nije bila potrebna dizalica nego potpornji. Pri izmjeni kotača automobil bi se digao u krajnji položaj, postavili potpornji i potom visina kotača postavljena u srednji položaj. Citroën DS je postao senzacija salona u Parizu i tržišni hit i uskoro je ‘isplivalo’ da je naziv kratica od francuskog La Déesse (Božica).

Pored standardne verzije, 1958. stigao je karavan, dugačak 4990 mm. U njemu uživaju svi, od bogatih tvorničara i estradnih umjetnika, do najutjecajnijih političara i državnika. Luksuzno opremljen Citroën DS postaje službeno vozilo francuskih predsjednika, od generala de Gaullea do Georges Pompidoua. Na domaćem je tržištu ponuđena nešto skromnija osnovna verzija Citroën ID 19. Zanimljivo, prvi je Citroën DS imao 6-voltnu instalaciju, koja je 1960. prebačena na 12 V. Snaga motora je 1961. povećana na 80 KS pri 4250, kad je uvedena i verzija Cabriolet.

Novi, suvremeniji motor serije DY s 1972 ccm i 84 KS pri 5250/min ugrađen je 1965., a ponuđena je snažnija verzija s 2175 cm i 100 KS pri 5750 min, u verzijama DS 21 i DX Redizajn, nakon 12 godina napravljen je 1970. Uspješan dizajn postao je još uspješniji (dužina je povećana na 4874 mm) jer su sprijeda ugrađena dvostruka svjetla ispod pokrova od pleksiglasa, a unutrašnja su svjetla bila mehanički zakretna, povezana s upravljačkim mehanizmom.









Verzija Citroën DS 20 s 90 KS pri 5750 ccm uvedena je 1968., kad i Citroën DS 21 sa 104 KS, a 1971. je Citroën DS 20 pojačan na 98 KS. Daljnji iskorak k dinamičnosti i luksuzu bio je 1969., kad je Citroën DS 21 s elektroničkim ubrizgavanjem goriva Bosch D-Jetronic pojačan na 120 KS pri 5250/min te je dobio 5-stupanjski mjenjač te 1971., kad je opremljen 3-stupanjskim BorgWarner automatskim mjenjačem.

Top Gun varijanta Citroën DS 23 stigla je 1972., s 2347 ccm 110 KS u karburatorskoj verziji i Citroën DS 23 ie sa 126 KS. Taj je mogao potegnuti 185 km/h i do stotke ubrzati za 10,4 s. Tijekom karijere ovaj se model proizvodio i u jednostavnijim verzijama Citroën ID 19, D Spécial i Super 5. Do 24. travnja 1975. proizveden u 1.455.746 primjeraka, od toga 1.330.750 u Parizu, a proizvodio, odnosno montirao se u Australiji (Heidelberg), Portugalu (Manguaode), UK (Slough) i Jugoslaviji (Koper). Citroën DS je zbog stila i ekskluzivnosti imao bogatu filmsku karijeru…

Foto: Citroën