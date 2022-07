VUČIĆEVI MEDIJI PLENKOVIĆA SU NAZVALI USTAŠOM! Velika pobjeda hrvatskog premijera: Ostao je hladnokrvan i mudro je razbio ‘četnika’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nikada premijer Andrej Plenković nije bio pretjerano otvoren prema suradnji sa Srbijom, iako bi se od njega kao od nekoga tko je na briselskim pozornicama izgradio dobar dio političke karijere očekivalo da bude glavni promotor dobrosusjedskih odnosa. Državu u susjedstvu, kao što je poznato, vodi Aleksandar Vučić, koji je usput budi rečeno član Plenkovićeve europske obitelji, odnosno pučana, no isto tako treba imati na umu da je Vučić učenik ozloglašenog Tome Nikolića i Slobodana Nikolića, čiji su kontroverzni govori po Hrvatskoj u jeku Domovinskog rata obilježili dobar dio njegove karijere, nakon čega se bez previše pokajanja naglo transformirao, no pitanje je vjeruju li u njegove transformacije i u samoj Srbiji u kojoj ironično govore kako Vučić mijenja dlaku, ali ne i ćud. Očito je da Plenković vrlo dobro zna s kim ima posla s one strane Dunava pa se stoga kao netko tko ni na hrvatskoj desnici nije omražen odlučio držati po strani, iako treba podsjetiti da srpskom predsjedniku nije bio naklonjen čak ni onda kada je u Zagrebu hodočastio k bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Taj posjet hrvatskoj metropoli Plenković je odradio isključivo protokolarno i bez previše srdačnosti i još tada je vrlo otvoreno govorio kako će Hrvatska sa Srbijom moći uspostaviti kvalitetne odnose onoga trenutka kada iz Srbije stignu odgovori na ključna pitanja poput onih o nestalima.

Ozbiljnije tenzije

Vrlo slično prema Srbiji se postavio i Plenkovićev ministar branitelja Tomo Medved, koji je s premijerom i prije nekoliko tjedana zauzeo čvrst stav o njihovim optužnicama za Oluju usmjerenima prema hrvatskim pilotima. Drugim riječima, za razliku od mnogih koji se busaju u prsa svojim domoljubljem i suverenizmom, Plenković ga je u odnosu sa Srbijom nerijetko pokazivao premda će mu ti isti kritičari u svakom trenutku predbaciti suradnju s Miloradom Pupovcem i njegovim SDSS-om. Oni koji s Plenkovićem surađuju reći će kako on baš kroz suradnju Pupovca drži pod kontrolom te da na taj način smiruje i eventualne ozbiljnije tenzije između dviju država. Tenzije su se, međutim, bez obzira na te Plenkovićeve pokušaje, pojavile i ovih dana, kada je Vučić isplanirao doći u privatni posjet Jasenovcu bez službene najave, što je, dakako, u svakoj uređenoj državi nedopustivo. Da je riječ o problematičnoj i složenoj priči, može se naslutiti iz hajke koja je uslijedila po srpskim medijima naklonjenima Vučiću koji su Plenkovića proglasili vođom ustaške države, a s druge strane, Plenkoviću poteškoće stvara i njegov koalicijski partner Pupovac.

Prema riječima bivšeg voditelja operacija Sigurnosno-obavještajne agencije Ante Letice, srpski predsjednik ne može doći ni u privatni ni u službeni, radni ili državni posjet Hrvatskoj, a da se o tome ne postigne dogovor između dvaju ministarstava vanjskih poslova i protokola u koji su uključene SOA, BIA te MUP Hrvatske i Srbije. “Vučić je pokušao na jedan bahat, nepristojan, nekulturan način, neprimjeren diplomatskim uzusima i pravilima ući u Republiku Hrvatsku kao da ulazi u Niš, njemu je zbog toga zabranjeno ući u Republiku Hrvatsku”, objasnio je Letica nedvosmisleno uz napomenu da Vučiću nije zabranjeno položiti vijence u Jasenovac, ali mu je zabranjeno ući u Hrvatsku na način na koji je on htio ući. Za takav čin postoje određeni diplomatski, ali i sigurnosni protokoli, što nije nevažno.





Skandalozno i nedopustivo

“Način na koji je Vučić htio ući u Hrvatsku, s jednom bulumentom svojih novinara, sa svojim tjelesnim čuvarima, s televizijskim ekipama bez najave i bez odobrenja, zapravo je skandal i Hrvatska je povukla jedini mogući potez, a to je da mu se zabrani ulazak”, objasnio je Letica u razgovoru za N1 u kojem se i sam dotaknuo uloge Milorada Pupovca u toj priči jer je srpski predsjednik samo njega obavijestio o posjetu našoj zemlji, a nije posve jasno je li SOA uopće bila obaviještena o tome posjetu, ali da jest, SOA bi nedvojbeno o tome obavijestila državni vrh, što znači da Sigurnosno-obavještajna agencija nije imala saznanja o tom posjetu, niti je Pupovac bilo komu najavio što će se događati, što je također skandalozno i nedopustivo. Iako Vučić tvrdi da je njegov grijeh to što je htio položiti cvijet za žrtve Jasenovca, u Plenkovićevim redovima te teze odbacuju te kažu da su tek u nedjelju, kada se Vučić htio pojaviti u Hrvatskoj, doznali za njegove namjere, dok se istovremeno po političkim kuloarima govori kako nije nemoguće da je sve to dio PR-a iz kojega su profitirali i srpski predsjednik i hrvatski premijer koji je na sve što se u Srbiji nakon skandala s Vučićem događalo nastojao ostati hladnokrvan.

