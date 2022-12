VUČIĆEVA ŽENA U DIPLOMATSKOJ MISIJI NA HRVATSKU: Jednim je pozivom učinila više nego Pupovac u 30 godina

Autor: Ivan Andrić / 7dnevno

Otkako se pojavila na inauguraciji svojeg supruga, predsjednika Zorana Milanovića, domaći mediji ne prestaju analizirati modni stil prve dame Sanje Musić Milanović, koji je uistinu upečatljiv. Uz to što je sklona promicanju domaćeg dizajna, Musić Milanović često se voli istaknuti osebujnim detaljima koje je nemoguće ne zamijetiti, tako, primjerice, u ljetnim mjesecima pozornost privlači raznim šeširima, no sve u svemu moglo bi se reći kako je Milanovićeva supruga uvijek elegantna. Nikada ova poznata liječnica nije previše pozornosti pridavala odjeći, medijski prostor koristila je za promicanje zdrave prehrane, što uostalom i jest dio njezine struke u sklopu koje se posebice bori protiv pretilosti među djecom školskog uzrasta.

Najfiniji materijali

Zalaganja doktorice Musić Milanović, a po svemu sudeći i njezin modni izričaj, nisu promaknuli ni susjedima iz Srbije pa je tako nedavno prva dama Srbije i bolja polovica njihova predsjednika Aleksandra Vučića, Tamara Vučić, prvu damu Hrvatske pozvala na modnu reviju koja se održava u srcu Beograda.

Kada već Vučić i predsjednik Milanović ne uspijevaju pronaći zajednički jezik, dosjetljiva Tamara pronašla je način da dođe do prve dame Hrvatske kojoj se obratila preko Ministarstva vanjskih poslova hitnim pismom veleposlanstvu Srbije u Zagrebu s ciljem da se to pismo što prije proslijedi Sanji Musić Milanović kako bi i ona bila sudionica modne revije “Jovanka u boji”. Prema onome što stoji u pismu Tamare Vučić, revija “Jovanka u boji” posvećena je zajedničkoj povijesti naših država i naroda. “Iza Jovanke Broz su ostali neiskorišteni najfiniji materijali koje sada, devet godina nakon njezine smrti, dizajneri iz Srbije, kao i iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije, pretaču u suvremene kreacije”, stoji u pismu gospođe Vučić u kojem se dodaje da bi joj bila izuzetna čast da Musić Milanović dođe na reviju u Palači Srbija.





Za razliku od Vučića kojega srpski mediji prate u stopu, njegova supruga nije sklona medijskom eksponiranju pa je u susjedstvu opisuju kao samozatajnu damu. U tamošnjem tisku može se pročitati da je gospođa Vučić diplomirana politologinja atraktivnog izgleda, koja je značajnu društvenu ulogu stekla kada je njezin suprug postao šef države. Njezina uloga intrigantna je i utoliko što su njezina osobnost i pojava tijekom svih godina otkako je Vučić na vodećim pozicijama u susjednoj Srbiji ostale posve nepoznate. Šira javnost prvi put ju je upoznala na navodnim tajnim fotografijama koje su isplivale u javnost u provladinu tabloidu Informer još 2014. godine.

Savjetnica za Europu

Njezino sljedeće javno pokazivanje dogodilo se u Guči tijekom festivala trubača, kada je prošetala s Ivicom Dačićem i njegovim sinom, a njezin prvi značajan i formalniji javni nastup zbio se tijekom prijma u Skupštini u čast dolaska britanskog princa Charlesa. Kako je Vučićeva bolja polovica godinama nastojala izbjegavati medije, tako su tamošnji novinari neumorno kopali po njezinoj biografiji pa su tako došli do podataka da je Tamara Vučić rođena Đukanović rodom iz Loznice, gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je u Beogradu na Filološkom fakultetu studirala engleski jezik, na koncu je ipak diplomirala na Fakultetu političkih znanosti, a ujedno je završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova u kojem je jedno vrijeme radila kao savjetnica za Europu, no ni o toj etapi njezine karijere u Srbiji se ne zna previše.

Kako bi se i znalo, kada gospođa Vučić rijetko kada istupa, ni po čemu ona nije tipična prva dama, zaključit će se u Vučiću naklonjenim medijima, i to na temelju toga što njihova Tamara ne govori o svojem djetinjstvu ni odrastanju, u medije nije istupala ni za potrebe suprugove kampanje, ona se jednostavno nastoji ne eksponirati. S druge strane, medijski interes za nju je golem ne samo zbog toga što je riječ o prvoj dami nego i zbog toga što gospođa Vučić uistinu atraktivno izgleda. Toliko atraktivno da se u ponekom srpskom mediju mogu pronaći tvrdnje da su lijepoj Tamari u mladosti predviđali manekensku karijeru.

