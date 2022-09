ZOKI, VRATI SE, SVE TI JE OPROŠTENO! Uskoro bi mogao krenuti konačni obračun s Peđom: ‘Nama treba netko s Milanovićevim karakterom, a ne vidim takvog unutar stranke’

Autor: Eduard Petranović/7dnevno

Sve je izglednije da je šef SDP-a Peđa Grbin previše riskirao kad je krenuo u završni udar i čišćenje nelojalnih mu kadrova iz Partije te tako od SDP-a učinio stranku koja je po broju zastupnika u ovom trenutku manja od nedavno osnovanih Socijaldemokrata, a prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja, s jedva 13 posto podrške birača miljama je iza vodećeg i dominantnog Plenkovićeva HDZ-a. Godinama se u SDP-u glođu i podmeću ‘kajle’ jedni drugima grebući se za fotelje u sve manje institucija i državnih i gradskih tvrtki u kojima još imaju vlast i moć. Nastavilo se to i u Grbinovu mandatu.

Promašena politika

Kako doznajemo od izvora iz stranke, ovih je dana sve eskaliralo do te mjere da bi se uskoro moglo krenuti u konačni obračun s Peđom i njegovom ostavštinom koja je zasad, čini se, samo nered i borba između frakcija koje vode potpuno različite politike. A vode tako frakcije unutar SDP-a bitku mjesecima oko suradnje sa zelenima predvođenima Možemo i zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, gdje je SDP mali i, sve se više čini, nepotrebni partner zelene ljevice. Dok jedni smatraju da je jedini put za SDP da se otrgne od “možemaša” i vrati iskonskoj socijaldemokraciji i jačanju stranke na terenu, drugi pak smatraju da jedino u suradnji s radikalnijom zelenom ljevicom SDP može uhvatiti vlast na eventualnim prijevremenim parlamentarnim izborima.

Od izvora iz stranke doznajemo tako da se sve više stranačkih pulena počelo pitati je li sazrelo vrijeme da se stranka riješi Siniše Hajdaša Dončića i Peđe Grbina. Upravo je Hajdaš Dončić mnogima trn u oku te smatraju da je jedan od glavnih razloga silnih stranačkih neuspjeha. “Hajdaš Dončić uništava SDP iznutra i na svim frontovima, a Grbin je, nažalost, samo njegova marioneta. Čini se da potkapacitirani Hajdaš Dončić vuče konce igre za Zorana Milanovića, zato nitko unutar stranke uopće ne reagira na divljanje predsjednika Milanovića kada udara i vrijeđa i kolege s ljevice. Ostavština je to našeg nekadašnjeg vrlog predsjednika Milanovića, kojeg se danas mnogi unutar stranke srame”, rekao nam je naš izvor iz stranke.





Krimen Hajdaša Dončića je to što se nada da će SDP uz Možemo moći ostati na duge staze, smatraju analitičari upućeni u rad stranke te počinju sve više razmatrati to da je prevelika vjera u savez SDP-a i zelene ljevice promašena politika koja će održati HDZ na vlasti. Iz stranke dalje doznajemo kako jača opcija koja želi promjenu političkog smjera i da nitko više unutar Partije ne spava mirno.

Veliki krimen

“Možemo je iznevjerio ‘zelene’ i sad je prilika za SDP da se sa svojim politikama pokaže kao prava zamjena i prigrli široki birački potencijal od centra nalijevo. Zna to kolega Hajdaš i boji se Ahmetovićke i Gotovca. Taj opaki tandem udario bi novu politiku stranke, a u takvoj politici gelipterima poput Hajdaša Dončića i Peđe ne bi bilo mjesta”, rekao nam je naš izvor iz stranke, očito nezadovoljan trenutnim vodstvom.

A čini se ovih dana da SDP, stranka koja je dvaput uspjela sklopiti parlamentarnu većinu, gotovo ne postoji. Ne može se u medijima čuti ni jedna relevantna politika, prekaljeni socijaldemokrat Davorko Vidović sa svojom novom strankom pokušava zauzeti stav o svakoj bitnoj temi koja muči građane, dok Peđe Grbina nema puno na političkom i medijskom radaru.

