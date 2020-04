ZAŠTO SU SE ŽENE ZALJUBILE U VILIJA BEROŠA?

Autor: Iva Međugorac/7 Dnevno

Pljesak za političara! Vjerovali ili ne, i to se dogodilo. Hrvatski su građani prije nekoliko dana sa svojih balkona, usred pandemije koronavirusa, zapljeskali HDZ-ovu ministru zdravstva Viliju Berošu, čovjeku koji se u pravo vrijeme našao na pravom mjestu. Tim su mu pljeskom građani zahvalili na odgovornom i predanom pristupu pandemiji koronavirusa s kojom se bori cijeli svijet. Beroš je, čini se, izvrstan komunikator, ali i vrhunski koordinator koji je po kriteriju stručnosti formirao stožer koji s nacijom putem medija ostvaruje odnos u kojem pokazuju rijetko viđenu odgovornost, ali i znanje, što je u zemlji političkih uhljeba presedan.

Komplimentima Plenkovićeva nedavno imenovanog ministra zdravstva obasipaju i lijevi i desni analitičari, laskaju mu kolege iz oporbe, blagonaklono na njegovu pojavu gleda i struka, a u ova luda vremena, ministar Beroš zaludio je čak i žene pa je, primjerice, uvijek kritična Jelena Veljača na društvenim mrežama priznala da jednostavno voli tog čovjeka.

Popularnost raste

Međutim, u Hrvatskoj, koja na političare kakvim se dosad pokazao Beroš nije navikla, postoji i jedna doza skeptika koji propituju ministrove časne namjere. Pitaju se, naime, gdje je bio dosad, zašto je tri godine šutio i pristao biti u sjeni promašenog ministra Milana Kujundžića, zašto, dok je njegov prethodnik nizao promašaje i ignorirao provedbu reformi, nije izašao pred predstavnike medija i iskoristio svoje komunikacijske vještine te napustio taj Kujundžićev brod bez smjera. Kritičara ima, ali su oni trenutačno u manjini, a popularnost ministra Beroša prelila se i na HDZ, kojemu bi barem u prvo vrijeme korona-krize popularnost mogla rasti. To su potvrdili i rezultati anketa koje se bave rejtinzima političkih stranaka, prema kojima se HDZ-ov rejting nakon dugo vremena oporavlja, vladajuća stranka nadmašila je SDP, što se nije dogodilo još od europskih izbora, a raste i broj građana koji podupiru rad Vlade u borbi s pandemijom koronavirusa. No, taj oporavljeni rejting ples je po rubu provalije, jer ono što se trenutačno čini kao politički dobitak moglo bi se pretvoriti u izvjestan poraz na izborima, neovisno o kvaliteti, odnosno nekvaliteti konkurencije.

Neupitna podrška

Ankete su velikim dijelom odraz popularnosti kako Beroša, tako i cijelog Nacionalnog stožera civilne zaštite koji spretnobalansira u novonastaloj situaciji, no pitanje je koliko će dugo euforija trajati jer kriza kojoj svjedočimo ozbiljno će zahvatiti ne samo domaće nego i svjetsko gospodarstvo, a nezadovoljstvo građana u tom će se slučaju preliti na Plenkovića i njegovu vladu, koja popularnost gradi na popularnom Berošu. Ministar i njegova ekipa u ovom trenutku imaju veliku i neupitnu podršku, no što će se dogoditi ako ljudi počnu umirati u većoj mjeri, u tisućama, kao u susjednoj Italiji?

Građani već sada na društvenim mrežama iskazuju nezadovoljstvo najavom karantene do početka lipnja, premda odobravaju rad Vlade, i svi se kolektivno pitaju kako u ovim izvanrednim okolnostima preživjeti. Ako nas ne ubije korona, ubit će nas glad i besparica komentari su koji se šire javnim prostorom, a Hrvatska je u karanteni dvadesetak dana. Kako vrijeme bude odmicalo, psihoza i nezadovoljstvo građana će rasti, a taj rast mogao bi se negativno odraziti i na popularnost Vlade, ali i na popularnost prvoga čovjeka hrvatskog zdravstva.