Koliko su mediji u Srbiji opterećeni njezinim izgledom, toliko se Vučićeva gospođa na to nikada nije osvrtala, navodno je glavni fokus u njezinu životu obrazovanje, stoga vjerojatno tijekom školovanja i jest bila jedna od najboljih učenica. U svakom slučaju, gospođa Vučić i bez pojavljivanja u javnom prostoru zna kako privući pozornost u rijetkim i biranim prilikama kada se bavi humanitarnim radom ili kada odlazi u diplomatske posjete koji su dio njezina stručnog usmjerenja.

Diplomatska karijera

Mediji u susjedstvu primijetili su da se prva dama nije pojavila na Vučićevu polaganju zakletve za drugi mandat, pa ni na koktelu nakon toga jer je umjesto toga bila u službenom, državnom posjetu Maroku, što je izazvalo mnogo više pozornosti nego njezino prvo pojavljivanje sa suprugom. Prvi put se s Vučićem njegova supruga pojavila na proslavi u povodu prve predsjedničke inauguracije u Palači Srbija, a širu javnost tada je iznenadila svojim elegantnim izgledom i stavom, posebice stoga što je na proslavu došla samo nekoliko tjedana nakon što je rodila sina Vukana, prvo dijete koje je Vučić dobio u braku s njom. Posebne simpatije Vučićevoj supruzi tada je iskazala bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je bračni par iznenadila intimnim činom darivanja privjeska s likom Bogorodice i Isusa tek rođenom djetetu.

Mediji, šira javnost i uzvanici tada su se toliko intenzivno bavili gospođom Vučić, da se ona nakon te inauguracije ponovno pokušavala povući u vlastitu anonimnost, što nije nimalo lako jer je nastavila diplomatsku karijeru koju je održavala na skupovima prvih dama, ali i na onima koji su vezani uz suradnju Srbije s drugim zemljama. Premda samostalno vodi svoju diplomatsku karijeru, neobična je i upadljiva odsutnost Tamare Vučić na protokolarnim i diplomatskim susretima njezina supruga Aleksandra Vučića, s kojim se u takvim prigodama pojavljivala u samo nekoliko situacija, uključujući i onu koja se odvijala na proslavi Dana žena na Belom dvoru, gdje ju je ugostila princeza Katarina Karađorđević.









Inače je Tamara Vučić druga Vučićeva supruga, a bračni par 2013. godine pogodila je velika obiteljska tragedija. Naime, tri dana prije planiranog porođaja, Tamara je izgubila dijete, odnosno djevojčicu koja se trebala zvati Neva. Njezino srce iznenada je prestalo kucati, a druge pojedinosti o toj tragediji nikada se nisu doznale, no Vučić je četiri godine poslije s Tamarom dobio sina Vukana, dok iz braka sa svojom prvom suprugom Ksenijom Vučić ima dvoje djece, sina Danila i kćer Milicu.

Imovina prve dame

Ksenija je inače poznata srpska novinarka koja je nedavno preminula, a okolnosti u kojima su se njih dvoje razišli također nikada nisu do kraja razjašnjene, niti su Vučić i Ksenija ikada o tome govorili. Ta je njihova šutnja pridonijela razvoju raznih teorija pa se po nekim marginalnim stranicama pisalo i o obiteljskom nasilju. Do koje je mjere raspad prvog Vučićeva braka bio neuobičajen, jasno je iz toga što se u medijima u Srbiji o tome ne može pronaći previše podataka, štoviše, nitko od srpskih medija vijest o razvodu u trenutku kada se on odvijao nije ni prenio, već je Informer u to doba objavio fotografiju s novom Vučićevom suprugom, aktualnom prvom damom Srbije, a da nije spomenuo prethodni razvod.

Svojedobno su novinari Krika – Mreže za istraživanje kriminala i korupcije, provjeravajući imovinu Aleksandra Vučića došli do saznanja da Tamara posjeduje stan od 104 m2 vrijedan 196.000 eura, no Vučić je objasnio kako su tu nekretninu njegovoj supruzi kupili roditelji, ograđujući se od potencijalnih neugodnosti, i na tome je priča o imovini prve dame Srbije stala, a ona, unatoč tome, svojim modnim izričajem, atraktivnim izgledom i izbjegavanjem medijske pažnje ne prestaje intrigirati srpsku javnost i predstavnike medija.