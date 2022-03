VELIKOM BRISELSKOM GOVORNIKU PRVI PUT SU SE TRESLE RUKE! Burna događanja i afere pokrenule su još više glasina koje dolaze iz HDZ-a

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Biti u koži premijera Andreja Plenkovića iz dana u dan čini se sve težom misijom, na svakom koraku niču afere, kako članova njegove vlade, tako i članova njegove stranke. Da je situacija i samom Plenkoviću koji se naviknuo na razne krize neizdrživa, dalo se naslutiti nakon nedavnog privođenja ministra Darka Horvata u sklopu istrage koja je obuhvatila i SDSS-ova potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, ali i nekadašnjeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića te mladog ministra rada Josipa Aladrovića.

Strah i nevjerica

Sve to stiže nedugo nakon što se medijskim prostorom provukao ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, o kojem bismo se, prema tvrdnjama upućenih, raznih priča tek trebali naslušati. Prije nego što je izašao pred predstavnike medija nakon što su istražitelji načeli četvrtinu njegove vlade, Plenković je među svojim najbližim suradnicima drhtao i pucao od straha, a da s njim nešto nije u redu, i na samoj konferenciji za novinare mogli su primijetiti oni koji obraćaju pozornost na sitne detalje.

Tako su se velikom briselskom govorniku diplomatskih manira prvi put u povijesti njegovih medijskih istupa tresle ruke. No bez obzira na ovu krizu koja ga je ozbiljno i nikad dublje zahvatila, ne može se reći da Plenković nema upravljačku strategiju, on po svemu sudeći vrlo dobro zna kada, kako, s kim i u kojoj mjeri balansirati, što je vidljivo iz njegovih poteza koje bi zlobnici nazvali kalkulacijom. Tako se, primjerice, Plenković nedavno sastao s hrvatskim biskupima, koji su nakon sastanka s predsjednikom Vlade po hitnom postupku promijenili retoriku vezanu uz covid-potvrde i cijepljenje, pozivajući vjernike da odu pod iglu, što uvelike odudara od onoga što se šapuće među nižerangiranim klerom. Bilo kako bilo, njihovo zeleno svjetlo covid-potvrdama u tom je kritičnom trenutku bio vjetar u leđa za Plenkovića koji se baš u to vrijeme grčevito borio s Mostovim bombarderima i njihovom referendumskom inicijativom u sklopu koje se uz ostalo zahtijevalo ukidanje covid-potvrda. Nedugo nakon Plenkovićeva sastanka s biskupima na kojem se pronašao zajednički jezik donosi se odluka da država Crkvi ustupa jednu od najvrednijih zadarskih nekretnina. Nije zgorega podsjetiti da je baš zadarski nadbiskup predsjednik Hrvatske biskupske konferencije koji je ujedno na glasu i kao jedan od najpoduzetnijih biskupa. Riječ je, dakako, o nadbiskupu Puljiću.

Tko je krivac

Kako se Plenković “ispod stola” uspio dogovoriti s biskupima gaseći jednu od vatri koje su prijetile njegovoj vladi, tako je nedavno demonstrirao svoj utjecaj u Europskoj komisiji pa je zahvaljujući njemu Hrvatskoj ipak produljen rok za korištenje sredstava iz europskog Fonda solidarnosti. O toj temi tjednima se polemiziralo u javnom prostoru, a krivnja se prebacivala s jednog na drugog protagonista koji sudjeluje u procesu obnove potresom porušenih područja. Kako se rok za korištenje najvećeg dijela tih europskih sredstava bližio, tako su se hrvatskim medijima širile poruke iz Europske komisije iz koje se kontinuirano tvrdilo kako njegovo produljenje nije moguće u bilo kakvim okolnostima pa se tvrdilo i kako postojeća regulativa predviđa rok od 18 mjeseci koji za novac za sanaciju od štete od zagrebačkog potresa istječe u lipnju ove godine. Da je kojim slučajem postojeći rok ostao, Hrvatska bi bila prva država koja je morala vratiti veću količinu novca. Nemogućnost da se ta sredstva iskoriste oporbeni saborski zastupnici iskoristili su da bi kritizirali Plenkovića dovodeći u pitanje njegov briselski utjecaj, no onda je premijer uzeo stvar u svoje ruke pa se u Bruxellesu sastao sa šeficom Europske komisije, a onda je, kako to obično i čini kada iz Komisije donosi dobre vijesti, epilog sastanka obznanio na svojem profilu na Twitteru.

