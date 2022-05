‘ZBOG NJEGA ĆE PASTI VLADA’! HDZ-ovci u panici zbog Plenkovićevog ‘svemirskog broda’, iza leđa mu pričaju: ‘On je čovjek hercegovačkog kladioničarskog lobija’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Možda nije uspio postati zagrebački gradonačelnik, ali kako zasad stvari stoje – i bolje da nije. Dok se novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević bori s poljuljanim rejtingom i ostavštinom svojeg prethodnika Milana Bandića, njegov protukandidat iz prvog kruga lokalnih izbora, HDZ-ov Davor Filipović, nezaustavljivo gradi vlastitu političku karijeru zahvaljujući premijeru Andreju Plenkoviću koji mu u nedostatku kadrova slijepo vjeruje. Osim što se Filipović uspio ugurati u Nadzorni odbor INA-e, taj mladi zagrebački HDZ-ovac postao je i nasljednik ministra gospodarstva Tomislava Ćorića.

Preuzimanje tog važnog resora za Filipovića je velik izazov, međutim, oni koji Filipovića poznaju tvrde da je on iznimno ambiciozan, ali i da usporedno s time uživa u statusu koji sa sobom nosi ministarska fotelja. Riječ je o poziciji koja možda nije pretjerano plaćena, no pozicija ministra gospodarstva i energetike sasvim sigurno sa sobom nosi moć i utjecaj, što Filipoviću laska. Kako mu i ne bi laskalo, kada je sve do lokalnih izbora bio dečko s HDZ-ovih margina koji prkosi Milanu Bandiću, dok u isto vrijeme kao HDZ-ov zastupnik u Skupštini diže ruke za njegove prijedloge i proračun. Sve to danas je miljama daleko od Filipovića, koji je za sebe osobno donio dobru procjenu. Svjesno je ušao u bitku za zagrebačkoga gradonačelnika, znajući da je ona u startu izgubljena, no taj rizik premijer Plenković očito zna vrednovati pa je Filipovića prigrlio kao spasonosnu opciju. Čini se da on to doista i jest, kada god Plenkoviću zaškripi, on se nađe tu negdje kao opcija koja ga izvlači iz krize, zlobnici bi rekli i kao Plenkovićeva marioneta, ali kako se strahovito brzo uspeo u vladajućoj hijerarhiji, ne može se reći da se Filipović u toj suradnji s premijerom nije uspio izboriti za sebe.

Malo je ljudi u njegovim godinama koji su tako vješto preskočili karijerne stepenice i dogurali praktički do samog vrha, a kada netko u politici na taj način prelazi prepreke, tada se moramo zapitati što se krije u pozadini i postoji li netko tko Filipovića gura. Jer je malo vjerojatno, bez obzira na njegovu naobrazbu, da ga je baš Plenković osobno zamijetio kao čudo od djeteta i odlučio gurati izlažući se riziku i kritikama javnosti koja mjesecima propitkuje Filipovićeve sposobnosti, s obzirom na to da u kampanji za lokalne izbore baš i nije briljirao niti je naciju uspio uvjeriti da iza njegovih diploma stoji išta više od puke želje za pozicijama i napretkom.

Blokirao račune

Iz obiteljske anamneze Filipovićevih teško da se može izvući zaključak tko bi bio taj netko tko stoji iza njega. Nesuđeni zagrebački gradonačelnik živi u obiteljskom stanu od 80-ak četvornih metara u Zagrebu, a njegov otac, profesor Ivica Filipović, vlasnik je splitske revizorske tvrtke Fimar koju je osnovala Filipovićeva majka Kata. Tvrtka posluje u splitskoj Stepinčevoj ulici, a otac Filipović ujedno je i pročelnik Odjela za forenzične znanosti na splitskom sveučilištu, na kojem godinama uspješno surađuje s bivšim ministrom Draganom Primorcem. Dok je očev prijatelj Darko Tipurić bio dekan zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, mladi Filipović zaposlio se na tom studiju kao izvanredni profesor, a usporedno s time po raznim je gradskim odborima, ali i nadzornim odborima, gradio svoju karijeru i zgrtao novac.

S druge strane, četiri godine mlađi Mario Filipović doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, nakon čega je postao predavač na splitskom Pomorskom fakultetu. Prije njega diplomu u Osijeku stekli su brojni istaknuti splitski HDZ-ovci, a među ostalima i prvi čovjek HDZ-a u Splitu Vice Mihanović, čiji se doktorat javno propitkivao. Mlađi brat Mario nije pretjerano politički aktivan, ali je svejedno na kotarskim izborima održanima 2018. u Splitu bio na šestom mjestu HDZ-ove liste, u vijeće Gradskog kotara Lokve na koncu ipak nije ušao, ali ta etapa njegove biografije ionako se nije previše isticala u medijima.

