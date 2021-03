BMW je 30. ožujka 1998. postao vlasnik kultne britanske tvrtke Rolls-Royce

Autor: Dino Milić-Jakovlić

Rolls-Royce, ponos britanske automobilske, imao je dugu i ne baš aristokratsku povijest životarenja i borbe za opstanak, dok nije došao pod okrilje tvrtke BMW

Početkom 1970-ih Rolls-Royce je nacionaliziran, prava na automobilski dio ustupljena su prvo Vickersu, a kad je prodaja pala na niske grane, 1990-ih, pojavila su se dva interesenta za preuzimanje automobilskog brenda, oba njemačka.

Svi su očekivali da BMW, koji je već pružao tehnološku podršku britanskoj tvrtki, postane novi vlasnik, no kad je početkom 1998. kompanija uistinu ponuđena, ispostavilo se da je Volkswagen ponudio 430 milijuna funti, a Bavarci samo 340 te su se Rolls-Royce i Bentley našli u vlasništvu korporacije iz Wolfsburga.

Bila je to vrlo neugodna situacija za Vickers, koji je pored već razvijene tehnološke suradnje s BMW-om imao i očiglednu preferenciju prema bavarskoj tvrtki, no Volkswagen je ponudio više…









Sve dok u Wolfsburgu nisu još jednom pročitali sitna slova u ugovoru i shvatili da kupnjom tvrtke nisu dobili i pravo na korištenje imena i logotipa Rolls-Royce. Njih je za četrdeset milijuna funti otkupio BMW.

No u vlasništvu Volkswagena bili su karakteristična maska s hladnjakom u obliku grčkog hrama, kao i figurica Spirit of Ecstasy. Prava pat-pozicija. No nakon određenog natezanja dogovor je ipak postignut.

Rolls-Royce se nalazio u toliko mizernom stanju da je Volkswagen, odlučio prepustiti taj brand BMW-u, a sebi zadržati ‘perspektivniji’ Bentley, sestrinsku tvrtku koja je tada prodavala dvostruko više automobila.









Dva desetljeća kasnije obje tvrtke i dalje imaju svoje, različito mjesto na tržištu i pod njemačkim vodstvom ostvaruju najbolje prodajne rezultate u povijesti (do početka krize izazvane koronavirusom).