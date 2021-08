VIŠE GA NE VESELI NI KAD MU LUKA BEBIĆ POŠALJE PAKET: Jede ono što mu se donese, nije nalik na Sanadera kakvog smo poznavali

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Teško mu je, on se na to nikada neće naviknuti – tim riječima djelatnici zagrebačkog zatvora Remetinec opisuju sudbinu bivšeg premijera Ive Sanadera, nekadašnjeg šefa HDZ-a koji je vedrio i oblačio političkom scenom, nižući onako karizmatičan oko sebe pristaše i simpatizere, koji su se nakon njegova pada razbježali kao rakova djeca. Ostavljen je i prepušten sam sebi, s vremena na vrijeme, njegov vjerni prijatelj Luka Bebić pošalje mu kakav paketić domaćih proizvoda, no njega ni to više ne veseli, niti je on nalik na onog Ivu kakvog smo poznavali. Postao je skroman, jednostavan i susretljiv čovjek koji se, međutim, ne miri sa svojom sudbinom te i danas progovara o montiranim procesima i podmetanjima, o kojima će jednoga dana napisati knjigu. Tu i tamo “obraduje” ga odlazak u toplice, a upravo je prije dva dana otišao na dvotjednu rehabilitaciju u Krapinske toplice.

No, svjestan je Sanader kapitalaca koji su u međuvremenu prodefilirali Remetincem, od Dragana Kovačevića do njegove kolegice Josipe Rimac, no on se s kapitalcima nije imao prilike sresti ni družiti, zaokupljen je svojim problemima. U problemima nije samo Sanader nego i članovi njegove obitelji. Supruga Mirjana izbjegava se pojavljivati u javnom prostoru, svojeg Ivu redovito posjećuje, a njoj pak povremeno u posjet dođu kćeri Petra i Bruna koje su nakon sile medijskih napisa o njima i njihovu ocu sreću odlučile potražiti u bijelom svijetu u kojem ih nitko ne poznaje. Kći Petra u Hrvatsku sve rjeđe dolazi, ona se još drži New Yorka, dok ovdje u domovini njezin bivši dečko Andrej Dojkić pokreće sudske sporove. Osim što pokreće sporove, Dojkić se nakon veze sa Sanaderovom Petrom jedno vrijeme viđao s poznatom glumicom Ornelom Višticom, nakon čega je s Dubrovkinjom Ines Cvjetović dobio kćer. Danas se kao glumac Dojkić više ne pojavljuje nigdje, no zato je u veljači 2019. godine u Rapskoj ulici, na svojoj kućnoj adresi osnovao tvrtku za audiovizualne djelatnosti EastWood, koja posluje sa skromnim prihodima.

Dok je Dojkić fokusiran na poduzetništvo, bivši premijer Sanader u javnosti se pojavio početkom srpnja, kada je putem videolinka sudjelovao na javnoj sjednici Vrhovnog suda u povodu žalbe na presudu u slučaju INA-MOL, gdje je ponovio svoju staru tezu o tome kako nije imao pravično suđenje. Očekivano, Sanaderova obrana zatražila je ukidanje nepravomoćne presude, dok je tužiteljstvo zahtijevalo još strože kazne. Kako god da se priča rasplela, Sanader, koji se od travnja 2019. godine nalazi u Remetincu, ondje bi još dugo mogao ostati jer i tada mu je Vrhovni sud povisio kaznu u drugom slučaju, odnosno u aferi Planinska pa je slijedom toga presudu u aferi INA-MOL dočekao iza rešetaka. Tada je pred zagrebačkim Županijskim sudom zbog primanja mita osuđen na šest godina, dok je nedostupni čelnik MOL-a Zsolt Hernadi u odsutnosti kažnjen s dvije godine zatvora. U slučaju INA-MOL Vrhovni sud odluku bi trebao donijeti do kraja godine, no bivši premijer koji u zatvoru očekuje i pravomoćnu presudu u aferi Fimi media u srpnju se pridružio svojoj obrani koja je tražila ukidanje nepravomoćne presude i novo suđenje pred izmijenjenim vijećem, naglašavajući da je postupak vođen bez njegove nazočnosti.

