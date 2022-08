‘ZBOG REŽIMSKIH MEDIJA HRVATI NE ZNAJU ISTINU!’ Raguž progovorio o Plenkoviću i surovoj stvarnosti u BiH: ‘Milanović govori notornu istinu i hvala mu na tome’

Autor: Eduard Petranović/7dnevno

U zemlji krvi i meda gotovo trideset godina nakon rata dolazi do novih usijanja i nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, što se vidi u svakoj instituciji tog svojevrsnog međunarodnog protektorata.

Godinama se ista lica u najvišim državnim tijelima pred kamerama ‘kolju’ i prebacuju loptice odgovornosti s jednih na druge za činjenicu da im je narod jedan od najsiromašnijih na kontinentu. I dok s jedne strane Milorad Dodik godinama prijeti odcjepljenjem entiteta Republike Srpske, s druge strane Bošnjaci preglasavaju konstitutivni narod Hrvata i biraju im predstavnike te ih tako godinama čine podređenima.

Sve to nadgledaju i o problemima se navodno brinu velike sile koje su potezom pera nakon rata zemlju natopljenu krvlju dojučerašnjih “komšija” mislile pretvoriti u funkcionalnu državu jednakopravnih konstitutivnih naroda… To se naravno nije dogodilo i u BiH trenutno vlada beznađe, a status quo koji traje gotovo trideset godina omogućuje najvišu razinu korupcije i kriminala, dok narod jedini izlaz vidi u bijegu u sretnije i prosperitetnije zemlje. U posebno su podređenom i lošem položaju BiH Hrvati koji, osim što su ih u ratu sustavno ubijali Srbi i Armija BiH, sada danonoćno bivaju birokratski terorizirani od Bošnjaka i orkestrirano podređeni od Sarajeva.





I atmosfera još jednom ide k svojem usijanju uoči još jednih izbora i za mnoge krajnjeg trenutka da se mijenja notorni izborni zakon. Cilj izmjena koje bi visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt trebao uskoro objaviti, a odnose se upravo na zastupanje u tijelima vlasti u Federaciji BiH, navodno bi trebao biti da se pomogne zemlji u ispunjavanju minimalnih uvjeta za stjecanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Diplomati tvrde da će se time barem djelomično spriječiti preglasavanje Hrvata. Kad su u javnost počeli stizati signali da bi se to moglo dogoditi, iz Sarajeva su ekspresno stigle osude i prijetnje. Oglasili su se stoga i predsjednici 12 stranaka okupljenih u Hrvatskom narodnom saboru BiH te pozvali međunarodnu zajednicu da spriječi eskalaciju krize i nasilje na koje poziva niz bošnjačkih stranaka, udruženja i aktivista kako bi spriječili nametanje izmjena izbornog zakona.

“Vjerujemo kako možemo računati na suradnju sa svim ključnim akterima međunarodne zajednice s ciljem smanjenja tenzija, sprečavanja nasilja, zaštite od neustavnog unitarističkog hegemonizma i militantnog nacionalizma koji uznemirava javnost, produbljuje međunacionalne podjele i ugrožava stabilnost BiH”, stoji u pismu Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH upućenom ključnim predstavnicima međunarodne administracije.

Izrazili su zabrinutost prijetnjama, spominjanjem rata i nasilja nakon što je ovoga tjedna procurila informacija da visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt kani nametnuti izmjene izbornog zakona i Ustava Federacije BiH kojim bi se spriječilo da četiri puta brojniji Bošnjaci preglasavaju Hrvate te se uspostavila funkcionalnija vlast u tome entitetu nakon izbora.

