MJESEČNA PRIMANJA STO TISUĆA KUNA! Luksuzni život bračnog para Dalić: Ona je najbogatija političarka

Autor: Iva Međugorac

Veliki povratak Martine Dalić, tako se u javnom prostoru opisuje njeno preuzimanje čelne pozicije u Podravci, na tu poziciju bivša ministrica gospodarstva stiže uz blagoslov premijera Plenkovića i to na mjesto prerano preminulog menadžera Marina Pucara.

Poznato je kako u Podravku Dalić dolazi na mandat od godinu dana, a isto je tako dobro poznato kako je njen suprug Niko Dalić još uvijek član Nadzornog dobora Ine pa bi slijedom toga s ovom njenom akvizicijom u Podravku obitelj Dalić mjesečno mogla ubirati stotinjak tisuća kuna prihoda u što dakako nisu uračunati bonusi.

Dalić je kao što je poznato godinama aktivna u hrvatskoj politici, a u prošloj Plenkovićevoj vladi bila je jedna od najutjecajnijih članica sve do izbijanja afere Borg, pričalo se kako je Dalić iz Ministarstva gospodarstva, ali i Vlade otišla kako bi se zaustavili medijski napisi o Plenkovićevoj ulozi u toj aferi, no te glasine nikada formalno nisu potvrđene.

Prijatelji ovu bivšu ministricu opisuju kao iznimno ambicizonu ženu, tvrdeći kako ostavlja dojam pomalo hladne i arogantne osobe, što nije posve točno. Na glasine o sebi i svojem karakteru Dalić se nikada nije osvrtala, nizala je poslovne uspjehe, a paralelno s njima i popis svoje imovine. Svega godinu dana nakon magisterija zapošljava se u Škegrinom Ministastvu financija postajući njegova pomoćnica. Ta je crtica iz karijere prati do danas pa mnogi još uvijek vjeruju kako je Dalić kadar ovog bivšeg ministra. Jedno je vrijeme Dalić nastojala karijeru graditi u privatnom sektoru da bi se krajem 2010.godine vratila u politiku odnosno u rekonstruiranu Vladu bivše premijerke Kosor u kojoj od Ivana Šukera preuzima fotelju ministrice financija. Tamo se zadržava sve do šrosinca 2011.godine, a baš u tom periodu njen suprug sjeda u Upravu ine u kojoj se zadržao do danas, neovisno o stranačkim strukturama koje su se mijenjale na čelu države. zamjerali su mnogi taj Dalićev izbor tvrdeći da je do tada bio geolog na nižim pozicijama u Naftaplinu, no on je ujedno bio i član uprave u Edini, kompaniji Ine i talijanskog Edisona, u skromnih desetag godina rada u Ini Dalić je štednji račuin pojačao sa 162.150 dolara što se našlo i na meti povjerenstva za sukobe interesa.

Ipak, zanimljivo je da je i supruga Dalić prema imovinskoj kartici solidno napredovala u materijalnom smislu, što govori paleta njezinih imovinskih kartica koje je predavala svaki puta kada bi se vraćala u Vladu. Naime, u prvoj kartici koja datira iz 2011.godine, Dalić je uz broj djece navela primitke na godišnjoj razini od 19.200 kuna, 4263 kune i nastavu na Veleučilištu Vern od 15.413 kuna. Zatim je iduće godine predala novu karticu u kojoj se spominje i stan od 140 kvadrata u Zagrebu čija je vrijednost 2.175.000 kuna. Tu je i 2.960.000 kuna vrijedna kuća u Petrčanima nedaleko od Zadra, ali i umjetnine vrijedne 40 tisuća kuna te nakit u vrijednosti od 30 tisuća kuna. Spominju se i dva kredita u PBZ-u, jedan od 150 tisuća eura iz 2007. godine te drugi od 22 tisuće eura iz 1998. godine.









Znakovito je kako je stambeni kredit u PBZ-u digla s kamatom od svega 2,5 posto u doba kada su obični smrtnici dizali kredite s kamatama preko šest posto. Iz imovinske kartice koju je Dalić posljednju predala, vidljiva je sva raskoš Dalićevih. Ondje se naime spominje suprugova plaća od 78 tisuća kuna bruto, ali i niz zemljišta u Petrčanima vrijednih 620.160 kuna te 174.800 kuna. Jednako tako tu je štednja od 60 tisuća eura te štednja od 320 tisuća kuna, ali i Nissan Juke od 100 tisuća kuna. Prema posljednjoj predanoj kartici koja je iz studenoga 2016. godine spominje se rast plaće supruga Dalić te ona iznosi 93.600 kuna bruto. Štednja iznosi 72.650 eura, ali spominje se i novi štedni račun Nine Dalića od 162.150 američkih dolara.