“SDP se umrtvio i čeka potez Možemo. Unatoč brojnim nevoljama, inflaciji, divljanju cijena energenata i hrane, aferama HDZ-a iz tjedna u tjedan, SDP nema ni jedan jedini odgovor ni na što. Tonemo iz dana u dan. Treba nam promjena, a ona će se dogoditi uskoro, kad padnu Peđa i Milanovićev igrač Hajdaš. Već to što imamo 12, 13 posto podrške prema anketama pokazatelj je kako su njih dvojica dovela stranku na doslovno nulu. Rugali su se Bernardiću, a Bero, Vidović i Hajduković su Socijaldemokrate barem stavili na političku kartu Hrvatske”, rekao nam je izvor.

A upravo je Peđin prethodnik koji mu je ostavio stranku u amanet, Davor Bernardić, jedan od ključnih ljudi u novom projektu na ljevici koji je, kako doznajemo, iskoristio svoju mrežu i višegodišnji rad na terenu kako bi okupio ljude i polako osvijestio većinu nekadašnjeg SDP-ova glasačkog tijela da postoji grupacija njima poznatih ljudi koji više ne nastupaju pod kapom SDP-a. Jedan od velikih Peđinih krimena je i to što je izgubio Pulu i dobar dio glasača u Istri, gdje SDP doživljava sličnu sudbinu kao IDS.

Na koljenima

Nezadovoljnici unutar SDP-a smatraju da to dovoljno govori o njegovim upravljačkim sposobnostima. Veliku zavrzlamu napravio je Grbin i u Zagrebu, gdje SDP-ovci svjedoče da čelnik SDP-a novom predsjedniku zagrebačkog ogranka Viktoru Gotovcu radi isto ono što su svi prethodnici radili šefovima zagrebačkih organizacija. Podmeće se na svakom koraku, u gradske institucije i tvrtke u suradnji s Možemo stavljaju se samo Peđini ljudi koji nemaju veze sa Zagrebom, dok s druge strane Gotovac i njegovi ljudi stoje na vjetrometini i prisiljeni su primati udarce javnosti i trpjeti cipelarenje kolega iz Možemo…









Dalmatinski SDP nakon poraza u Splitu i Ostojićevih marifetluka gotovo da ne postoji. Neretvanska skupina u SDP-u nestala je netragom. Nema na vidiku pločanskog SDP-a, sve nekada jake organizacije su na koljenima ili potpuno izbrisane. Sve to ne stavlja pred stranku neka svijetla vremena ako zaista ne dođe do radikalnih promjena koje bi uzdrmale Partiju od temelja do vrhuške. A iz izvora bliskog stranačkoj opoziciji doznajemo i da veliki dio SDP-ovaca tuguje za bivšim šefom i današnjim predsjednikom države Milanovićem te da im njegov veliki zaokret u politici i nastupu nimalo ne smeta, dapače, smatraju da takva suverenistička politika bliska narodu treba stranci da se vrati na staze stare slave.

“Kad me pitate tko bi trebao zamijeniti sadašnje stranačko vodstvo u SDP-u, bojim se da nemam odgovor. Barem ne unutar stranke. U kuloarima se sve više šuška o eventualnom povratku Zorana Milanovića. Trenutno smo u slijepoj ulici, a bez Milanovićeve ostavštine ne bi bilo 90 posto stranke, htjeli mi to priznati ili ne. On jest zapustio stranku iznutra, uzdrmao lokalne podružnice, ali je to sve uvijek znao kompenzirati samim sobom, svojim karakterom koji je izbrusio kao predsjednik države. Nama treba takav čovjek ili netko s takvim karakterom, no, nažalost, trenutno ne vidim takvog unutar stranke”, zaključio je naš izvor…

Težak udarac

A misle, čini se, u stranci da mijenjati stvari mogu i već isprobanim teorijama i praksama, pa je tako SDP opet angažirao poznatog PR maga Alexa Browna, američkog stručnjaka kojem je zadatak popraviti imidž stranke koja je nakon previranja u vrhu i raskola u Saboru doživjela težak udarac. Zato je tu Alex Brown, a pamti se njegova kampanja SDP-a zahvaljujući kojoj su se prvi put u povijesti u stožeru SDP-a mogle vidjeti hrvatske zastave, čak više njih nego u stožeru HDZ-a.









No i uz Alexa Browna SDP nije uspio stvoriti većinu i vladu, tako da ipak sve ostaje na stranačkoj vojsci i koordinatorima iz vrha. Unutar stranke tako smatraju da im je prijeko potrebna promjena i reset ili će doživjeti sudbinu nekih nekada velikih stranka koje su danas samo puko sjećanje i stoje na vitrini povijesnih knjiga.