“Danas sam prvi put u srpskim medijima vidio da smo mi ustaška vlada. Mislio sam da smo u optikama nekih hrvatskih medija, komunisti orjunaši, udbaši. I to na službenoj web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. To ukazuje na histeričnu reakciju Beograda. Mi smo tu skroz cool i easy, kada dođe trenutak, bit će i posjeta. Hrvatska poštuje sve manjine u Hrvatskoj, a politika svršenog čina ne može proći nigdje, pa ni u Hrvatskoj”, poručio je Plenković. Nije nevažno spomenuti i to da se u Srbiji dulje vrijeme odugovlači s formiranjem Vlade do krajnjih rokova, pa i tu valja tražiti odgovore na pitanja o Vučićevoj histeriji.

Nije zgoreg podsjetiti kako ovaj Vučićev pokušaj zapravo nije jedini, svojedobno je i njihov ministar Aleksandar Vulin na sličan način pokušavao dovesti vojnike u Jasenovac, s tim da treba napomenuti kako je Vulin već nekoliko godina nepoželjna osoba u našoj zemlji. U našoj zemlji zato poseban status godinama uživa Pupovac, a Plenković, čini se, ni sada ne vidi ništa sporno u njegovim istupima premda je svjestan da mu mnogi spočitavaju upravo tu suradnju.

“S Pupovcem surađujemo. Mnogi kritiziraju HDZ i mene zbog suradnje s manjinama, pa tako i sa srpskom. Na povjerenje dobivamo jedanput, dvaput. Mi poštujemo zakon i Ustav i mi želimo da su naše manjine zadovoljne i da vodimo zemlju uz njihovu potporu”, izjavio je predsjednik Vlade. Niz izjava na konferenciji za novinare iznio je Pupovac koji je, kako se čini, još jednom zaigrao dvostruku igru pa je u skladu s time u posljednjoj epizodi pokazao lojalnost prema Vučiću relativizirajući njegov nediplomatski potez koji je i njegov koalicijski partner HDZ službeno, ali i neslužbeno žestoko osudio. Iz Pupovčevih istupa moglo bi se zaključiti kako on i sada zaboravlja da je državni dužnosnik u Hrvatskoj, a ne u Srbiji, a kao takav morao bi znati da dužnosnik Vučićeva ranga ne može tek tako skoknuti preko granice jer se to jednostavno tako ne radi. Uostalom, Srbiji se dolazak nekog dužnosnika strane zemlje također najavljuje, osim toga, to je i svjetska praksa, sve i da neki dužnosnik na putu do željene destinacije prelazi preko teritorija neke treće zemlje, i to treba najaviti diplomatskim putem, ali je Vučić iz nekih samo njemu znanih razloga došao do zaključka da se ne mora zamarati takvim pojedinostima, nego da može u privatnom aranžmanu, bez najave i poštovanja protokola, posjetiti Jasenovac.

Politička karikatura

“Prvo želim reći da do ovakve situacije i ovakvog odlučivanja nije smjelo doći. Nije se smjelo dogoditi da predsjednik Republike Srbije ne može doći u posjet Jasenovcu, nije se smjelo dogoditi da se traže alternativni načini kako bi se moglo osigurati da se taj dolazak osigura i da prođe u redu. Posebno se nije smjelo dogoditi jer je već dvaput u posljednjih godinu dana postojala komunikacija o datumima kada bi se to moglo dogoditi pa su se strane sporazumjele i odgodile, ovaj put je ta komunikacija izostala”, tvrdi Pupovac s pozicije Plenkovićeva koalicijskog partnera, dok Plenković iznosi posve drugačije teze pa se postavlja pitanje tko je u ovoj priči u pravu. Ako je Plenković taj koji je na tragu istine, nameće se još jedno pitanje – zašto premijer nakon svega dopušta da Pupovac od njega radi političku karikaturu, posebice kada se zna da Pupovac ni jednom riječju nije osudio nediplomatski potez Srbije koji i jest stvorio probleme. Nije ovo prvi put da Pupovac kao hrvatski dužnosnik zauzima beogradsku stranu, ali Pupovac to radi vrlo mudro pakirajući svoju priču u kvalitetnu, emocijama obojenu formulaciju, što mu trenutno polazi za rukom jer vladajućima uvjetuje većinu u Saboru i tako posljednja dva desetljeća. Dok relativizira ulogu Beograda u svim kritičnim pričama, Pupovac je u svakoj hrvatskoj vladi dosad imao svoje predstavnike i postavljao se onako kako to odgovara njegovu kolegi Vučiću, čime definitivno degradira Plenkovića i njegovu poziciju. Kada je nedavno iz Beograda krenula priča s optužnicama za Oluju, Pupovac je poručio da je taj zločin hrvatskih vojnih pilota počinjen i da se o njemu treba govoriti, prijeteći izlaskom iz koalicije. Ta se priča, doduše, pravodobno sanirala, no ne treba zaboraviti da je Pupovac više puta u svojim izjavama relativizirao pitanje nestalih.