U medijskom prostoru zato se spominjala košarkaška karijera Marija Filipovića jer je blokirao račune košarkaških klubova Cibone i Splita, u svađi s Nikolom Vujčićem tvrdio je da je on vršio neprestani pritisak da ne igra, nego da igraju igrači iz njegove Akademije. Kako košarkaška karijera nije išla po planu, tako se mlađi Filipović okrenuo onoj znanstvenoj pa je na Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije u Splitu završio Trgovinsko poslovanje, a zatim i specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje, čime je stekao naziv stručnog specijalista trgovinskog poslovanja.

Potom Filipović mlađi odlazi u Osijek na studij ekonomije i ondje završava poslijediplomski specijalistički studij Organizacije i menadžmenta, nakon čega na splitskom Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije privodi kraju diplomski stručni studij Forenzika, modul Forenzika i nacionalna sigurnost, čime stječe akademski naziv magistra forenzike na studiju na kojem je pročelnik forenzike u tom trenutku bio njegov otac Ivica. Krajem 2019. na osječkom Ekonomskom fakultetu Mario Filipović obranio je doktorsku disertaciju, a radio je i u obiteljskoj tvrtki Fimar te u BOD-u Croatia, čiji je osnivač.

Pada Vlada

Iako je samim HDZ-ovcima intrigantna biografija mlađeg Filipovića, mnogo ih više intrigira Davor Filipović i njegov streloviti uspon za koji se vežu razne teorije pa tako dio članova vladajuće stranke smatra da bi nesuđeni zagrebački gradonačelnik s ulaskom u Vladu mogao prerasti u veliku prijetnju za premijera Plenkovića. “Zbog njega će pasti Vlada”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava da je Filipović povezan s HDZ-ovom “hercegovačkom ekipom” koja je bliska braći Mamić. Kada govore o hercegovačkom lobiju koji bi mogao stajati iza Filipovića, HDZ-ovci aludiraju na poduzetnika Renata Renea Koraća, vlasnika kladionica u susjednoj BiH koji je Mamiću nedavno posudio 45 milijuna kuna kojima je njegova supruga Marina podmirila dug državi koji je nastao na osnovi pravomoćne sudske presude iz Osijeka, čime je spriječena ovrha države nad pozamašnom i blokiranom imovinom Mamićevih.

Filipović se navodno i tijekom kampanje za zagrebačke lokalne izbore s Koraćem i njemu bliskim HDZ-ovcima sastajao u jednom zagrebačkom renomiranom ugostiteljskom objektu u Bogovićevoj ulici, a za njega se, prema nekim teorijama iz vladajuće stranke, lobira još od Karamarkove ere, međutim, bivši šef HDZ-a nije bio u poziciji da progura Filipovića niti se on u tim trenucima osvrtao na ta lobiranja koja je spriječio Milijan Brkić, koji se u međuvremenu navodno i sam zbližio s Koraćem. Inače je Rene Korać blizak s prvim čovjekom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, a braća Milenko, Nikica, Ivan i Renato spadaju u sam vrh hercegovačkih, pa i hrvatskih tajkuna.





U Hrvatskoj su Koraći poznati kao vlasnici Germania sporta, ali povezuje ih se i s brojnim građevinskim, nekretninskim i trgovačkim tvrtkama koje su poslovale od Zagreba sve do Makarske. Najutjecajniji brat Renato povezivan je s tvrtkama Premier Solutions, Hidra Force, Acrobat D&M, Sky Hills, Čitluk i Ritam-Kle, Uplov i Neretva ušće. S istim tvrtkama povezan je i njegov brat Ivan Korać, koji je direktor u Germania sportu, dok je brat Nikica povezan samo s tvrtkom Hidra Force. Zanimljivo je spomenuti i da je Renato Korać povezan i s utjecajnom braćom Pivac, a jedno vrijeme u Hercegovini se spekuliralo da je upravo on od Pivaca kupio hotel Biokovo. Blizak je Korać s brojnim domaćim političarima pa se tako na društvenim mrežama fotografirao s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Brkićem, ali i s domaćim estradnjacima i sportašima poput izbornika Zlatka Dalića ili pak glazbenika Marka Perkovića Thompsona.