A s obzirom na to da je u hrvatskim medijima teško doći do prave informacije što se kuha iza zavjese i kako stvarno žive Hrvati u BiH te tko se o njima brine, a tko je neprijatelj broj jedan, razgovarali smo sa Slavenom Ragužom, predsjednikom Hrvatske republikanske stranke koji je nekoliko puta iskočio kao potencijalna nova generacija važnih hrvatskih predstavnika u BiH…

* Christian Schmidt je najavio nametanje izmjena izbornog zakona i Ustava, ide li to uistinu u korist Hrvata, kako to Sarajevo tvrdi? Ima li šanse da se promijeni izborni zakon u korist Hrvata?

Schmidt je najavio izmjene izbornog zakona kojima bi se samo dijelom uskladio izbor izaslanika u Dom naroda s odlukom Ustavnog suda, no to ne mijenja suštinski problem Hrvata u BiH. Bit je da se djelovanjem OHR-a početkom 2000. grubim nametanjima izmijenio Ustav Federacije i izborni zakon. Petrichevim nametanjima Hrvati su prestali biti faktor u Vladi FBiH. Hrvatska politika morala se boriti za vraćanje na stanje prije nametanja, no hrvatska politika koju predstavlja Dragan Čović inzistirala je isključivo na izmjenama izbornog zakona. Ne samo to, u Neumu su pristali na razgovor o reduciranju ovlasti Doma naroda. Ako uistinu dođe do najavljenih izmjena izbornog zakona Schmidtovom odlukom, to će biti samo kozmetika, jer pravo pitanje je što će biti cijena koju ćemo platiti. Riješit će se djelomično problem izbora izaslanika u Dom naroda, što je Čović i tražio, no suštinski problemi će ostati isti.









* Tko se istinski zalaže za prava Hrvata u BiH?

Za prava Hrvata u BiH istinski se zalaže onaj tko je spreman podnijeti žrtvu ne samo za prava Hrvata kao naroda, nego Hrvata kao čovjeka pojedinca. Onaj tko živi svaki segment života prosječnog Hrvata, sa svim nedaćama i problemima. Trenutno takvog među hrvatskim političkim vodstvom ne možete naći. Hrvate u BiH trenutno vodi neofeudalna elita. Trgovci koji žive neke svoje živote bez dodirnih točaka s pukom. No i to će se promijeniti.

* Jesu li konstantne izjave Milorada Dodika o odcjepljenju RS-a realne i može li doći do toga? Koje bi bile posljedice?









Do odcjepljenja RS-a neće doći, tako da se o posljedicama ne može govoriti. Milorad Dodik je pas koji laje, ali ne grize. On godinama, pa i više od desetljeća, vrlo vješto jedri na vjetru prijetnji neovisnim RS-om, ali čim međunarodna zajednica, posebice Amerika, samo malo podigne obrvu, on se pokorno pokunji. Pretražite po internetu samo kad je on najavljivao svoju vojsku, preuzimanje državnih nadležnosti u pojedinim resorima, i što je na kraju od toga bilo? Realnu opasnost za BiH jedino predstavlja bošnjački unitarizam koji lagano postaje bošnjački radikalizam. Pogledajte samo reakcije, prijetnje krvoprolićima i ratom na ovo što je najavio Christian Schmidt.

* Jesu li sada bosanski Srbi veći saveznici Hrvatima od Bošnjaka s kojima živite u Federaciji?

Nema tu savezništva, to je isključivo interes. Hrvati i Srbi imaju određenih političkih interesnih podudarnosti, no tu nije riječ ni o kakvom savezništvu. Neka vas ne zavarava Čovićevo “čuvajte RS” ili Dodikovo “Hrvatima treba entitet”. Pitajte Hrvate Briševa, Dervente, Plehana, Sanskog Mosta, Bosanske Posavine i sl. koliki su nam Srbi saveznici. U ovom trenutku za opstojnost Hrvata veću prijetnju čini bošnjački radikalizam jer su Srbi “svoje” odradili u ratu. Zato se stvara lažni dojam savezništva.

* Je li HDZ BiH grobar Hrvata u BiH?

