AUTOMOBIL OŠTEĆEN U JAVNOJ GARAŽI: Kako do odštete?

Autor: Ekspertni tim

Naknadu možete ostvariti po osnovu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti javne garaže, nakon policijskog očevida…

PITANJE ČITATELJA

Parkirao sam auto u javnoj garaži i kad sam se vratio, uočio sam oštećenje na desnim vratima, koje je prouzročio vozač vozila koje je bilo parkirano do moga. Kako se radi o skupom modelu nastala je velika šteta. Nadzorne kamere nisu registrirale štetni događaj, a ja nisam zapamtio koje je auto bilo parkirano do moga. Kako mogu doći do odštete, jer sam uredno platio parkiranje.

ODGOVOR PRAVNIKA

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu ne priznaje pravo na naknadu imovinske štete koja je prouzročena od strane nepoznatog motornog vozila pa po toj osnovi ne možete ishoditi naknadu.

Naknadu možete ostvariti po osnovu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti javne garaže u kojoj ste parkirali vozilo i za to platili, jer javne garaže za takve slučajeve u pravilu imaju zaključene odgovarajuće police osiguranja.

Kako biste to ostvarili nužno je odmah zvati policiju da napravi očevid. Naravno, ako imate policu automobilskog kaska, štetu možete naplatiti i po toj osnovi…