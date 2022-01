ZAPAD KRČI PUT ZA JOŠ RADIKALNIJE OPCIJE U REPUBLICI SRPSKOJ: Glavni adut im je čovjek koji se s Dodikom natječe u ‘četničkom orgijanju’!

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Sankcije koje je SAD uveo protiv člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika uvelike su utjecale na tijek zbivanja u Bosni i Hercegovini i oko nje. Iako Europska unija još nema jedinstven stav o sankcijama čelniku bosanskih Srba, neke države članice najavile su samostalne sankcije protiv Dodika i njegovih najbližih suradnika u bosanskohercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Zasad su ozbiljnije korake najavili Nizozemska, Luksemburg, Belgija i Danska. Međutim, analitičari smatraju da bi prvi udar na poslovno carstvo Milorada Dodika i njegove obitelji, ali i financijsku održivost Republike Srpske, bile eventualne sankcije Njemačke i Austrije.

Vučićev pritisak

Zasad iz ovih dviju država koje imaju ozbiljne investicije i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji dolaze najave kako bi sankcije mogle biti uvedene ako Dodik nastavi svoju politiku razgradnje državnih institucija, odnosno, prenošenja nadležnosti s države na entitet. Na Dodika pritisak vrši i službeni Beograd kojemu nikako ne odgovara zaoštravanje odnosa s Europskom unijom te nestabilnost i na zapadnim i na južnim granicama. Stoga je Aleksandar Vučić održao hitan sastanak s Miloradom Dodikom te ga javno pozvao na prekid bojkota i paralize državnih institucija. Dodik je nakon sastanka s Vučićem i očitog pritiska koji je predsjednik Srbije izvršio na njega najavio neku vrstu uvjetnog povratka svojih kadrova u zajedničke državne institucije, ali nije precizirao znači li to da će zaustaviti proces prijenosa nadležnosti s državnih na entitetske institucije. Podsjetimo kako je Dodik u Narodnoj skupštini RS-a usvojio cijeli niz odluka koje bi na snagu trebale stupiti s odgodom od šest mjeseci. Ako se navedene odluke zaista i realiziraju, bit će to presudan korak u procesu dezintegracije državnih institucija u susjednoj državi.

Očekivano, američke sankcije Dodiku burno je pozdravilo političko Sarajevo. Bošnjački političari sankcije Dodiku predstavili su kao veliku pobjedu vlastite politike. Pritom nije bilo razlike između nominalno građanske politike i nacionalističke SDA. I jedni i drugi pozdravili su američke sankcije kao putokaz kojim treba postupati i ubuduće. Štoviše, dio bošnjačke političke vrhuške počeo je, nakon uvođenja sankcija Dodiku, javno zagovarati i sankcije za političke predstavnike Hrvata u BiH.

Udar na Hrvate

Na ovaj način, smatraju u dijelu bošnjačkih političkih krugova, zadao bi se udarac silama koje blokiraju državu i rade na njezinoj dezintegraciji. Treba svakako naglasiti kako su predstavnici SAD-a najavili da će sankcijama, koje će biti objavljivane u nekoliko ciklusa, biti obuhvaćeni političari iz svih triju naroda u BiH. No dok ne vidimo puni opseg sankcija, sadašnje možemo usporediti s ranijim sankcijama koje su američka administracija i OHR uvodili protiv određenih stranaka i političara u BiH. Hrvatski političari osjetili su svu snagu sankcija nakon proglašenja Hrvatske samouprave u BiH. Nakon proglašenja samouprave na etničkim područjima Hrvata u BiH smijenjeno je više desetaka hrvatskih predstavnika na svim razinama vlasti. Pred državne sudove izvedeni su čelnici hrvatskog naroda u BiH predvođeni Antom Jelavićem.

No od 2001., kada je izvršen politički masakr nad političkim predstavnicima jednog konstitutivnog naroda, pa do danas, dakle više od dvadeset godina poslije, hrvatsko pitanje u BiH nije riješeno. Hrvati nisu odustali od svojih legitimnih zahtjeva za ravnopravnošću u Federaciji BiH te od osnovnog prava da sami biraju svoje predstavnike. Dakle, sankcije nisu uspjele stvoriti umjetnu građansku strukturu u Federaciji BiH u kojoj neće biti važno tko koga predstavlja. Nisu uspjele jer je takav pristup u potpunoj suprotnosti s prirodnim ustrojem BiH kao države koja može postojati samo kao zajednica triju naroda. Srbi su još snažnije osjetili sankcije OHR-a i stranih veleposlanstava. Kad je Milorad Dodik bio miljenik stranih veleposlanstva i kad je bio predstavljen kao ključni političar za izlazak države iz začaranog kruga ratnog nasljeđa, OHR je smijenio više stotina članova SDS-a na svim razinama. Ta stranka bila je zapreka tadašnjem reformatoru Dodiku da preuzme vlast na entitetskoj razini, ali i na razinama općina i gradova.