Ne bih rekao da je HDZ BiH grobar, više anesteziolog s kupljenom diplomom koji je uvjeren kako je najbolji u svom poslu, a za štetu koju radi nikad nije on kriv, nego vanjske okolnosti. HDZ BiH snosi odgovornost za sveopću hrvatsku dekadenciju duha, kulture, pameti, intelekta. Vi u Hrvatskoj imate privid pravne države, mi u BiH nemamo ni tog privida, tako da smo dovedeni u situaciju da na prostorima na kojima su Hrvati većina živimo u sjevernokorejskim okolnostima. Stranačka iskaznica mjerilo je svega. Naravno da ćete tako uspavati narod koji će postati lak plijen za one koji nas žele uništiti. Grobare Hrvata treba tražiti na adresama onih koji od nas žele napraviti nacionalnu manjinu, a oni sjede u Sarajevu.

* Je li rješenje za godinama nefunkcionalnu BiH treći entitet za Hrvate?

Racionalno administrativno teritorijalno uređenje ne bi bilo rješenje za Hrvate, nego BiH općenito. BiH je država s pet razina vlasti: lokalna samouprava, 10 županija, dva entiteta, državna razina i Predsjedništvo. Gotovo 78% BDP-a ide za servisiranje javnog sektora. Racionalizacija administracije i reduciranje birokracije putem pametnijeg i učinkovitijeg organiziranja države bilo bi rješenje za BiH, ne samo za Hrvate. No ako to kažete naglas, u Sarajevu će vas proglasiti fašistom jer “dijelite Bosnu”. Ne dijelite vi nikakvu Bosnu, riječ je o tome da više od dvije trećine od ovih 78% ide u Sarajevo i od toga živi cijela bošnjačka politika. Racionalna BiH značila bi da bi oni morali nešto u životu i raditi, a ne samo parazitirati.

* Može li se BiH raspasti?

Ne može.

* S obzirom na to da s bošnjačke strane ne tako rijetko dolaze i prijetnje sukobom, imaju li se Hrvati čime obraniti?

Čime bi nas to kao Sarajevo napalo? Fadilovim respiratorima? Quad vozilima Fahrudina Solaka? Neće biti nikakve potrebe da se Hrvati brane od bilo koga jer sve to ostaje na prijetnjama.

* Zalaže li se i može li uopće nešto za Hrvate učiniti Andrej Plenković sa svojom vladom?

Može itekako učiniti s obzirom na to da je Hrvatska članica EU-a i NATO-a. No Plenković prvo ide po mišljenje u Bruxelles pa tek onda razmišlja o Hrvatima u BiH. Kada bi Hrvatska samo djelomično iskoristila diplomatski kapacitet koji ima, hrvatsko pitanje u BiH bi se riješilo u kratkom roku. No taj kapacitet Hrvatska i Plenković iskorištavaju, primjerice, slanjem Marije Pejčinović Burić u Vijeće Europe, gdje sluša kako Željko Komšić govori o agresiji Hrvatske na BiH i ona na to šuti. Politika Andreja Plenkovića i Hrvatske prema Hrvatima u BiH postala je politika sestrinskih HDZ-ova. Svela se na isprazne demagoške izjave i donacije za opanke, gangu i kamena pročelja crkava koje su sve praznije.

* ‘Prodali’ ste foru bošnjačkim predstavnicima u jednoj TV-emisiji s izjavom ratnog zločinca Slobodana Miloševića koju su oni prepoznali kao politiku njihove “građanske Bosne”. Što je bilo nakon toga? Nađu li takvi ekscesi put do naroda BiH, što kažu zapravo Bošnjaci na takve izjave?

Dobio sam to da mi je to bilo zadnje gostovanje u nekoj od dijaloških emisija. Bošnjaci kao narod vrlo dobro znaju i shvaćaju o čemu se u BiH radi i vrlo jasno znaju kako se od Hrvata želi napraviti manjina, no ne usude se to javno govoriti jer bivaju proglašeni izdajnicima. Kao što sam vam govorio da mi Hrvati živimo u sjevernokorejskim okolnostima, oni također žive iste okolnosti, samo što život diktiraju njihove stranke. U Sarajevu je dovoljno reći kako nije u redu da Bošnjaci Hrvatima biraju predstavnike pa da ostanete bez posla.