Čvrsti dokaz

Kako se Korać u susjednoj BiH spominjao zbog usvajanja Zakona o igrama na sreću, pri čemu se u pitanje dovodio jedan od sedam amandmana, odnosno onaj kojim je donesena odluka da igre na sreću priređuje Lutrija RS samostalno ili u suradnji s drugim privrednim društvima putem formiranja zajedničkog privrednog društva u kojem Lutrija ima minimalno 51 posto udjela o kapitalu i odlučivanju uz prethodnu suglasnost Vlade, sada se u HDZ-u vjeruje da iza Filipovića stoji utjecajni kladioničarski lobi. Naime, navedeni zakon izazvao buru reakcija u susjednoj BiH, gdje se nametnulo pitanje o pogodovanju lobistima i povlaštenim tvrtkama kada je riječ o priređivanju igara na sreću. Da je Filipović povezan s tim ljudima, dio HDZ-ovaca upozorio je i Plenkovića, no iz izvora bliskih premijeru može se čuti kako on od tih povezivanja ne strahuje te kako za takvo što ne postoji ni jedan čvrsti dokaz. Zato Plenković i na upozorenja o mogućoj ugrozi njegove pozicije, pa i nacionalne sigurnosti, samo odmahuje rukom, zanemarujući teorije o tome da se i njegov kolega Čović zalagao za hercegovačke kladioničare, zbog čega su sarajevski mediji jedno vrijeme tvrdili da je kladioničarski lobi iz Hrvatske upleten čak i u postupak donošenja izbornog zakona u BiH.

Hoće li doista Filipović zbog ovih glasina postati Plenkovićev problem, tek treba vidjeti, no vidljivo je da je novi ministar graditeljstva Ivan Paladina već postao problematičan. Da je tomu tako, jasno je i iz toga što je Državno odvjetništvo ovih dana službeno potvrdilo kako se protiv tog menadžera provode izvidi. “Riječ je o poznatim stvarima, u javnosti je poznato i nije ništa novo da je bivši poslovni partner protiv mene podnio više kaznenih prijava, veći dio je već odbačen, a za svaku takvu prijavu uobičajena je procedura da se provode izvidi”, rekao je Paladina objašnjavajući pozadinu tih događaja.









Ozbiljan problem

No priča na tome nije stala već se u medijima počelo govoriti o sporu koji je Paladina pokrenuo protiv singapurske hotelske grupacije, tražeći milijunske iznose za svoj 10-postotni udio u projektu Kupari. Presuda bi u tom slučaju trebala biti donesena krajem svibnja, a na posljednjem ročištu koje se nedavno održalo na zagrebačkom Trgovačkom sudu ovlaštena sudska vještakinja iznijela je dvije verzije procjene vrijednosti ministrova udjela – prvu u iznosu od 20 i drugu u iznosu od pet milijuna kuna, koliko je singapurski vlasnik s udjelom od 90 posto spreman platiti.

“Moji klijenti su ugledna hotelska grupacija iz Singapura, zatečeni su razvojem događaja, a naročito da ih tuži aktualni ministar onoga ministarstva koje i odlučuje o tom projektu”, upozorio je odvjetnik Fran Olujić, a oglasio se i Vladimir Batarelo iz odvjetničkog ureda BDV koji zastupa Paladinu. On je pak u izjavi rekao da je za određivanje vrijednosti udjela mjerodavan trenutak podnošenja tužbe, odnosno siječanj 2020.

“Bilo koje drugo tumačenje suda bi nas iznenadilo i bilo bi odmak od postojeće sudske prakse”, rekao je Batarelo, koji smatra da to što je Paladina u međuvremenu postao ministar ne bi trebalo utjecati na sudski postupak jer je on prenio svoja upravljačka prava. Prema onomu što se može zaključiti iz medijskih napisa, prije procjene vještaka o vrijednosti udjela Paladina je tražio šest milijuna kuna, a sada navodno nema namjeru odustati od 20 milijuna kuna. Međutim, treba napomenuti da se u medijima isticalo i kako Paladina kao ministar ne namjerava ni na koji način sudjelovati u projektu Kupari, ali je zato, prije nego što je postao ministar, sudjelovao u raznim projektima, s raznim partnerima koji bi mogli prerasti u ozbiljan problem za premijera Plenkovića. Ne može se reći da Plenković na to nije bio upozoren, ali s obzirom na pozadinu novih HDZ-ovih mladih nada i ministara kojima se predsjednik Vlade okružio, teško se oteti dojmu da bi ova sklepana rekonstrukcija mogla dovesti do novih nedaća koje će se negativno odraziti i na Plenkovića i na HDZ, pa je upitno koliko se proces koji je Plenković proveo da bi se spasio i zadržao svoju poziciju uopće uspješno odrađen.