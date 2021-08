ZALJUBLJENI ŠEKS OSVEĆUJE SE MILANOVIĆU NOVIM USTAVOM?! Ljetuje u vili od 415 m2 koju je naslijedio od majke Karla Resslera

Autor: Iva Međugorac

U društvu znatno mlađe crnokose dame početkom ljeta HDZ-ov doajen Vladimir Šeks prošetao je rivom u Petrčanima dokazujući kako je on šarmer kojemu godine ne mogu ništa. Tko je misteriozna Šeksova prijateljica, gdje ju je i kada upoznao, pitaju se i u njegovoj stranci, u kojoj tjednima polemiziraju o ženi koja je “ukrala srce” njihova ustavnog stručnjaka tri godine nakon gubitka supruge.

Žetončići iz SDP-a

Iako se identitet markantne dame ne zna, jer ga i sam Šeks krije kako bi sačuvao njezinu intimu, čini se da nova ljubav HDZ-ovca nije ponukala na to da digne ruke od svoje političke karijere, da se smiri i ode u mirovinu, kao što su to mnogi u stranci naslućivali. Upravo suprotno, ljetujući u Petrčanima, Vladimir Šeks promišlja ozbiljno o svojim daljnjim političkim koracima pa za jesen priprema iznenađenja koja bi mogla ozbiljno prodrmati ionako uzdrmanu političku arenu.

Ne zanimaju Vladu Šeksa sitne ribe. On je oko još prije nekoliko mjeseci bacio na predsjednika Zorana Milanovića, s kojim je u nekoliko navrata ulazio u otvorene sukobe zahtijevajući njegov opoziv, ali i izmjene Ustava na temelju kojih bi se predsjednika umjesto na općim izborima biralo u Saboru. Kada je Šeks prije nekoliko mjeseci otvarao te teme, mnogi su na njegove istupe gledali s dozom podsmijeha znajući da premijer Andrej Plenković i njegov HDZ ionako jedva krpaju tanku vladajuću većinu od svega 76 ruku.

No, poučak je jasan – Šeksu se nikada ne treba podsmjehivati jer ono što on može predvidjeti u politici, to ni baba Vanga ne može prognozirati. Jasno je da će od ove jeseni Plenkovićeva većina postati stabilnija nego što je to sada slučaj. Nedavno mu se pridružio Silvano Hrelja sa svojim Umirovljenicima, o suradnji s Plenkovićem promišlja se i u HSS-u, a ne odbacuju partnersku suradnju ni Miletićevi IDS-ovci koji su nakon lokalnih izbora ozbiljno destabilizirani. Sve i da ne uspije realizirati dogovore s potencijalnim i umjerenijim partnerima, HDZ-ovcima na ruku ide raspad sistema u Domovinskom pokretu Miroslava Škore. Stranka se osipa sa svih strana, ispisnicu je već zatražila Vesna Vučemilović, a nije nemoguće da broj odbjeglih do rujna nastavi rasti.

Nesigurni Plenković

Podjednako rasulo odvija se i u SDP-u. U najvećoj oporbenoj stranci oprostili su se s dva kapitalca. Gordan Maras i profesor Rajko Ostojić izbačeni su iz stranke. Međutim, njih dvojica samo su najzvučnija imena koja su šaptom pala pod palicom Peđe Grbina koji se obračunao sa Zvanom Brumnićem, Nikšom Vukasom i Marinom Opačak Bilić, odnosno s kadrovima svojeg prethodnika Davora Bernardića, koji bi također uskoro mogao biti izbačen iz stranke. Eliminacija Grbinovih kritičara među socijaldemokratima je izazvala lavinu negodovanja. Mnogi od njih prijete izlaskom iz SDP-a, a već je sada evidentno da njihov zastupnički klub u jesen ostaje bez barem šest zastupnika koji bi se vrlo lako mogli pretvoriti u Plenkovićeve žetončiće.

Ne bi to bio prvi put da SDP-ovi kapitalci igraju za konkurentsku HDZ-ovu momčad. Uostalom, svi se još uvijek relativno svježe sjećamo Milanke Opačić, Siniše Varge i Tomislava Sauche, koji su koketirajući s Bandićem u prošlom sazivu Sabora čuvali leđa Andreju Plenkoviću.

Znajući za to parlamentarno rasulo, Šeks je ovo ljeto navodno odlučio provesti u preslagivanju Ustava, s obzirom na to da je Plenković na korak do dvotrećinske većine u Saboru. Iako se čini da mu je ta većina bespotrebna, nije nemoguće da Šeks realizira davno zacrtan plan i da s novim Ustavom zaživi ideja da se predsjednika bira u Saboru, čime bi HDZ, kako za sada stvari stoje, na duge staze u političkoj areni osigurao apsolutnu dominaciju.

Probleme bi Šeks svojim ustavnim peripetijama mogao predstavljati i Milanoviću, ali i Plenkoviću koji prema tvrdnjama upućenih ni sam nije posve siguran što mu je činiti. Bez obzira na to što je otvoren za proširenje saborske većine, svjestan je da bi takav pristup Ustavu izazvao lavinu negativnih reakcija u javnosti, a osim toga jasno mu je da bi i bivši SDP-ovci teško pristali na suradnju kojom bi morali podržati ideju da se predsjednika bira u Saboru.









