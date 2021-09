‘ZBOGOM’ ZADNJIM KARAMARKOVIM LJUDIMA I ‘AFERAŠIMA’: Plenković kreće u misiju potpunog ovladavanja HDZ-om

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nerijetko se u posljednjih nekoliko mjeseci po političkim kuloarima govorilo da bi premijer Andrej Plenković početkom jeseni mogao rekonstruirati svoju vladu i u nju uvesti stručni kadar s kojim bi bio spreman provesti reforme koje od njega očekuju kako hrvatski građani, tako i njegovi europski šefovi. I sam je Plenković, prema tvrdnjama upućenih, uistinu razmišljao u tom smjeru pa se govorilo da bi se na suradnji mogao zahvaliti ministru zdravstva Viliju Berošu, ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću, ministru prometa Olegu Butkoviću te ministru graditeljstva Darku Horvatu, no kako zasad stvari stoje, takav rasplet događaja nećemo gledati tako skoro.

Naime, prema riječima naših sugovornika bliskih predsjedniku Vlade, to bi za njega trenutno bio radikalan potez na koji nije spreman, iako je svjestan da u njegovoj Vladi sjedi dio ministara koji nisu u stanju provesti dio reformskog paketa čiju je realizaciju zacrtao do kraja mandata. Svjestan je Plenković, isto tako, svih svojih kadrovskih slabosti pa se ministarskim foteljama i pozicijama ne misli igrati. Nerado o tome premijer komunicira čak i s najbližim suradnicima, no u svakom slučaju, oni svjedoče kako je prelomio te kako od velike i između redaka najavljivane rekonstrukcije nema ništa.

Premda ministri kojima su se tijekom ljeta ljuljale fotelje za svoje pozicije ne moraju strahovati, pozicije u Plenkovićevu HDZ-u ipak nisu tako sigurne, jer pred vratima vladajuće stranke novi su unutarstranački izbori na kojima će se, kao što je poznato, opet birati vodstva lokalnih organizacija, pri čemu najveću pažnju plijene predizborna zbivanja u Zagrebu, Dalmaciji i Šibensko-kninskoj županiji. U Zagrebu je, naime, Plenkovićev favorit Mislav Herman dobio dva jaka protukandidata, kipara Ivana Kujundžića i svojeg kolegu Pavu Kostopeča, zbog čega u vodstvu vladajuće stranke nisu ravnodušni. Iako ni Kostopeč ni Kujundžić neće rušiti Plenkovića, njegovu vladu i poziciju, jasno je kako bi poraz njegova favorita Hermana označio početak promjena u vladajućoj stranci. Promjena zato, kako zasad stvari stoje, neće biti u Splitsko-dalmatinskoj županiji jer Plenković za Antu Sanadera nema kadrovsko rješenje, baš kao što ga nema ni za šibenskog gospodara HDZ-a Nediljka Dujića. Znajući za sve te kadrovske boljke, Plenković ipak ne odustaje od svojeg cilja, namjera mu je do proljeća iduće godine potpuno promijeniti lice i naličje HDZ-a pa se baš zbog toga uvelike priprema za unutarstranačke izbore.

Krize i podmetanja

Nakon što članstvo izabere nove predsjednike organizacija, pri čemu će Plenković nastojati pronaći balans između svojih kadrova i provjerenih kapitalaca, na dnevnom redu u HDZ-u je Opći sabor stranke na kojem bi se trebalo odlučivati o novom predsjedništvu, odnosno o svima osim Plenkovića: o njegovu zamjeniku Tomi Medvedu i potpredsjednicima Olegu Butkoviću, Ivanu Anušiću, Branku Bačiću i Zdravki Bušić, odnosno četvorci koja je izabrana na lanjskim unutarstranačkim izborima. Drugim riječima, Plenković bi iz Predsjedništva uskoro trebao maknuti svoju prijateljicu Gabrijelu Žalac, na popisu za otpis je i bivši ministar Goran Marić, upitna je sudbina Antona Klimana, ali je neupitno da će se vodstvo HDZ-a pozdraviti s bivšim splitsko-dalmatinskim županom Zlatkom Ževrnjom koji također sjedi na važnoj potpredsjedničkoj funkciji u stranci.

