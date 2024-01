Amerikanac u Zagrebu zaprepastio zaposlenike rent a cara: ‘U 500 metara je skurio cijeli auto’

‘Rent a car’ je usluga najma automobila koja omogućuje klijentima privremeno korištenje vozila. Ova usluga omogućava pojedincima ili tvrtkama korištenje automobila na određeno razdoblje, obično dnevno, tjedno ili mjesečno, nakon čega se vozilo vraća agenciji za najam.

Kada unajmite automobil, obično ćete platiti određeni iznos unaprijed, a potom ste odgovorni za gorivo i eventualne dodatke tijekom korištenja vozila. Ova usluga je popularna među putnicima koji privremeno borave na određenom mjestu ili kojima je potrebno vozilo iz različitih razloga, kao što su putovanja, poslovni sastanci ili privremena zamjena oštećenog vozila.

Agencije za najam automobila obično nude različite vrste vozila, od manjih automobila do luksuznih vozila ili teretnih vozila, ovisno o potrebama klijenata. A jedan takav klijent nedavno je iz Sjeverne Amerike, točnije iz SAD-a, sletio u zagrebačku zračnu luku i otišao ravno u jednu poznatu rent–a-car kuću po automobil koji je rezervirao. Ubrzo nakon preuzimanja nastao je kaos. Što se točno dogodilo ispričao nam je zaposlenik firme.

‘Spržio ga’

“Uzeo je manualca i nije koristio kuplung dok je mijenjao brzine. Ne znam kako je uopće uspio krenuti. Prošao je jedno 500 metara i skurio je cijeli auto, getribu, sve, kuplung. Auto je cijeli smrdio, spalio je sve što je mogao”, kazao je i nastavio.

“Onda je došao kolega do njega i pitao ga što je bilo, a on je rekao da nije mogao mijenjati brzine. Zatim je kolega sjeo u automobil, stisnuo kuplung i normalno prebacio brzine, a onda ga je pitao da mu pokaže što je radio. Kolega je skužio da ovaj uopće ne stišće kuplung dok mijenja brzine, a kad mu je napomenuo da mora stisnuti kuplung, onda je on na to rekao kao samo A-HA”, kazao je i otkrio je je klijent za popravak automobila morao dati oko 3000 eura.

“Zanimljivo, poslije toga je htio opet uzeti manualaca, ali ga naravno nije dobio nego automatik”, ispričao nam je zaposlenik rent-a-car kompanije.

Korisni savjeti

Kada unajmljujete automobil u rent-a-car kompaniji, važno je pažljivo razmotriti nekoliko ključnih stvari kako biste osigurali sigurnost i zadovoljstvo tokom najma. Evo nekoliko savjeta:









Cijene i troškovi: Pažljivo pročitajte ugovor i razjasnite sve troškove prije potpisivanja. Obratite pažnju na dodatne pristojbe, osiguranje, troškove za dodatnu opremu i uvjete vraćanja vozila.

Osiguranje: Razmotrite opcije osiguranja koje vam nudi rent-a-car kompanija. Provjerite točno što pokriva i trebate li dodatno osiguranje.

Uvjeti najma: Pročitajte uvjete najma vozila. Obratite pažnju na kilometražu, politiku goriva, uvjete vraćanja vozila i eventualne kazne.









Rezervacija unaprijed: Ako je moguće, rezervirajte automobil unaprijed kako biste osigurali dostupnost i možda dobili povoljnije cijene.

Pregledajte vozilo

Pregled vozila: Kada preuzimate vozilo, pažljivo pregledajte automobil kako biste primijetili eventualna oštećenja. Ako primijetite nešto, odmah obavijestite osoblje rent-a-car kompanije.

Pristupačnost: Provjerite ograničenja u vezi s kilometražom i pristupom određenim područjima, posebno ako planirate putovanje izvan države ili na određene lokacije.

Vraćanje vozila: Dogovorite točno vrijeme i mjesto vraćanja vozila. Pročitajte uvjete kašnjenja i moguće dodatne troškove.

Način plaćanja: Provjerite koji su načini plaćanja prihvatljivi i trebate li kreditnu karticu za polog.

Provjera rezervoara goriva: Provjerite politiku goriva. Neki zahtijevaju da vratite vozilo s punim rezervoarom.

Dodatna oprema: Ako vam je potrebna dodatna oprema poput dječjih sjedala, GPS uređaja ili lanaca za snijeg, rezervirajte ih unaprijed i provjerite dodatne troškove.