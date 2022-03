CIJENE GORIVA DIVLJAJU, A LOPOVI IMAJU NOVU TEHNIKU KRAĐE: Zbog ovoga naprave ogromnu štetu na autu, a stručnjaci savjetuju kako se zaštititi

Autor: Dnevno.hr

Cijene goriva zbog rata u Ukrajini divljaj. I iako je u utorak nastupilo sniženje na benzinskim postajama, zbog svega toga gorivo je postalo još traženija roba među lopovima koji su se dosjetili novim načinima krađe. Tako se zavlače ispod automobila, buše rupu na spremniku i čekaju da se gorivo izlije u kanister.

Razlozi ovakvog načina krađe leže i u činjenici da moderni automobili imaju niz tehnologija koje pomažu u sprječavanju krađe goriva. Primjerice poklopac spremnika zaključava se kada je vozilo zaključano ili nepovratni ventili ne dopuštaju gorivu da dođe u cijev ili membrane koje sprječavaju da crijevo dođe do samog spremnika.

No, to nije sprječava lopove da dođu do željenog goriva te na ovaj destruktivan način ga kradu što izaziva velike štete vlasnicima automobila. Naime, osim što ostaju bez goriva, vlasnici moraju mijenjati spremnike za goriva, a to ih može koštati na tisuće kuna, ovisno o marki i modelu vozila.

Jako je teško zaštititi se od ovakvog načina krađe, ali stručnjaci savjetuju da automobil parkirate na dobro osvijetljenim mjestima i sa stražnjim dijelom vozila usmjerenim prema nadzornoj kameri, naravno ako je ima u blizini. Izbjegavajte parkiranje na mračnim mjestima ako je moguće.