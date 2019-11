5 RAZLOGA ZA USPJEH češkog hit-modela četvrte generacije, limuzine i karavana

Autor: Auto Doktor

Četiri su dana prošla od spektakularnog predstavljanja Škode Octavije četvrte generacije, u Pragu, a to je još uvijek top-tema u branši. Od travnja 1991, kad je češka marka došla u vlasništvo Volkswagena, Škoda je ubrzo prestala biti ‘jeftilen’, postala tražena kvalitetna roba, a proteklih godina sve više postaje ugledan, cijenjeni brend, gotovo premium.

Škoda Octavia, nove izvedbe (stara se proizvodila od 1959. do 1971.) predstavljena je 1996., na tehnologiji na kojoj je godinu potom napravljen Volkswagen Golf 4, druga je generacija skrojena 2004. na tehnologiji Volkswagen Golfa 5 i uspješno redizajnirana 2008., a još uvijek aktualni model treće generacije, bestseller na našem i nizu europskih tržišta, na tehnologiji Golfa 7, proizvodi se od 2012.

Octavia se proizvodi u limuzinskoj i posebno popularnoj karavanskoj verziji Combi, koja pokriva više od 60 posto ponude i najprodavaniji je karavan na europskom tržištu. Ukupno je najprodavaniji model u Austriji, Češkoj, Finskoj, Poljskoj i Švicarskoj, naravno i Hrvatskoj, a uspješna je i u ostalim europskim zemljama. Do sada ih je prodano ukupno 6,5 milijuna, što pokazuje da nudi uvjerljiv omjer plaćenog i dobivenog. Nimalo ne treba sumnjati u (veliki) uspjeh modela četvrte generacije, iz ovih razloga:

1. Škoda Octavia tehnološki i koncepcijski je limuzinska i karavanska izvedenica nedavno predstavljenog Volkswagen Golfa 8. Mnogi će potvrditi da je bolja, usto funkcionalnija i jeftinija od kultnog originala, a bolju tržišnu referencu nije moguće ni zamisliti. Pitajte bilo koga tko je ima. Postoji li uopće netko tko je nezadovoljan Octavijom?! Premda je u 100-postotnom njemačkom vlasništvu, Škoda je češki nacionalni ponos, utemeljen na stoljetnoj industrijskoj tradiciji.

2. I dosad je Octavia bila najprostranija i najvećeg prtljažnika u klasi, a nova donosi još više. Rastegnuta na 469 i proširena na 183 cm dva je centimetra duža i centimetar i pol šira od dosadašnje. Obilan prostor na stražnjim sjedalima potvrđuje međuosni razmak od 269 cm, pet centimetara veći nego u Golfu 8. Prtljažnikom od 600 litara (limuzina) i 640 litara (karavan) uspostavlja nove rekorde u klasi. Napravljena je na zajedničkoj koncernskoj modularnoj platformi MQB , s više od 50 posto udjela najčvršćeg čelika te ni malo ne treba sumnjati da će ostvariti izvrstan rezultat na testu sigurnosti (EuroNCAP).





3. Već osnovni model bit će nabijen bogatom hi-tech opremom, koja će se izvana prepoznavati LED farovima i stražnjim svjetlima te je potpuno umrežena preko sustava MIB 3. Nova Octavia po prvi put u ponudi češkog modela nudi digitalni cockpit i head-up-display (HUD). Već osnovna verzija ima sustav Swing, povezan s 8,25 inčnim monitorom i povezana sa s platformama Apple CarPlay i Android Auto. Tko želi baš hi-tech ugođaj u Octaviji, moći će izabrati virtualni 10,25-inčni kokpit.

4. Podvozje i mehanika su iz bogatog Volkswagenovog ‘portfelja’, praktički jednaki (naravno prilagođeni) kao u Golfu 8. U prvoj seriji 2020. seriju nudit će se turbobenzinci, 3-cilindarski 1.0 TSI sa 110 KS i 4-cilindarski napredni 1.5 TSI sa 150 KS te 2.0 TSI sa 190 KS, kojima učinkovitost i štedljivost ‘pojačava’ 48-voltni sustav. U dizelskoj ponudi je jedan, ali vrijedan novi 2.0 TDI, sa 116, 150 i 200 KS. Mjenjač je ručni 6-stupanjski ili automatskim DSG7. Za 2021. predviđene se napredne plug-in-hibridne verzije s 204 i 245 KS, koje će samo na struju moći voziti 55 km.

5. Do prvih isporuka trebat će se strpjeti do svibnja i nemojte očekivati da će nova Octavia biti jeftina, jer ne može biti. Kad se iznivelira oprema s dosadašnjim modelom cijene će biti neznatno više, ali više opreme znače višu cijenu. U Njemačkoj će startati s 19.000 eura, dakle, hrvatska će ponuda, za već bogato opremljeni benzinski model 1.0 TSI sa 110 KS startati s oko 140.000 kn, a dizelaš 2.0 TDI sa 116 KS oko 165.000 kn. Zbog izvrsne funkcionalnosti, kvalitete, sigurnosti i bogate opreme bit će to fer cijena