Jasne su Plenkovićeve namjere, osim svojih suradnika aferaša, iz HDZ-a će ispratiti ljude koji su se pozicija domogli u mandatu njegova prethodnika Tomislava Karamarka. Time bi, kako tvrde visokopozicionirani HDZ-ovci, Plenković konačno u cijelosti ovladao svojom strankom te posve marginalizirao utjecaj kadrova koji su ga opstruirali i radili mu o glavi, uglavnom po organizacijama i na famoznom terenu, na kojem Plenkovićeva politika umjerenog centra nikada nije nailazila na plodno tlo, i to dobrim dijelom zbog toga što zapravo nikada u cijelosti nije zaživjela njegova ideja o pomlađivanju stranke koju je nagovijestio nedugo nakon što je iz briselske političke arene ušao u hrvatsku političku močvaru. Odradio je Plenković dosad niz izbora, preživio brojne krize i podmetanja, no već pet godina nastoji preuzeti sve stranačke konce u svoje ruke. Budući da u rukama drži vlast na nacionalnoj razini, teško je povjerovati da bi prema ovim Plenkovićevim idejama mogao biti pružen značajniji otpor.

Zanimljiva kampanja

Uostalom, perjanice otpora protiv Plenkovića danas više i ne postoje u parlamentarnim redovima pa su tako u zaborav pali Miro Kovač, Milijan Brkić i ostatak družine koja je HDZ-u nudila promjene, na koje članstvo u konačnici ipak nije pristalo. Inače su izbori u HDZ-u već raspisani, vodstvo temeljnih organizacija trebalo bi biti izabrano do kraja mjeseca, tijekom idućeg mjeseca, u listopadu, kampanja postaje zanimljiva jer se tek tada biraju predsjednici gradskih i općinskih organizacija pa bi tu trebalo biti jasnije hoće li zagrebački HDZ-ovci birati Kostopeča i Kujundžića te time kazniti Plenkovića i Hermana za šurovanje s Bandićem i poraz na lokalnim izborima. Kada se sazna tko su HDZ-ovci koji će upravljati gradskim organizacijama, u studenome i prosincu birat će se županijska vodstva.

Upućeni kažu kako je zasad jedina sigurna promjena ona u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje bi aktualnog šefa organizacije, ministra obrane Marija Banožića, trebao zamijeniti župan Damir Dekanić. Izbori bi time trebali završiti oko Božića, no kompletan izborni proces kraju se privodi tek početkom iduće godine, kada se održava Opći sabor stranke, a Plenković pritom računa na ostanak svojih ljudi pa se tako već naveliko agitira za Nadu Murganić i Damira Krstičevića, čija je pozicija upitna. Članstvo bi trebalo odlučivati i o sudbini zadarskog župana Božidara Longina koji je poljuljan unutar svoje baze pa je također njegov položaj doveden u pitanje, dok je pozicija bogatog slavonskobrodskog HDZ-ovca Pere Ćosića sigurna, za Plenkovića je on zapravo i pomalo neprimjetan tip, odmjeren saborski zastupnik i netko s kime nema potrebe ulaziti u razračunavanja jer u tom kraju i u toj županiji HDZ ionako nikada nije nailazio na neke konkretnije prepreke. U Predsjedništvu ne bi trebao ostati varaždinski HDZ-ovac Josip Križanić, umjesto njega, Plenković na toj poziciji vidi Anđelka Stričaka, aktualnog varaždinskog župana, koji je osvojio bazu Radimira Čačića.

Njegovi kriteriji

Nijednu bazu zato nije uspio osvojiti Žarko Tušek, poznat po aferi iz zagorske kleti, nakon koje je HDZ morao odustati od njegove kandidature za župana. Iako se po stranačkim kuloarima spekuliralo da je on Plenkovićev kadar, ostanak Tušeka u Predsjedništvu malo je vjerojatan jer premijer uza se ne želi nikoga tko je u bilo kojem trenutku i u bilo kojem kontekstu povezivan s aferama. Premda godinama vlada Zaprešićem, Plenković nije sklon ni Željku Turku kao članu Predsjedništva, ali zato njegove simpatije uživa Zvonko Milas, koji za svoju poziciju navodno ne treba strahovati. Uvesti mlade ljude u Predsjedništvo, dati priliku onima koji su se na lokalnim izborima dokazali, a istodobno promišljati o budućnosti stranke, ali i o stranačkim politikama te zadržati poziciju na umjerenom centru – sve su to Plenkovićevi ciljevi koje namjerava realizirati do proljeća iduće godine, kada bi HDZ doista mogao biti skrojen po njegovim kriterijima i po njegovoj volji. Prostora i vremena za takve manevre Plenković itekako ima jer situacija u Saboru prilično je stabilna, nemiri u oporbi pridonijeli su njegovu položaju te mu otvorili vrata za to da konačno, nakon pet godina, skroji stranku po svojim preferencijama.