“Slijedom argumentacije koju sam iznio, predsjednici Europske komisije von der Leyen Komisija će odobriti korištenje sredstava EUSF-a za sanaciju štete od potresa u Zagrebu do lipnja 2023., što je usklađeno s razdobljem za korištenje alokacije zbog potresa na Banovini uslijed progresivne štete”, poručio je Plenković dok je von der Leyen oprezno objasnila kako će, s obzirom na izvanredne okolnosti, Komisija povoljno razmotriti zahtjev za prilagodbu roka za apsorpciju fondova do lipnja 2023. Preuzeo je Plenković zasluge za odgodu rokova, no premda se u ovom slučaju Hrvatskoj progledalo kroz prste, jasno je da i ova odgoda za Plenkovića, pa ni za samu obnovu ne znači previše ako se doista netko stručan i sposoban ne uhvati ukoštac s rješavanjem ove kompleksne problematike.

Kobna kontrola

Kada je riječ o europskom novcu, Plenković je i na svojoj koži svjedočio kako tu valja biti posebno oprezan, pogodovanje prijateljima, kumovima i susjedima tu ne prolazi, oni vode računa o svakom euru i strogo kontroliraju na što se troše uložena sredstva. Uvjerio se u to u slučaju Žalac, sa sada i s Darkom Horvatom koji je, kako zasad stvari stoje, također mešetario sredstvima namijenjenima za potpore. I prije privođenja Horvat je slovio kao jedna od najslabijih karika Plenkovićeve vlade, njegov opoziv nedavno su pokrenuli ujedinjeni oporbeni saborski zastupnici, a u medijima su ga kritizirali i zbog nesmotrenih, konfuznih izjava, no sada pak u dijelu HDZ-a vjeruju kako je preduvjet Europske komisije za produljenje roka bio smjena nekompetentnih kadrova te da je zato glavom platio Horvat, koji ionako nije bio Plenkovićev, nego kadar njegova prethodnika Tomislava Karamarka, koji je u Vladu kao ministar gospodarstva ušao samo zato što je s te pozicije maknuta Martina Dalić nakon što se počelo rasplitati klupko afere Borg.

Mišljenja su o Horvatu u vladajućoj stranci podijeljena, dok ga jedni nazivaju susretljivim kolegom, pa i konzervativcem, drugi tvrde da je imao ogromnu sreću što je dogurao do ministarskih pozicija jer sa svojim stručnim kompetencijama ne bi mogao voditi ni kućni savjet. Nešto je kompetentniji bio bivši ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić, koji je također svoju poziciju napustio zbog neslaganja s Horvatom, no sada kada ministra graditeljstva više nema, i kada se sam odlučio povući, problemi za Plenkovića nisu završeni, od njega i njegove vlade očekuje se da iskoristi europske milijune i da se napokon s floskula prijeđe na djela te da se obnova pokrene.

Rejting u padu

Veliki je to izazov za predsjednika Vlade, koji u krizama što su ga zahvatile nastoji pronaći balans boreći se za svoju poziciju i za položaj ministara koji su ozbiljno kontaminirani. Ono što je za Plenkovića također velika i vrlo konkretna kočnica jest to što on u HDZ-u nema kadrova koji bi mogli zamijeniti postojeće ministre aferaše, sve je uži krug onih kojima vjeruje, njegovi mladi lavovi baš se i nisu iskazali kao sposobni kadrovi, a oni koji se pokažu sposobnima za sobom, umjesto djela i reformi, ostavljaju afere koji u probleme dovode Plenkovića, čiji je rejting u padu i kojega sve više uspoređuju s Ivom Sanaderom. Ta usporedba navodno u njemu izaziva posebnu lavinu bijesa, što je i razumljivo jer je Sanader u Remetincu dočekao Plenkovićeva kolegu Horvata. Na stranu kriminal koji je bivši premijer ostavio iza sebe, ono što se sada događa njemu, događalo se ne tako davno doktoru Ivi, koji danas sam i ostavljen od svih sanja pravdu i mirovinu na slobodi, iako je nekoć bio možda i moćniji nego što je Andrej Plenković danas.