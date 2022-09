ZDRAVKO JE IZGUBIO KONTROLU: Bivši načelnik krim-policije potpuno je preuzeo Dinamo, presudnu ulogu u rušenju Mamića odigrao čovjek iz sjene

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Više se ne ide po savjete u Međugorje – tim riječima naš dobro upućeni sugovornik blizak zbivanjima u zagrebačkom Dinamu započinje priču o početku kraja braće Mamić, odnosno o početku kraja Zdravka Mamića koji je godinama gospodario maksimirskim klubom, zbog čega se oko njega i jest splela pravosudna hobotnica pred kojom je pobjegao u svoju drugu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, iz koje je pokušavao provesti reformu pravosuđa.

U selu nadomak Ljubuškog Zdravko Mamić gradi luksuznu vilu, u Hercegovini se posvetio vjeri i energetskom biznisu, ali svih ovih godina otkako ondje boravi od Dinama nije odustajao, u Upravi su sjedili njegovi ljudi, a na terenu igrali njegovi momci… No odnedavno se, prema tvrdnjama upućenih, situacija drastično promijenila. I sada u Dinamu igraju njegovi igrači, no više se iz Međugorja ne mogu čuti instrukcije o tome tko mora, a tko ne mora igrati, a nije nevažno ni to što svi važniji igrači, poput primjerice Brune Petkovića, Mislava Oršića, Petra Bočkaja i Josipa Drmića, nisu Mamićevi kadrovi. Kako navode naši dobro upućeni sugovornici, Mamić već neko vrijeme nije u dobrim odnosima sa svojim nekadašnjim prijateljem Krešimirom Antolićem, koji se uspio zbližiti sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i koji je u svoj tim uspio pridobiti dugogodišnjeg predsjednika GNK Dinamo Mirka Barišića.

Bivši kriminalist

Time je Antolić iz igre izbacio Mamića ne samo kad je riječ o vođenju tog nogometnog kluba nego i kad je posrijedi gradnja stadiona na Maksimiru, koji bi Uprava Dinama trebala graditi u suradnji s Gradom Zagrebom, iz čega proizlazi da je Mamić laički rečeno “izvisio” s vlastitim građevinskim kombinacijama, s kojima je navodno i iz Međugorja kanio profitirati na gradnji dugo najavljivanog stadiona.





Maksimirski stadion svojedobno su obnavljali njegovi prijatelji i ortaci i u njega su se u Bandićevoj eri ulupala pozamašna financijska sredstava iz zagrebačkog gradskog proračuna. Kako i zašto je došlo do razlaza između Mamića i Antolića, teško je precizirati jer je Antolić u medije istupao nedavno, kada su izbili veliki neredi pokraj odmorišta Desinec nakon utakmice Dinama i Hajduka, koji su rezultirali privođenjem niza Torcidinih navijača, ali i ozljeđivanjem većeg broja policajaca i navijača.

To se odvilo nedugo nakon što je Torcida odlučila ući na stadion u Maksimiru, odbijajući prihvatiti Dinamove uvjete da se transparenti ne mogu unijeti na tribinu. Među navijačima Dinama još se tada vjerovalo kako se sve to odvijalo po naputku Zdravka Mamića, što je spomenula i Torcida u svojem istupu optuživši Dinamovu Upravu da je godinama preko Mamića premrežena s Policijskom upravom zagrebačkom, a ključna osoba u toj priči na koju su iz Splita neizravno aludirali je Krešimir Antolić, bivši kriminalist koji je godinama prisno surađivao s Mamićem.

U MUP-u je ovaj Zagrepčanin prilično brzo napredovao, promijenio je nekoliko funkcija te je na koncu bio načelnik Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke, gdje je okarakteriziran kao jedan od najperspektivnijih kadrova koji je prošao međunarodnu naobrazbu.

Crne liste

U Dinamo je Antolić stigao još 2013. godine, kada je preuzeo poziciju direktora sigurnosti, zatim postaje protagonist jedne od vodećih afera hrvatskog nogometa kada je riječ o sukobu navijača i ondašnje Dinamove Uprave koja se proslavila čuvenim crnim listama, pri čemu je među Boysima upravo Antolić označen kao čovjek od posebnog Mamićeva povjerenja za taj posao. Odvijalo se to u vrijeme najvećeg Mamićeva obračuna s dečkima sa sjeverne tribine, a na crnim listama nalazila su se imena njegovih kritičara, odnosno najistaknutijih članova BBB-a kojima je Dinamo odbijao prodati karte za utakmice.

Premda se klub prvotno opravdavao da je riječ o listi huligana koju je formirala policija, veoma brzo postalo je jasno da se na njoj nalaze navijači koji nisu na Mamićevoj strani, a protiv kojih se u tom trenutku nije vodio ni jedan postupak, niti su iza sebe imali ijednu pravosudnu presudu. Govorilo se među Boysima da Antolić koristi svoje policijske veze kako bi formirao listu nepoželjnih, a to je potaknulo glasine o sprezi zagrebačke policije, Mamića i Dinama. Bilo je to vrijeme velike policijske represije, zbog čega su BBB-ovci prosvjedovali govoreći da se navijače prije ulaska na stadion skida do gola kako bi ih se pretreslo.

