Ako razbijete električni auto vaši problemi tek počinju

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Otpor prema novim stvarima ili čisto – realnost? Mediji svakojako pišu o automobilima koji su naša svakodnevica, upozorava se vozače na njihove dobre stvari i mane, a jedna od onih tema koja je zadnjih dana na meniju je i trošak popravka.

Tako stručnjaci kažu da su električni automobili u principu mnogo jeftiniji i jednostavniji za redovito održavanje, ali ako se dogodi teža prometna nesreća vlasnici su u problemima. Razlog je jednostavan, zato jer su popravci u principu mnogo kompliciraniji i skuplji.





Tako je istraživanje tvrtke Mitchell u SAD-u pokazalo da su popravci električnih automobila nakon nesreće u prosjeku 963 dolara skuplji od popravaka automobila s benzinskim i dizelskim motorima.

Skupe cijene popravaka

Zanimljivo, u njihovu susjedstvu, u Kanadi, ta je razlika još veća, čak 1328 dolara. Dakle, prosječni popravak na Tesli čak je 1600 dolara skuplji od prosjeka svih automobila s motorima na unutarnje izgaranje. Marke kao što su Polestar, Rivian i Lucid još su skuplje: ovdje je račun u servisu u prosjeku skuplji više od 2500 dolara.

Dakako za one koji su kasko osigurani i za one koji nisu skrivili nesreću, to i neće biti problem, ali ako nisu, onda se stvari drastično kompliciraju. Dodatni problem je i činjenica da za električne automobile ima mnogo manje zamjenskih dijelova te se za popravke uglavnom moraju koristiti mnogo skuplji originalni dijelovi.

Trajanje i samog popravka može biti vrlo dugo. Naime, neki proizvođači propisuju da u slučaju jačeg sudara električni auto mora neko vrijeme biti u karanteni kako bi se osiguralo da tijekom popravka ne dođe do požara baterije.

No, nisu usamljeni u takvim zaključcima. Naime, opći trend da je popravak štete nastale u nesreći na električnim automobilima znatno skuplji nego na automobilima s benzinskim i dizelskim motorima potvrđuje i studija Općeg udruženja njemačkih osiguranja (GDV).

Rjeđe uzrokuju nesreće

Troškovi popravka za električne automobile su čak 30 do 35 posto veći od onih za usporedive automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem. Njemački osiguravatelji ističu činjenicu da se, kada se električni automobili ozbiljnije oštete u nesreći, često mijenja cijela baterija umjesto jeftinije zamjene pojedinih komponenti.

I jedna zanimljivost za kraj, jedna dobra vijest. Naime, električni automobili u prosjeku znatno rjeđe uzrokuju prometne nezgode. Ovdje je njihov udio pet do deset posto manji. Gdje je razlog za to? Dakle, smatra se da je to uzrok pažljivijeg stila vožnje vozača električnih automobila koji često voze vrlo nježno kako bi imali što veći doseg.

U svakom slučaju, istraživanja su tu da upozoravaju…