* Imaju li BiH Hrvati grupaciju, bilo kakvu javnu ili političku, koja može postati dovoljno jaka da preuzme ulogu HDZ-a BiH?

Naravno da imaju, to je HRS. To smo dokazali radom u vijećima u koja nas je narod izabrao, a nakon izbora u listopadu to ćemo dokazati i na višim razinama vlasti. Politika koju provodi i promovira HDZ BiH je u zalasku. Njih isključivo na životu drži borba za opstanak u sustavu sinekura. Tu nema načela, domoljublja, ponosa, ideologije. Čisti interes. Zato su osuđeni na propast, a dolazi vrijeme onih koji imaju svoje ja i neće trgovati interesima svoga naroda.

* Je li Zoran Milanović najbolji predsjednik RH prema zalaganju za BiH Hrvate, osim, naravno, Tuđmana?

Zoran Milanović učinio je puno u pogledu internacionalizacije hrvatskog pitanja u BiH za vrijeme svog predsjedničkog mandata, vjerojatno više od bilo kojeg hrvatskog političara općenito. Pravo pitanje je zašto. Neću uopće ulaziti u iskrenost njegovih namjera, nego se držati onoga što su činjenice. Sve ono što govori u posljednje vrijeme, kada je BiH u pitanju, notorne su istine i hvala mu na tome. Je li on najbolji nakon Tuđmana? Nije neka konkurencija, tako da ću se suzdržati od odgovora.

* Može li doći do rata u BiH?

Ne može.

* Vole li stanovnici BiH tu zemlju?

Pravo pitanje je: vole li stanovnici BiH ovakvu BiH? BiH koja ruši rekorde korupcije, BiH u kojoj nema jednakih pred zakonom, BiH u kojoj se sve mjeri stranačkom iskaznicom, BiH koja je stroj za pranje novca… Prvi ja je ovakvu ne volim, ali se zato želim politički izboriti za onu BiH koja bi bila po mjeri svakog onog tko u njoj živi. Meni kao Hrvatu cilj je boriti se za BiH po mjeri moga naroda, poštujući maksimalno kulturu, običaje i volju drugih. Ne želim ništa tuđe za sebe, samo obraniti svoje. U biti, želim se izboriti za onu BiH za koju se ginulo u Domovinskom ratu. Definitivno ova današnja BiH nije ona za koju se borilo.

* Koji su vaši osobni politički afiniteti i kakve su vam ambicije?

Dijelom sam odgovorio u prethodnom pitanju. Ambicije HRS-a su na izborima u listopadu ući u zakonodavna tijela na svim razinama gdje smo se kandidirali. Jedina smo hrvatska politička opcija koja samostalno ide na izbore u svim državnim i federalnim jedinicama i šest županija. Ljudi nas prepoznaju kao političku alternativu i cilj nam je to kapitalizirati na izborima.

* Što kažete na medijsko praćenje hrvatskih medija događanja vezanih uz izbore u BiH prema Hrvatima?

Režimsko! Ovo mogu posvjedočiti jer sam nekoliko puta trebao biti pozvan kao gost na HRT, međutim, direktno iz HDZ-a je rečeno kako do toga ne smije doći. To su mi posvjedočili ljudi s HRT-a. Hrvatski HDZ je u pitanju, usput rečeno. Ta režimska kontrola dovela je do toga da Hrvati u RH nemaju elementarnih znanja o BiH, o okolnostima u kojima živimo i o tome što je u biti “hrvatsko pitanje u BiH”. No malo-pomalo i to se mijenja jer drugi mediji u Hrvatskoj polako otvaraju teme koje su tabu na državnoj dalekovidnici.