BMW 730d blago-hibridnom 48V potporom nabijen na 286 KS i 650 Nm

Autor: Auto Doktor

BMW Serija 7, čiji predak upravo slavi 52. rođendan, dobiva 48-voltnu blago-hibridnu potporu u cijelu gamu…

Nakon što su novim remenskim sustavom Start/Stop oplemenili gamu turbobenzinskih motora, a u početkom godine stigao je oplemenjeni 520d, kojemu sustav vršno električno ‘ubrizgava’ 8 kW (11 KS)…

…stiže unapređenje za najvažniji model u ponudi, BMW 730d (G11) koji će uskoro proslaviti peti rođendan na tržištu. Dieselgate pada u drugi plan! Novi motor dobiva sustav Common-rail ubrizgavanja pete generacije, s vršnim tlakovima ubrizgavanja, preko piezo-brizgaljki s vršnim tlakovima ubrizgavanja od 2700 bara.

Uz blago-hibridni 48 V sustav starter-generator, koji spojen remenom na radilicu daje strujni impuls pri ubrzavanju i povećanom opterećenju, ugrađeno je i novo stupnjevito, registarsko ubrizgavanje, VGT.

To je najveći okretni moment povećalo sa 620 na 650 Nm, koji se oslobađa od 1500 do 2500/min. Najveća je snaga porasla s 265 na 286 KS. To će, preko 8-stupanjskog automatskog mjenjača i stražnjeg pogona ubrzanje do stotke skratiti sa 6,1 na 5,9 sekundi.

Najveća je brzina ograničena na 250 km/h. Istodobno će se prosječna potrošnja, po NDEC ciklusu smanjiti s 5,5 na 5,4 litre na 100 km. Isti će se pogon ugrađivati u novi BMW 530d te SUV-gamu X3, X4 i X7 s pogonom 4×4, u verzijama xDrive30d.