“Nije jedna strana kriva, krive su obje jer nemaju hrabrosti učiniti što je potrebno. Ista stvar je i s ratnim zločinima”, tvrdio je svojevremeno Pupovac koji je podjednako relativizirao proslavu u Banjoj Luci kojoj je nazočio u društvu Milorada Dodika koji je ondje slavio neustavni dan, što su snažno osudile i Europska unija i Sjedinjene Države, ali ne i premijer Plenković. S druge strane, ugledni odvjetnik Luka Mišetić uvjeren je kako je Pupovac taj koji je organizirao ovaj posljednji Vučićev pokušaj posjeta Jasenovcu kako bi izbalansirao ono što je učinjeno sa Srebrenicom, odnosno kako bi izbalansirao to što je SDSS prvi put priznao komemoraciju genocida u Srebrenici. Bilo kako bilo, nedvojbeno je da Plenković, koliko god se dičio suradnjom s manjinama, baš s Pupovcem ima najsloženiju situaciju, dok se za Vučića može reći da je ni iz čega kreirao političku dramu koju je Vlada premijera Plenkovića okrenula u svoju korist odradivši mirno i mudro zabranu njegova ulaska u zemlju, tim više što je on već znao da dolazi nepozvan u Hrvatsku. Posljednji put Vučić je u Hrvatsku nepozvan ušao u proljeće 1995., obilazeći tada okupiranu Glinu. Da Vučić nije daleko od tog istog mladića koji je ratnih godina haračio po našoj zemlji, vidljivo je i iz njegove objave na Twitteru koja je uslijedila odmah nakon ovih događanja.









“Samo vi radite svoj posao”, glasi njegova prva rečenica, a riječ je zapravo o parafrazi za srpske krajnje nacionaliste kultne rečenice iz romana “Nož” Vuka Draškovića iz sredine osamdesetih koju u romanu izgovara srpski seljak u Jasenovcu ustaši koji će ga ubiti. Poruka Vučića srpskoj javnosti prilično je jasna, poslije su je izrekli i njegovi plaćenički mediji, a iz nje proizlazi da je ova Hrvatska ustaška država, a da bi on trebao biti taj koji će Srbe spašavati od nekog hrvatskog noža, što je zasigurno huškačka retorika koja pokazuje lice i naličje aktualnog predsjednika Srbije kojemu je Plenković frajerski dao do znanja da neće i ne može proći onako kako je naumio.

Politička batina

Jasno je da je Vučić u srpskoj javnosti odlučio širiti mržnju prema Hrvatskoj jer se baš u subotu kasno navečer u Grčkoj srušio jedan ukrajinski vojni zrakoplov pun oružja koji je letio prema Jordanu, dok se u zraku dogodila čudna eksplozija u kojoj je stradalo osam članova posade, a da priča bude do kraja zanimljiva, taj je avion poletio iz Niša, odnosno iz Srbije, pa je Vučiću ovaj igrokaz savršeno odgovarao kako bi skrenuo pozornost s goruće teme jer se od njega očekivalo da proruski orijentiranim Srbima objasni zašto njihova zemlja u tajnosti šuruje s Ukrajinom kojoj šalje oružje kojim bi se trebali ubijati ruski vojnici. Ova priča sa zrakoplovom teško da će se svidjeti ruskom predsjedniku Putinu i teško da će on progutati priče nalik na ovu o Jasenovcu pa je evidentno da Vučiću, koji nastoji sjediti na dvije stolice, gori pod nogama. Samim time Vučić je svojim privatnim posjetom Jasenovcu, o čemu je obavijestio samo Pupovca, baš te jasenovačke žrtve iskoristio na vulgaran i primitivan način kao političku batinu, a Pupovac se u svemu tome još jednom ponio nekorektno kako prema Plenkoviću, tako i prema hrvatskom narodu priklanjajući se drugoj državi, i bez obzira na sve te transformacije, taj će isti Pupovac već sutra pričati kako su Srbi u Hrvatskoj obespravljeni, a on ugroženi građanin ove zemlje na čijem proračunu egzistira puna dva desetljeća dižući tenzije i šireći podjele.