Sve dok Mamić nije pravomoćno osuđen, Antolić se nije medijski eksponirao, djelovao je kao čovjek iz druge lige i igrač iz sjene, ali kako se Mamić odlučio na bijeg u BiH, tako Antolić počinje javno istupati i preuzimati sve konce u tom zagrebačkom klubu. Često je posjećivao Mamića, kažu upućeni, s njim je često kontaktirao, a i nakon presude stajao je uz njega govoreći da je on osmislio projekt “ovakvog Dinama”.









“Bilo bi potpuno nevjerojatno da čovjek udaljen 600 km može donositi operativne odluke na dnevnoj bazi. Uprava radi po desetak sati dnevno da bi klub mogao pratiti sportski dio priče. Ali da koristimo njegove savjete i konzultiramo se u vezi s nekim idejama, pogotovo strateškima u sportskom dijelu, apsolutno da. Ne sramimo se toga i ne želimo ni od koga raditi budale. Mamićeva uloga u Dinamu je na visokoj razini, a iz različitih razloga koji su najmanje pravni on je u postupcima u kojima jest, a ja čvrsto vjerujem da će iz njih izaći kao slobodan čovjek. Podržavam ulogu koju ima u klubu i ne odričem ga se”, govorio je Antolić 2019. godine.

Potpuna vlast

Pod njegovom direktivom donesena je odluka Skupštine kluba na temelju koje su se odrekli potraživanja obeštećenja od braće Mamić u slučaju da presuda protiv njih postane pravomoćna. Pojednostavljeno rečeno, Dinamova skupština glasala je za to da braća koja su iz Dinama ukrala 116 milijuna kuna taj novac ne trebaju vratiti Dinamu. Naučio je Antolić ponešto od prijatelja Mamića pa je tako nedavno udruga “Dinamo – to smo mi” objavila da je Tomislav Antolić, brat člana Uprave Dinama, postao direktor tvrtke koja je u vlasništvu toga kluba. Dinamo je, naime, do početka ljeta 2020. godine u koncesije davao kućice i kioske smještene ispod tribina, a na njima se prodavala hrana i piće. Zatim je klub odlučio da će samostalno prodavati te proizvode pa je slijedom toga osnovana tvrtka Plavi korner koju je kao direktor poveo Tomislav Antolić, koji je usput budi rečeno voditelj Dinamova restorana, ali i Dinamov kuhar.

U kontekstu ove priče valja podsjetiti i na to da je početkom srpnja ove godine DORH objavio da je pokrenuo istragu protiv bivšeg predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana, članice Uprave Vlatke Peras i Zdravka Mamića. Za Peras i Kodžomana sumnja se da su tijekom 2018. godine počinili kazneno djelo zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, dok se Mamića tereti da ih je na to poticao. Riječ je o kraku famozne afere SMS, točnije, o plaćanju usluga informatičaru Franji Vargi koji je u zamjenu za novac fabricirao poruke između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i sudaca Vrhovnog suda. Te su poruke Mamiću trebale koristiti kao dokaz da je postupak koji se u tom periodu protiv njega vodio politički progon.









Kada se ljetos doznalo za pokretanje istrage iz koje je Antolić misteriozno izostavljen premda su postojale indicije da je bio važan akter te priče, počelo se spominjati Antolićevo udaljavanje od Mamića, i to sa željom da preuzme potpunu vlast nad Dinamom, za što je Mamić doznao preko Vlatke Peras koja je ostala u bliskim odnosima s međugorskim gazdom s kojim odlazi na redovite sastanke u Mostar i Međugorje.

Konačni kraj

Da je Mamićev utjecaj na Dinamo sve manji, odnosno gotovo nikakav, moglo se vidjeti i na nedavno odigranoj utakmici protiv Chelseaja na kojoj se u društvu predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina pojavio legendarni Zvonimir Boban koji gotovo dvadeset godina nije bio gost središnje lože maksimirskog stadiona. Taj Bobanov dolazak na Maksimir protumačen je kao konačni kraj obračuna dviju struja, one Mamićeve i one Antolićeve koja po svemu sudeći preuzima dominantnu ulogu u zagrebačkom klubu, i to stoga što Antolić u posljednje vrijeme sve učestalije odbija poslušnost Mamiću.

Njih dvojica navodno su prvo ušli u verbalne sukobe u određenim krugovima, a potom i javno, i to još onda kada je Mamić pisao kako je u Dinamo doveo Bočkaja, čime je nastojao dokazati svoj utjecaj u Dinamu šaljući poruku Antoliću i njegovoj ekipi koja ga sve manje sluša i sve manje doživljava. Mamić definitivno više nije apsolutni Dinamov vladar ni najutjecajniji šef toga kluba, moć se raspodijelila, a oni upućeni u zbivanja iz svijeta sporta navode da će Mamićev utjecaj sasvim sigurno nastaviti padati, sve do konačnog obračuna koji bi mogao biti i javan i buran, a mogao bi se odviti uskoro jer je Mamić svjestan da mu vrijeme curi i da mora nešto poduzeti prije nego što ga prijatelj Antolić do kraja ne izgura iz kluba. Ako se to već nije dogodilo…