Unatoč toj opasnosti, Plenković s kolegom Vilijem ima velike planove. Beroš je HDZ-ovac s kojim će Plenković, koji je nedavno na unutarstranačkim izborima pomeo konkurenciju, graditi lice novog HDZ-a, on će biti HDZ-ova zvijezda na čijemće se profiliranju još intenzivnije raditi. Prema tvrdnjama HDZ-ovaca, upravo je taj ministar koji je izašao iz Kujundžićeve sjene nagovještaj velikog zaokreta, ali i slika drugačijeg, umjerenog HDZ-a. Na tom tragu, tvrde naši sugovornici, treba razmatrati i povratak Mate Granića u stranku. Plenković se s ljudima tog profila namjerava odreći krajnje, stranačke desnice, ali ne naprasno, nego tako što će preko Beroša kao glavnu stavku biračima servirati stručnost ikompetencije, a ne ideologiju.

Beroš bi i kada ovo krizno stanje prođe trebao biti ključni Plenkovićev saveznik, preko njega on namjerava privući glasove centra, pa i ljevice, te ga već sada u vladajućim redovima nazivaju novom nadom HDZ-a i mamcem za birače. Beroševu popularnost, koja je buknula gotovo preko noći, premijer će iskoristiti tako što će biti nositelj HDZ-ove liste za Sabor. Osim što će na listi braniti boje svoje stranke, Beroš će biti gurnut u javni prostor i u kampanji za izbore. Premda su vremena u kojima se HDZ kao ključna stranka vladajuće koalicije našao uistinu izvanredna, u stranci se nadaju da bi se izbori ipak mogli održati u rujnu. S druge su strane onikoji razmatraju opciju da se parlamentarni izbori pomaknu na prosinac, s obzirom na situaciju u kojoj bi se država mogla naći. Oni koji dobro poznaju Beroša tvrde da on u ovim trenucima o nastavku svoje političke karijere, pa ni o parlamentarnim izborima, uopće ne razmišlja. Fokusirao se na svoj posao i situaciju koja ga je snašla, ali napominju kako je Berošu zdravstvo oduvijek bilo u fokusu, a poseban naglasak oduvijek je stavljao na struku.

Beroševa briga

Da mu politika uistinu tijekom karijere nije bila previše u fokusu, potvrđuje i to što je Beroš još od 2006. samozatajni član HDZ-a koji se nikada nije isticao nepotrebnim javnim istupima. I sada se njegovi nastupi čine konstruktivnima, a njegovi prijatelji tvrde da je trenutno njegov jedini cilj pokazati građanima da se brine o njihovu zdravlju. Tu Beroševu brigu za zdravlje nacije u HDZ-u ne misle, međutim, pustiti da ode u vjetar, njome će graditi i razrađivati strategiju za nadolazeće izbore.

Preko popularnosti ministra Beroša premijer će nastojati ujediniti i svoj HDZ, ali sve je to doista jedan veliki ali, sustav zasad dobro funkcionira, no s rastom broja oboljelih rast će i broj oboljelih liječnika i ostalog medicinskog osoblja, a to će na vidjelo izbaciti staru hrvatsku boljku koja se odnosi na manjak kadrova u zdravstvu. Uz to, pitanje je kako će se sa svime time nositi deseci tisuća građana čiji su pregledi odgođeni jer ne spadaju u skupinu hitnih, no i na takve se preglede u Lijepoj Našoj čeka mjesecima.

A pitanje svih pitanja jest sudbina hrvatskoga gospodarstva. Poduzetnici ne kriju nezadovoljstvo Vladinim mjerama za oporavak i opstanak u ovim kriznim vremenima, Vladina prva mjera za pomoć gospodarstvenicima dobila je pokret opotra među poduzetnicima koji smatraju da su predložene mjere nedostatne za razinu opasnosti u kojoj se našla nacionalna ekonomija. Vlada na tjednoj bazi razmišlja i o nekim novim mjerama, ali dok oni mozgaju, tvrtke umiru, a broj prijavljenih na burze rada raste mnogo brže nego broj oboljelih od korone.

To što Beroš sada dobro upravlja krizom ulijeva vjeru u političare i pobuđuje nadu među građanima, ali kriza će potrajati, odrazit će se na sve sektore, i premda se ni samom Plenkoviću ne može osporiti da korektno obavlja svoj dio posla u ovom izvanrednom razdoblju, vrlo je moguće da će mu baš ovo izvanredno razdoblje odnijeti još jedan mandat na čelu Vlade.