BMW Serija 3 (E21): prva bavarska Trojka predstavljena 2. svibnja 1975.

Autor: Auto Doktor

Prvi BMW Serije 3 (1975. – 1983.), nasljednik slavne Serije ’02 povećan te poboljšan uglavnom stilski, startao je s 4-cilindrašem M10, od 316/90 KS do 320i/125 KS, a na kraju je dobio 6-cilindraše M20, 320/122 KS i 323i/143 KS te štedljivog 315/75 KS

Prije 46 godine startala je priča o BMW-u Serije 3, koja je do danas iznjedrila sedam generacija kultnog bavarskog modela. No, 2. svibnja 1975. predstavljen je nasljednik kultne Serije ’02 (od 1502 sa 75 KS do 2002 turbo sa 170 KS), prvi BMW Serije 3 (E21), stvarno je sportska limuzina srednje klase iz Münchena druge generacije, a aktualni model G20 formalno je sedme, a stvarno osme generacije.

Prvi BMW Serije 3, u Njemačkoj ubrzo prozvan ‘Dreier’, kod nas ‘Trojka’, predstavljen je 2. svibnja1975, a na tržište je stigao u kolovozu 1975. Već na prvi pogled ‘wow’, s dva prednja fara u verzijama 316 (90 KS) i 318 (98 KS) te četiri u 320 (109 KS) i 320i (125 KS), s kontinuiranim ubrizgavanjem u usisnu cijev Bosch K-Jetronic.

Privlačno, uzbudljivo zaobljen, s crnom trakom između stražnjih svjetala (šteta što je BMW potom taj efektni stilski detalj napustio) proizvodio se samo kao sportska limuzina srednje klase (D-segment), s dvoja vrata.

Njegovi su gabariti danas kompaktna klasa (C-segment), a prva Serija 3 skladno je ‘napuhala’ gabarite prethodnika BMW 1600, dužinu na 4355 mm (+135), širinu na 1610 mm (+20) i visinu na 1380 mm (+20). Pritom se posebno vodilo računa o povećanju komfora na stražnjim sjedalima, jer je prethodnik više bio 2+2 izvedbe, nego s punopravnim stražnjim sjedalima.

BMW Serije 3 prve generacije proizvodio se samo s dvoja vrata, straga je bio neovisan ovjes i atraktivan stilski detalj s crnom trakom između stražnjih svjetala. Najsnažniji model BMW 323i se straga prepoznavao po dvije ispušne cijevi.









Koncepciju je preuzeo od prethodnika i tu zbilja nije trebalo ništa mijenjati. Uzdužno iznad i ispred osi prednjih kotača, za 15 stupnjeva u desno nagnut (radi smanjenja visine haube i poboljšavanja napajanja gorivom) 4-cilindraš, s blokom od sivog lijeva, jednim bregastim vratilom u glavi pokretan Duplex lancem.

Preko 4-stupanjskog ‘šaltunga’, kardanskog vratila i diferencijala u neovisnom stražnjem ovjesu pokretao stražnje kotače. Da, taj je motor M10, u baznoj verziji s 1499 ccm, ali s turbopunjačem, 1980-ih u bolidima Formule 1 na treningu ispaljivao čak 1500 KS.

Tada je stil bio primaran, a aerodinamika se pisala malim slovom. Koeficijentom otpora zraka od 0,46 bio je ‘krivac’ što je s 90 KS iz 1573 ccm mogao potegnuti ‘tek’ 160 km/h. No, tada je to bilo ‘vihor’, a i ubrzanje do stotke za 13,8 s bilo je OK.









Srednji u početnoj ponudi bio je 318 (1766 ccm/98 KS), za 11,9 s i 165 KS), 320, s četiri fara (1990 ccm/109 KS) mogao je potegnuti 170 km/h i do stotke je ubrzavao za 11,2 s. Najsnažniji u prvoj ponudi. 320i, do stotke je ubrzavao za 9,9 s i postizao 183 km/h.

U rujnu 1977. stiže 6-cilindarska, redna serija M20, koja je uvela zupčasti remen za pogon bregastog vratila (nisu se time ‘usrećili’), pa se sljedeća serija tog motora 1990-ih b+vratila lancu. U modelu 320 (koristila se i oznaka 320/6 je iz 1990 ccm i uz ubrizgavanje K-Jetronic razvijao 122 KS, za 10,7 s i 181 km/h.

Atraktivna i zaobljena instrumentna ploča i crvena iluminacija bili su ‘wow’, a modeli 316 i 318 desno od brzinomjera imali su sat, a 320 i 323i okretomjer. Precizan ručni ‘šaltung’ imao je četiri stupnja.

Posebno je uzbudljiv bio 323i, s dvije ispušne cijevi, koji je iz 2316 ccm razvijao 143 KS, što mu je omogućavalo sprint do stotke za 9,5 s i najveću brzinu od 190 km/h. Imao je uzbudljiv ‘turbinski’ zvuk, a prema brzinomjeru išao je pravilno: prva 50, druga 100, treća 150 i četvrta 200 km/h.

San snova! Pri kraju mandata, u ožujku 1981. stigao je osnovni, ‘štedljivi’ model 315 sa 75 KS iz 1573 ccm, prigušen i s povećanim stupnjem kompresije, do stotke je ubrzavao za 14,8 s, mogao postići 154 km/h i trošio 8,8 litara.

Bila su to vremena prije dizelaša, kojeg će, kao i verziji s četvera vrata, dobiti nasljednik E30, slavna ‘Kockica’. Atraktivan Topcabriolet proizvodio je karoserist i tuner Baur. Uz blagi redizajn u kolovozu 1979., serija E21 je nasljednika serije E30 (slavnu ‘Kockicu’) dobila u kolovozu 1982.

Najslabija verzija, model 315, nastavila se proizvoditi do kraja 1983., te je u vrlo uspješnoj seriji E21 proizvedeno ukupno 1.364.039 Trojki prve generacije. Pogledajte razvoj svih serija, do danas: