VIŠE GA NITKO NEĆE ZVATI ‘BRISELSKI ĆATO’! Mate Granić i Krstičević ‘preobratili’ Plenkovića, u HDZ-u likuju: ‘Ovo je jedan od najvećih uspjeha premijera’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

U jeku jedne od najvećih kriza svoje vlade, dok su oči nacije bile uperene u smjenu Uprave INA-e, premijer Andrej Plenković, na nagovor svojih savjetnika, odlučio se zaputiti u Sjedinjene Američke Države, gdje je protokolarno i bez nekog pretjeranog značaja posjetio hrvatsku zajednicu koja živi u toj zemlji te je uz to održao govor na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, što mediji u našoj zemlji nisu popratili s posebnim interesom.

Sigurnosni rizik

Unatoč tomu, Andrej Plenković je ondje progovorio o krvavoj ruskoj invaziji na Ukrajinu, koju je uobičajeno osudio pozivajući se na bolna hrvatska iskustva iz Domovinskog rata, zbog kojih se, prema premijerovim riječima, naša zemlja solidarizirala s napadnutom Ukrajinom. Na tom istom summitu Plenković je najavio da će Hrvatska pripremiti prvi, a ujedno i povijesni parlamentarni summit Krimske platforme koji će se održati 25. listopada u Zagrebu, koji bi trebao biti domaćin šefovima parlamenata i izaslanstvima pedesetak država svijeta i Europe, među kojima će se najvjerojatnije naći i Nancy Pelosi, predsjednica Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, koja je to usmenim putem najavila predsjedniku ukrajinske Vrhovne Rade Ruslanu Stefančuku na summitu G7. Prema tvrdnjama upućenih, trebao bi to biti veliki međunarodni politički susret kakav se u Hrvatskoj dosad nije održao, s obzirom na njegovu važnost na međunarodnoj razini.

Inače bi se izaslanici na summitu trebali okupiti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, gdje će se okupljenima videovezom obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, s kojim se premijer Plenković nedavno susreo baš u njegovoj ratom zahvaćenoj zemlji. S obzirom na goste i ta javljanja, može se očekivati da će to biti događaj zbog kojeg će sve sigurnosne snage naše zemlje biti podignute na noge te će se paziti na svaki detalj, što nije čudno kada se zna da je svoj dolazak u Zagreb najavilo mnoštvo predsjednika i potpredsjednika parlamenata iz cijele Europe, od Austrije do Njemačke, Francuske, Češke pa sve do Rumunjske, Finske, Crne Gore i mnogih drugih.





Jak lobi

Za programe se raspituju u Belgiji, Grčkoj i na Cipru, dok se Australcima, Japancima i vlastima iz Novog Zelanda sudjelovanje na ovom događaju osigurava videovezom, na taj će način u Zagrebu govor održati i predsjednik kanadskog Donjeg doma. Kako će se Plenković dičiti ovim događajem, tako je ovo događaj na kojem će se eksponirati predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji se sve glasnije spominje kao protukandidat predsjedniku Zoranu Milanoviću na idućim izborima za Pantovčak.

Da se i mimo ovog skupa nešto značajno mijenja u HDZ-ovoj i Plenkovićevoj vanjskoj politici, jasno je i iz toga što se predsjednik Vlade nedavno sastao s američkim kongresnim izaslanstvom s kojim je razgovarao o dodatnoj suradnji između Hrvatske i SAD-a. Inače je to izaslanstvo u posjetu najvažnijim NATO-saveznicima u južnoj Europi, stoga i jesu stigli u Hrvatsku, uz koju će posjetiti Grčku, Španjolsku i Portugal, ali bez obzira na to, u premijerovu timu kažu da je ovo još jedna potvrda Plenkovićeva odličnog odnosa s američkom administracijom na ovim prostorima, za što se zasluge pripisuju bivšem ministru obrane Damiru Krstičeviću i doajenu hrvatske vanjske politike Mati Graniću, ali i ministru policije Davoru Božinoviću, čestom gostu SAD-a i njihovih službi koje preko svojeg pravnog savjetnika stacioniranog u Zagrebu budno prate zbivanja na takozvanom zapadnom Balkanu. Preduvjet za još kvalitetniju suradnju između Amerikanaca i Plenkovićeve vlade jest borba s korupcijom, ali i borba s ruskim utjecajem na ovim našim prostorima. Ruskih igrača ne manjka na hrvatskoj političkoj i poslovnoj sceni, a Plenkoviću je ovih dana iz Sjedinjenih Država stigao veliki popis ruskih suradnika u Hrvatskoj, zbog čega posljednjih dana i svjedočimo svim kracima afere INA.