Podrška Ustavnog suda

S druge strane, Šeksovi pristaše tvrde da baš na njih i može računati s obzirom na to da u dijelu SDP-a vlada stav da u pozadini njihovih stranačkih obračuna stoji Milanović koji preko Grbina eliminira one kojima predsjednik nije naklonjen. Nedavno se pak po medijima, osim ideja o načinu izbora predsjednika, valjala ideja o Milanovićevu opozivu, koju je također nametnuo Šeks.

I ovdje se radi o proceduri koja je vrlo jasno propisana Ustavom, a stranka premijera Plenkovića za takav manevar morala bi imati 101 ruku u Saboru. Sve i da skupe potrebne žetončiće, finalnu odluku o Milanovićevu opozivu donosio bi Ustavni sud koji odlučuje o odgovornosti predsjednika republike i to onda opet dvotrećinskom većinom svih sudaca. Treba imati na umu podatak da u tom tijelu sjedi trinaestero sudaca. Istini za volju, glavni je Šeksov kum Šeparović, no među njima su i nekadašnji SDP-ovci, ali i šačica sudaca koji su od ranije s predsjednikom prijateljski povezani, pa je razumljivo da ta ideja među sucima ne bi dobila zeleno svjetlo.

Ipak, scenarij opoziva išao bi na ruku HDZ-ovcima, odnosno Gordanu Jandrokoviću, koji bi u slučaju Milanovićeva opoziva “uskočio” kao njegova zamjena realizirajući pritom svoju dugogodišnju ambiciju. Šanse da se Plenković tako obračuna su skromne, ali ne treba zaboraviti da je Šeks i u povodu 30. godišnjice Ustava RH tvrdio da je sazrelo vrijeme za promjenu načina na koji se bira predsjednik republike.

Po njemu bi se izbori za predsjednika trebali preseliti u Sabor, a spominjao je način biranja predsjednika u Njemačkoj gdje o tome odlučuje Savezna skupština koja se sastoji od članova Bundestaga i istog broja delegata koje šalju parlamenti saveznih zemalja. Posao njemačkog predsjednika je međunarodno zastupati državu i službeno je predstavljati, propitkivati zakone, predlagati izbor kancelara te na prijedlog kancelara imenovati i razrješavati ministre i iznimno davati pomilovanja, no to su ovlasti na koje Plenković ne bi pristao, ali i ovlasti koje Šeks ipak ne bi prepuštao predsjedniku.

HDZ za Milanovića

Inače je Milanović posebno naljutio Šeksa prije nekoliko mjeseci kada ga je nazvao štetočinom hrvatskog pravosuđa. Na te njegove riječi Šeks mu je uzvratio jednako borbeno prozivajući Milanovića lažljivcem. Još je tada oko sebe ovaj HDZ-ov doajen krenuo okupljati takozvane stranačke konzervativce, koji su, međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci počeli mijenjati ploču jer im se sve više sviđa Milanovićeva retorika i desničarenje. Po svemu sudeći, Šeks bi svoju ideju morao osloniti na Plenkovića ili bi u suprotnom mogao ostati sam, u društvu markantne crnke, s kojom bi ipak mogao biti otpravljen u mirovinu jer je veliko pitanje do koje je mjere Plenković spreman na rizike ovog tipa.Podrška obitelji i Božidara Kalmete









Šeksovo radno ljeto u vili koju je naslijedio od Resslerove majke

Lako je Šeksu smišljati takve umotvorine kada mu pored markantne crnke u Petrčanima društvo pravi njegov posinak Karlo Ressler koji ljetne praznike ondje provodi u društvu svoje supruge Karle s kojom ima troje djece. Mladi HDZ-ov europarlamentarac sin je druge Šeksove supruge, ugledne zagrebačke liječnice Anice Ressler te on i Šeks kuću na Jadranu vlasnički dijele popola.

Inače se Resslerovi u ovom svojem jadranskom domu sve češće mogu vidjeti. Ne treba takvo što čuditi jer je Resslerova supruga Karla jedna od rodilja iz zagrebačke Petrove bolnice čije su fotografije preplavile medijske stupce nakon razornog potresa, s obzirom na to da se i ona baš tada nalazila u rodilištu gdje je na svijet donijela njihovu najmlađu kćer.

Dok se Ressler na moru opušta od stresa i potresa te ondje boravi isključivo u društvu svoje obitelji, Šeksa u Petrčanima posjećuje Božidar Kalmeta, a ranijih godina društvo mu je znao raditi i bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš.

To je vila u kojoj prostora ima za svakog gosta, a kako i ne bi bilo kada se katnica prostire na 415 m2, a Ressler je njezin suvlasnik postao u svibnju 2018. godine naslijedivši nekretninu od pokojne majke. Zanimljivo je da je kuća upisana bez priložene uporabne dozvole, odnosno vila nije do kraja legalizirana, ali to, čini se, ne predstavlja neki pretjeran problem.