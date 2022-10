ZEKANOVIĆA JE S HDS-om SPOJIO ANTE SANADER! Na lokalnoj razini već je uspio združiti HSP i Dodigovu stranku

Autor: Nina Violić/7dnevno

Političku trgovinu, transfere, nagla mijenjanja političkih dresova i razne obrate u vrijeme pokojnoga zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića svelo se pod jedno ime – žetončići. Iza tog imena kriju se saborski zastupnici koji su u prošlom sazivu Sabora napuštali svoje stranke i priklanjali se Bandićevu zastupničkom klubu te na taj način davali potporu prošloj vladi premijera Andreja Plenkovića.

Prošlo je od Bandićeve smrti i njegovih saborskih aktivnosti podosta vremena, no po svemu sudeći, Bandić je hrvatskoj politici u nasljeđe ostavio pojam žetončića, što se ovih dana moglo vidjeti na primjeru Hrvoja Zekanovića koji je izašao iz ormara i dao potporu vladajućoj većini, odnosno HDZ-u, čiju je vladu predvođenu Plenkovićem posljednjih godina nerijetko kritizirao deklarirajući se kao jedan od vođa parlamentarne desnice koja je Plenkoviću nerijetko spočitavala suradnju s Miloradom Pupovcem i HNS-om.

Otkako se rastao sa svojim kolegama iz Suverenista pozivajući građane da se cijepe protiv koronavirusa u vrijeme dok je desnica zagovarala slobodu izbora, Zekanovića desni saborski zastupnici povezuju s HDZ-om pa se često u posljednjih nekoliko mjeseci moglo čuti kako je on spavač vladajuće stranke te da će im se prije ili poslije prikloniti u borbi za vlastitu poziciju i saborsku fotelju.





Politička kuhinja

Pitali su se suverenisti je li Zekanović bio HDZ-ov ubačenik i onda kada su pripremali referendum kojim su se pokušali usprotiviti uvođenju eura, no sva ta njihova pitanja nikada nisu došla do izražaja, ali je Zekanovićev prelazak u većinske redove izazvao lavinu reakcija i kritika što u Mostu, što u ostatku konzervativne oporbe. Zekanovića je HDZ po zadaći prvo pokušao ustoličiti u HSP, komentira se među desničarima i sada te se podsjeća da je Predsjedništvo HSP-a objeručke i servilno prihvatilo njegov transfer izglasavanjem na sjednici Predsjedništva stranke s rezultatom od sedam naprema dva, no transfer se na koncu ipak nije dogodio jer je navodno jedna osoba tom idejom bila iznimno nezadovoljna pa je ta priča neslavno propala. Pita li se HSP-ovce koji nisu skloni Zekanoviću, on je očito u ovom trenutku sam procijenio da mu je najbolja i jedina moguća opcija za opstanak ulazak u HDS, što za desničare nije nikakvo iznenađenje jer se još od veljače među njima nagađalo da bi doktor Goran Dodig s nezavisnom saborskom zastupnicom Marijanom Petir i Zekanovićem mogao osnovati vlastiti zastupnički klub, što je upravo Zekanović demantirao. Sada kada je postalo jasno da je Zekanović dio Dodigova tima, na dijelu desnice vlada uvjerenje da to nije njegova, nego odluka koju mu je nametnuo HDZ jer je Zekanović navodno dio njihova projekta preko kojega se nastojalo unijeti nemire u desne redove i onemogućiti ujedinjenje desnih opcija kako bi HDZ time barem donekle zadržao svoju poziciju na konzervativnoj političkoj sceni. Oni koji dobro poznaju omjere snaga u HDZ-u uvjereni su da je suradnja između Zekanovića i Dodigova HDS-a skuhana u političkoj kuhinji HDZ-ova dalmatinskog šefa Ante Sanadera koji je na lokalnoj razini uspio združiti HSP i Dodigovu stranku.

Iz ove priče nije teško izvući zaključak da je HDZ preko samo nekoliko zastupnika koje je transformirao u vlastite žetončiće uspio izazvati nove razdore na desnici, što se moglo vidjeti i iz nedavnih okršaja bivših stranačkih kolega Zekanovića i šefa Hrvatskih suverenista Marijana Pavličeka. Nedavno je tako Zekanović prozvao Pavličeka da je sudjelovao na tajnim sastancima s Plenkovićem, kojemu je nudio koaliciju.

“Pavliček je nedavno u automobilu zatamnjenih stakala bio vozikan po Zagrebu, odlazio je na tajne sastanke s Andrejem Plenkovićem i nudio mu koaliciju”, izjavio je Zekanović, navodeći da je licemjerno napadati Plenkovića, a pokušati mu se ulizati tajno. Zekanović je također naglasio da je kod njega sve transparentno, a nekadašnje kolege iz Suverenista prozvao je da i dalje surađuju sa SDP-om. Na prozivke o nuđenju koalicije premijeru Pavliček je poručio da Zekanović iznosi neistine i laži jer on nikada Plenkoviću nije nudio nikakvu koaliciju. “Drago mi je što ćete vi od danas i službeno biti dio, vašim rječnikom, trgovačke srpsko-hrvatske koalicije”, poručio je Zekanoviću. Istina jest da se i prije ovog Zekanovićeva istupa u desnim kuloarima spominjao ovaj navodni sastanak, no glasine o tome nikada nisu potvrđene, baš kao što nikada nije potvrđena glasina da iza Zekanovićeva političkog obrata i približavanja HDZ-u stoji zaboravljeni Mate Radeljić, bivši savjetnik bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koji se u medijskom prostoru posljednji put spominjao u vrijeme krize u Domovinskom pokretu izazvane odlaskom Miroslava Škore. I tada se u javnom prostoru spominjao njegov blizak odnos sa Zekanovićem, koji se, doduše, prvi put sabornice i domogao na listama HDZ-a.

Jedina opcija

S tom se strankom razišao nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, zbog čega je javno i burno prosvjedovao. Pobunu je Zekanović dizao i protiv Marakeškog sporazuma, ali to danas za njega izgleda više ne predstavlja prepreku za suradnju s Andrejem Plenkovićem i njegovim HDZ-om, znajući da to za njega nakon svega viđenoga vrlo vjerojatno i jest jedina opcija za opstanak u političkoj areni.

Sada više nitko i ne pokušava spomenuti ujedinjenje desnice, koja se i u aktualnom sazivu Sabora podijelila na niz klubova i svela na nekoliko snažnih pojedinaca, čije djelovanje definitivno ne može ugroziti poziciju premijera Andreja Plenkovića. Plenković je svoj HDZ doista odveo daleko od desnog krila, što mu mnogi zamjeraju naglas, no svi ti mnogi vrlo bi vjerojatno već sutra, da mogu, postali dio njegova tima i zadržali svoje privilegirane i dobro plaćene zastupničke poslove, na što se na koncu svega i svela hrvatska politika u kojoj oporba postoji samo na papiru.