Zeleno svjetlo

Da se Plenković zbližio s američkom administracijom, jasno je i iz posljednjih zbivanja u Bosni i Hercegovini, gdje je u noći izbora intervenirao međunarodni izaslanik Schmidt izlazeći u susret hrvatskim političkim predstavnicima te zemlje, što je u vladajućoj stranci okarakterizirano kao jedan od najvećih Plenkovićevih diplomatskih uspjeha jer do te Schmidtove intervencije teško da bi došlo bez zelenog svjetla iz Sjedinjenih Američkih Država, čija administracija možda njeguje sve korektnije odnose s premijerom Plenkovićem, no ne treba zaboraviti da je posljednji američki veleposlanik u Zagrebu bio Robert Kohorst, koji je tu poziciju napustio nedugo nakon pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima u Americi koji su održani prije nešto više od dvije godine. Nakon njegova odlaska ta pozicija ostala je prazna, a američka administracija nalazi se u svojevrsnoj nevolji tehničke naravi jer je odnos snaga u Gornjem domu Kongresa, Senatu, izjednačen, što stvara probleme s nizom novih imenovanja koje i mimo ovog slučaja s veleposlanstvom u Hrvatskoj treba provesti.

Prema tumačenju naših dobro upućenih sugovornika, predsjednik Biden morao je prilično oprezno analizirati koja imena trebaju biti na njegovoj prioritetnoj listi kako ona ne bi doživjela blokadu republikanaca, ali bez obzira na to, Hrvatska bi uskoro trebala dobiti novog veleposlanika, koji će prije toga morati proći senatsko saslušanje kako bi došao do odobrenja za dolazak u Zagreb, za što mu je potrebna i privola hrvatske Vlade, što, dakako, ne bi trebalo biti ni najmanje problematično. Može se stoga zaključiti da je Plenković izgladio odnose s Amerikancima, koji bi uskoro u našu zemlju mogli poslati veleposlanika, a što će biti s Pjerom Šimunovićem, hrvatskim veleposlanikom u toj zemlji koji je također sa svojom službom probio rokove, zasad nije poznato, upitno je kada će se to i saznati s obzirom na to da se o imenovanju diplomata moraju usuglasiti predsjednik Zoran Milanović i premijer Plenković, koji do danas nisu pronašli zajednički jezik, ali je zato Plenkovićev savjetnički tim uspio pronaći metodologiju kojom će Plenkovića od briselskog dečka transformirati u američkog igrača.

Sporni Milanović

Ta uloga nije nimalo beznačajna, jer osim što Plenković s Amerikancima kreće u još detaljnije dogovore oko Bosne i Hercegovine u nadi da bi se izborni zakon u toj zemlji mogao mijenjati u korist Hrvata, on će uz američku potporu znatno sigurnije ući u kampanju za osvajanje trećeg uzastopnog mandata, što za njega nije nevažna tematika, baš kao što za Amerikance nije nevažna Hrvatska kojom uz Plenkovića rukovodi i Zoran Milanović, kojega HDZ-ovci nazivaju igračem Kremlja, lijepeći mu stigmu jednoga od vodećih Putinovih igrača na zapadnom Balkanu. Napadi na Milanovića kao ruskog igrača su se intenzivirali nakon što je nedavno bio gost na obiteljskom imanju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, gdje su se kao dobri prijatelji častili odojkom kojeg su zalijevali rakijom. No ipak je čudno što je nanovo izabrani Dodik, što mu oporba osporava i traži nove izbore, samo nekoliko dana nakon srdačnog druženja s Milanovićem otputovao u Moskvu, gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin i Dodik su tijekom tog sastanka potvrdili “vječno bratstvo srpskog i ruskog naroda” te sklopili niz ekonomskih ugovora. Nakon tog susreta krenule su spekulacije kako je zapravo Dodik Milanovićev čovjek za vezu s Putinom. Od te se stigme Milanović nije pretjerano ograđivao, niti američka administracija hrvatskom predsjedniku daje neki pretjeran značaj. To, međutim, ne znači da ne prate sve njegove izjave, poruke i susrete.