Put na vlast

Ključni ljudi SDS-a, koji su bili obuhvaćeni sankcijama, svjedočili su kako je Dodik sastavljao popise nepodobnih političara te ih potom nosio u OHR. Predstavnici međunarodne zajednice postupali bi potom po Dodikovim popisima. Ovakva politika omogućila je Dodiku, koji je na početku karijere imao tek dva zastupnika u entitetskom parlamentu, da preuzme kompletnu političku scenu u Republici Srpskoj. Politika sankcija međunarodne zajednice zatvorila je ovih dana potpuni krug. Prevedeno, sankcije su usmjerili protiv političara kojemu su sankcijama prokrčili put prema apsolutnoj vlasti. Možemo slobodno reći kako je Milorad Dodik, proizvod sankcija OHR-a, danas predmet sankcija međunarodne zajednice. Ako ta činjenica nije upozorenje međunarodnoj zajednici kako sankcijama neće pronaći izlaz iz bosanskohercegovačke političke krize, onda ne znam što bi bilo jasnije upozorenje.

Povucimo na trenutak paralelu s vremenom u kojemu je međunarodna zajednica sankcijama krčila put Dodiku do vlasti. Dakle, sankcionirana je stara garda političara kako bi Dodik dobio apsolutnu političku moć. Ako se danas sankcionira Dodik, pa i potpuno smijeni sa svih pozicija i zabrani mu se politički rad, tko će popuniti prazninu? Slušajući narativ oporbenih političara iz RS-a, ponajprije iz SDS-a i PDP-a, njihova retorika se malo ili nimalo ne razlikuje od retorike Milorada Dodika. Razlika je tek u metodologiji kojom Dodikova oporba želi izboriti što veći stupanj autonomije RS-a, pa čak i samostalnost. Medijski najrazvikaniji oponent Milorada Dodika sadašnji je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković. Riječ je o političaru mlađe generacije, tek mu je 28 godina, no njegova retorika gora je od Dodikove. Štoviše, on se s Dodikom natječe u četničkom orgijanju.

Mržnja i razdor

Stanivuković se tako ne libi veličati lik i djelo Draže Mihailovića ili otkriti spomen-ploču notornom luđaku, majoru Milanu Tepiću, koji je bio spreman raznijeti Bjelovar. Za Stanivukovića, Tepić je narodni heroj. Dakle, sankcije protiv Dodika mogu rezultirati dolaskom još radikalnije političke garniture u manjem bosanskohercegovačkom entitetu. Takav razvoj situacije samo bi potvrdio kako “pogreška Dodik” nije slučajan proizvod brzopletih poteza međunarodne zajednice, nego sistemski proizvod međunarodnih političkih krugova s ciljem dugotrajne destabilizacije određenog prostora. Osnovno pitanje u cijeloj ovoj situaciji je – želi li međunarodna zajednica za sebe vezati pojam generatora nestabilnosti u BiH?









Što je alternativa? Pobornici sankcija ističu kako su tek sankcije natjerale Dodika za pregovarački stol te kako će samo snažan paket sankcija zaustaviti razgradnju bosanskohercegovačkih državnih institucija. No ti isti pritom zaboravljaju kako sankcije nisu eliminirale osnovni problem nezadovoljstva Srba u BiH. Isto tako, sankcije međunarodne zajednice protiv čelnika Hrvatske samouprave nisu eliminirale hrvatsko pitanje s dnevnog reda u Bosni i Hercegovini. Sankcije su instrument sile. One daju privremeno rješenje i nikada ne rješavaju problem u korijenu. Povijest nas uči kako se ništa nije moglo silom održavati na okupu dulje vrijeme. Stoga bi dvije rečenice, o kojima bi se mogli dogovoriti i složiti predstavnici naroda u BiH, više vrijedile nego odluka međunarodne zajednice da smijeni i zabrani rad svim političarima u BiH. Te dvije rečenice bile bi temelj na kojima je moguće graditi kuću, jer na sankcijama se ne može izgraditi ništa osim novih frustracija, mržnje i razdora