U šetnjama s policajcem Dolačkim

Tvrdio je i kako je morao ići na rehabilitaciju, ali je sutkinja zahtijevala da ga dovedu u njezin ured bez prisutnosti odvjetnika. Prema Sanaderovim riječima, zatražila je da prekine rehabilitaciju kako bi iznio obranu. Kada joj je rekao da mora na rehabilitaciju, sutkinja mu je navodno rekla da će pročitati njegovu raniju obranu. Sanaderove teze podržala je i njegova obrana, odnosno odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, dvojac koji je od starta lojalan Sanaderu koji se u Remetincu druži s bivšim policajcem Željkom Dolačkim, s njim izlazi u šetnje remetinečkim dvorištem, gdje se sprijateljio s čuvarom pod imenom Šimun. U ćeliji je Sanader uglavnom sam, tek mu s vremena na vrijeme pošalju pokojeg zatvorenika koji ubrzo potom zatraži premještaj, jer premda je doktor Ivo pristojan cimer, on je ujedno dosadnjikav jer većinu vremena iza rešetaka provodi čitajući i analizirajući svoje goleme sudske spise. Dobro upućeni naglašavaju kako je Sanader frustriran, iznimno depresivan i narušenog zdravstvenog stanja. Konstantno ponavlja kako mu je netko smjestio, a o tome je progovorio i u otvorenom pismu kojim se nedavno obratio javnosti.

“Premijersku poziciju, kao i mjesto predsjednika stranke prepustio sam, usprkos negodovanju svih najbližih suradnika u Vladi, kao i uglednih članova stranke, svojoj tadašnjoj zamjenici Jadranki Kosor. Ta je odluka bila potpuno u skladu s mojim viđenjem uloge žena u društvu, pa tako i u politici. Međutim, ona je odmah 2010., uz pomoć M. Bajića, tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika, dala pokrenuti kazneni progon protiv mene. Uz pomoć potpuno lažnih i izmišljenih priča i optužbi koje su, u dogovoru i pomažući Državnom odvjetništvu, svakodnevno ponavljali mediji, cijela je obitelj bila, i još je, izložena bestijalnom i u Europi neviđenom iživljavanju. Spomenut ću samo jedan primjer: proveo sam više od tri godine u istražnom zatvoru samo u jednom predmetu, premda je hrvatski zakon dopuštao najviše godinu i osam mjeseci boravka u istražnom zatvoru“, tvrdio je Sanader u pismu u kojem je prozvao vlast, ali i domaće pravosuđe. Sve te njegove tvrdnje danas rijetko tko ima potrebu čuti, svjestan je toga i Sanader koji se u zatvoru potpuno transformirao. Jedno vrijeme u ćeliji mu je društvo pravio Tomislav Frilić iz afere Forex, no to je bilo na samim začecima Sanaderove zatvorske službe. Poslije je kroz njegovu ćeliju prošao Jozo Šakić iz Sv. Ivana Zeline, no njemu je s bivšim premijerom bilo dosadno pa je zatražio premještaj.

Sve rjeđe Sanaderu u Remetinec stižu pisma, premda je na početku svojeg zatvorskog staža bio zatrpan porukama građana koji su ga podržavali, uz suprugu Mirjanu i pokoji paket hrane koji mu stigne, Sanader provodi svoje zatvorske dane, u kojima uglavnom jede ono što mu se donese. Odavno ga više ne zadirkuju i ne vrijeđaju ostali zatvorenici, a u šetnjama više nema ni onih koji su mu poklicima slali poruke potpore. Prepušten sam sebi, Sanader se nada da će jednog dana ipak izaći na slobodu i ponovno okupiti svoje kćeri Petru i Brunu kojoj nije bio ni na svadbi. Nakon što se udala za Vedrana Vukodinovića, Bruna se potpuno povukla iz javnosti, jedno je vrijeme volontirala u dalekoj Keniji, a nakon toga otišla je živjeti i raditi u Njemačku, a mediji su je prestali spominjati. Ne spominje se više ni glumačka karijera kćeri Petre, a sve se rjeđe spominje i sam Ivo Sanader, čovjek koji se prije 15-ak godina činio kao najnedodirljivija i najstabilnija karika hrvatske politike.