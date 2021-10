Alfa Romeo 156 predstavljen 9. listopada 1997. u Lisabonu

Autor: Dino Milić-Jakovlić i Željko Marušić

Alfa Romeo 156, nasljednik modela 155, oduševio je dizajnom i tehnologijom, revolucijom dizelskog motora (prvim Common-rail sustavom) te je ubrzo osvojio titulu ‘Europskog automobila 1998. godine’…

Alfa Romeo 156 je dizajnirao Walter de Silva, glavni dizajner u Alfa Romeo Centro Stile, s visoko zakrivljenim bokovima, retro ručkama na ulaznim vratima, sakrivenim stražnjim kvakama i velikom profiliranom maskom na prednjem dijelu prema mnogima još uvijek je jedan od najljepših automobila u svojoj klasi.

Ujedno je i među prvima naglašavala svoj coupe izgled upravo zbog stražnjih kvaka koje su bile sakrivene. Remek-djelo dizajna već je postalo klasik po svemu osim navršenim godinama, ‘Europski automobil 1998. godine’ i danas je izvrstan ‘vozački’ auto, premda se nije baš iskazao sigurnošću Najznačajniji model u novijoj povijesti tvrtke Alfa Romeo jedan je od onih automobila rođenih pod sretnom zvijezdom, toliko sjajno pogođen da nikada nije pao ispod radara.

Svakako, na tržištu ima jeftinih i umornih primjeraka, no i onih koje vlasnici tetoše i ne spuštaju cijenu. ‘Europski automobil 1998. godine’ (prva titula za milansku marku) dizajnerski je tour de force Waltera de’Silve, a stilski elementi poput visoko postavljenih, horizontalnih stražnjih svjetala i skrivenih kvaka stražnjih vrata bezbroj su puta imitirani.

Koliko su osnovne dizajnerske smjernice odredile razvoj automobilskih oblika u zadnja dva desetljeća, toliko je s tehnološke strane model značajan po prvom Common-rail dizelašu Alfa Romeo 1.9 JTD sa 105 KS. Većina primjeraka imala je prednji pogon, a od 2004. na običnom i povišenom karavanu nudio se i pogon 4×4. Od 105 KS do 250 KS (uz tretman tunerra Autodelta i do 400 KS) nudili su motori od 1.6 do 3.2 V6, benzinci i dizelaši. Nepraktični sportski karavan Alfa Romeo 156 Sportwagon imao je manji prtljažnik od limuzine, ali i sjajno izgledao, kao i povišeni Alfa Romeo 156 4×4 Crosswagon.

Proizvedeno je oko 680.000 primjeraka svih izvedbi modela, a skladan redizajn je 2003. potpisao Giorgetto Giugiaro; postoje ljubitelji i jedne i druge generacije, no po našem skromnom sudu original je ipak ljepši. Osim prestižne izvedbe Alfa Romeo 156 GTA kao youngtimeri još nisu skupi, a cijenu u većoj mjeri određuje stanje konkretnog primjerka nego motorizacija. Premda ima prednji pogon, ovo je sjajan vozački automobil te je i to jedan od razloga održavanja popularnosti. Alfa Romeo 156 iza sebe ima i lijepe sportske uspjehe.

Ponekad je nezasluženo u sjeni prethodnika Alfa Romeo 155 V6 TI, ne zbog nedostatka rezultata, nego zato što u godinama vladavine (1998. – 2003.) talijansko i potom europsko prvenstvo turističkih automobila nisu baš bilo i na vrhuncu popularnosti. Neki od trkaćih modela nosili su oznaku GTA, mada su svi imali redne 4-cilindraše, dok je cestovna izvedbe Alfa Romeo 156 GTA rabila 3.2 V6. Danas njenim putem ide Alfa Romeo Giulia…









Foto: Stellantis