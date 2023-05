CIJENE PUNJENJA NEGDJE DRASTIČNO RASTU! Ekstreman rast, pa ovo je skuplje i od benzina

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Veliki udar za vozače električnih automobila tijekom turističke sezone. Naime, na pojedinim punktovima (ELEN) doći će do poskupljenja od čak 25 posto!

Dakle, na punionicama što im se nalaze na autocestama, a ELEN drži više od trećine svih punionica za električne automobile u Hrvatskoj, na priključcima nazivne snage do 22,1 kW, a to su oni najsporiji, cijena je 0,45 €/kWh. do sada je bila 0,36 €/kWh.

Na onima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW iznosi umjesto dosadašnjih 0,46 €/kWh rastu na 0,62 €/kWh.





Veliki rast

I na koncu punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kWh doseže uistinu brutalni iznos od 0,86 €/kWh, a ne kao izvansezonskih 0,66 €/kWh.

Dakle, koliko je to skupo, pokazuje i računica prema kojoj najnježnija vožnja na 100 kilometara troši oko 20 kWh. Drugim riječima, koriste li najbrže punionice, jer logično je da ne žele provesti godišnji odmor na našim odmorištima duž A6 ili A1, 100 kilometara ima cijenu 17,2 eura!

“Za usporedbu, uz potrošnju od 6 litara dizela, što je u gabaritima vozila i stila vožnje električna potrošnje od 20 kWh, za isti iznos prijeći će se dvostruko, oko 200 kilometara. U slučaju benzinaca to je oko 20 posto manje, 160 kilometara.”, piše Novi list.

Čini se da netko želi dobrano iskoristiti turističku sezonu, vidjet ćemo hoće li se i isplatiti…