27. rujna 1908. isporučen prvi primjerak legendarnog Ford Model T

Autor: Dino Milić-Jakovlić

Ford Model T, automobil koji je motorizirao SAD te je do 1927. proizveden u čak 15.007.033 primjerka, bio je robustan, izdržljiv i svestran. 4-cilindrašem od 2900 cm i 20,3 KS te 2 stupnja prijenosa mogao je potegnuti 72 km/h, trošio 11 do 18 litara, a kočio samo stražnjim kotačima!

Foto: Ford

Kad je u pitanju službeni početak proizvodnje kultnog Ford Model T, jednog od najvažnijih automobila u povijesti, kojeg je stvorio Henry Ford, barata se s četiri datuma. Prvi je 12. kolovoza 1908., kad je napravljen prvi primjerak. Drugi je 27. rujna 1908., kad je napustio montažnu traku pogona ‘Ford Piquette Avenue Plant’ u Detroitu i krenuo u probnu vožnju.

Treći je 1. listopada 1908., kad je počela serijska proizvodnja i taj se datum često drži kao službeni. Četvrti je 6. listopada 1908. Naime prvog je radnog dana proizvodnja zaustavljena, jer nije sve štimalo, te je u punom pogonu započeta pet dana kasnije. S Fordom T povezuje se uvođenje tekuće trake za proizvodnju automobila, što se dogodilo 7. listopada 1913.

Bila je to prva tekuća traka za proizvodnju automobila, u punom smislu, ali prvu primitivnu ‘tekuću proizvodnju traku’ 1903. uveo je Oldsmobile. Šasija na kotačima gurala se i vukla među radnim mjestima skupina radnika. Ford je 1913. uveo prvu suvremenu traku, dugu više od sto metara, po kojoj su se automobili, pokretnim lancem, pomicali brzinom oko dva metra u minuti. Tada je Henry Ford izrekao legendarnu rečenicu: ‘Svaki kupac može dobiti automobil u bilo kojoj boji dokle god je crna!’

Naime, bila je najjeftinija (kao pigment i punilo koristila se čađa) i najbrže se sušila. Vrijeme potrebno za proizvodnju automobila s dvanaest i pol skraćeno na šest sati, a u narednih godinu dana daljnjim unapređenjima to je spušteno na samo 93 minute. Nekoliko godina kasnije, čitav će sustav biti toliko razvijen i ogroman da bi po jedan primjerak automobila Ford Model T silazio s tekuće vrpce svake 24 sekunde! To je omogućilo snižavanje cijene, s 850 dolara (ekvivalent današnjih oko 25.000) u 1908. na 345 (današnjih oko 10.000) u 1916. Zbog I. svjetskog rata porasla je na 500 dolara, 1920. pada na 395, a 1925. na samo 260 dolara.

Milijunti Ford Model T proizveden je 10. prosinca 1915. te je Ford Motor Company postao prvi proizvođač ikad koji je dostigao brojku od milijun proizvedenih automobila. A 1921 proizvedeno ih je 1.003.054, što je prvi put u povijesti da je jedan automobil proizveden u više od milijun primjeraka godišnje i tada je svaki drugi proizvedeni auto u svijetu bio – Ford Model T.









Ukupno je do 26. svibnja 1927. proizvedeno 15.007.033 primjerka i to je bio apsolutni rekord u proizvodnji automobila do 17. veljače 1972., kad je rekorder u proizvodnji jednog modela postala Volkswagen Buba. Ford Model T je naslijedio Model S. Robusne izvedbe i međuosnog razmaka 254 cm bio je dugačak 340 i širok 168 cm, ukupne mase 700 kg.

Zanimljivo, kočnice su bile samo na stražnjim kotačima. Motor se palio ‘kurblom’, što nije bilo ni jednostavno ni bezopasno. Električni starter, uz doplatu, ugrađivan je od 1919., a u serijskoj je izvedbi tek 1926., u posljednjoj godini proizvodnje. Pokretao se žilavim rednim 4-cilindrašem obujma 2878 ccm i snage 20,3 KS pri 1800/min, s L-glavom i stojećim ventilima.

Inovacija je bio zajednički cilindarski blok od sivog lijeva (kao i glava), a radilica se oslanjala na tri temeljna ležaja. Zanimljivo, rashladni sustav, nakon prvih modela s pumpom vode, bio je termosifonskog tipa, bez pumpe, a cirkulaciju je osiguravala temperaturna promjena gustoće vode.

Preko dvostrukog planetarnog prijenosnika imao je dva stupnja za naprijed i jedan za rikverc. Najveća je brzina, ovisno o modelu bila od 65 do 72 km/h. Mogao se pokretati benzinom, kerozinom i etanolom (ovo je posljednje bio problem u doba prohibicije), a trošio je 11 do 18 litara na 100 km, što je tada bilo povoljno.









Proizvodio se u tridesetak raznih verzija (po tome je također bio inovativan), od putničkih do teretnih, imao je ekstenziju da radi kao traktor, vučno vozilo, a i kao pogon za pilu za drva! O kvaliteti automobila Ford Model T govori činjenica da su ih tisuće, diljem svijeta, još uvijek u pogonu, uglavnom u SAD-u.