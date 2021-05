VELIKI INTERVJU MIROSLAVA ŠKORE: ‘Nije gotovo, Tomašević je još daleko od pobjede! Bilo bi nakaradno da mu itko od centra na desno da svoj glas’

Autor: Iva Međugorac

Na iznenađenje mnogih, u drugi krug lokalnih izbora u Zagrebu ušao je prvi čovjek Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kojega od pobjede nad Tomislavom Tomaševićem dijeli značajna razlika, no unatoč tome Škoro se ne predaje pa otvoreno progovara o svojim prednostima, planu i programu za rukovođenje gradom u kojem ga, postane li gradonačelnik, uistinu očekuju brojni izazovi.

* U drugi krug zagrebačkih izbora ulazite kao drugoplasirani, s velikom prednošću Tomislava Tomaševića. Na koji ga način mislite sustići i zbog čega smatrate da ste za Zagreb bolji izbor od njega?

“U prvome krugu građani su jasno izrazili svoj stav da žele promjenu. To je bilo jedno od onih glasanja “protiv” u kojem je gospodin Tomašević dobio velik broj glasova. No drugi krug je ipak druga priča. Sada je riječ o konkretnom biranju osobe koja će sljedeće četiri godine voditi grad. To više nije pitanje protiv, nego pitanje za koga, nije više pitanje aktivizma i protesta, nego sposobnosti i znanja. Upravo po tome smatram da sam bolji izbor od gospodina Tomaševića, mogu se uhvatiti ukoštac s brojnim problemima grada Zagreba i sa svojim timom ponuditi prava rješenja. Gospodin Tomašević dobro je detektirao probleme, ali građanima i gradu Zagrebu trebaju rješenja, a ne aktivizam i plakati. Transparenti tipa “Hoćemo zeleni Zagreb” su u redu, ali priča tu tek počinje. Treba imati ljude sa znanjima koji će odraditi posao i Zagreb učiniti zelenom europskom metropolom uspostavom cjelovitog ekološkog gospodarenja otpadom na principima kružne ekonomije, što je zahtjevan i stručan posao, s centrima gospodarenja otpadom, reciklažnim dvorištima, sortirnicama, kompostanama, odvajanjem otpada i sustavom u kojem otpad nije smeće, nego sirovina na kojoj se može ne samo graditi ekološka priča nego i otvarati nova, zelena radna mjesta. Nađite mi nekoga tko je u Hrvatskoj za to područje veći autoritet od dr. sc. Slavena Dobrovića, koji je u mom timu. Za svako bitno područje mi smo razradili detaljne programe i okupili stručnjake koji će od prvog dana prionuti na posao. Zagreb nema vremena da se netko na njemu uči i radi eksperimente pa ako prođe, prođe.”

Od malih nogu mi je usađeno poštovanje prema radniku

* U ovoj kampanji se stalno kao tema nameće vaša ideologija. Vi to zapravo nikada niste krili, no s druge strane, žestoko ste prozvali Tomaševića i njegova skrivena ideološka opredjeljenja. Možete li definirati na što ste točno mislili i zbog čega tvrdite da je riječ o krajnjoj ljevici?

“Ja sam čovjek koji je odgojen u kršćanskom duhu u radničkoj obitelji. U mene je od malih nogu usađeno poštovanje prema čovjeku i radu. I taj dio kod platforme Možemo, Nove ljevice, Radničke fronte i ostalih koji sami sebe svrstavaju u ljevicu kao čovjeku mi je blizak. No, politički govoreći, sve sam suprotno od njih. Vjerujem u slobodno tržište i privatno poduzetništvo. Zazirem od nekih pozivanja na drakonsko kažnjavanje, oduzimanje, bilo kakve ekstremne pozive na revoluciju takvog tipa. Ljevice su u mnogim državama pod krinkom nekih sloboda, jednakosti i prava stvarale izrazito autoritarne i totalitarne režime, kojih se užasavam. I ne želim da mlade generacije ponavljaju greške i ponovno uče lekcije naše nedavne prošlosti.

Tomašević je suradnike okupio na bazi ideologije, a ne stručnosti

* Možete li izdvojiti tri najveća nedostatka koja primjećujete na konkurentskoj strani?

“Najveći nedostatak je manjak realnog iskustva, o kojem sam ranije govorio. Nije dovoljno prepoznati da sustav ne valja, treba moći ponuditi i napraviti bolji! Drugi nedostatak je što gospodin Tomašević iza sebe nema dovoljno jak tim koji može upravljati gradom. Treći nedostatak, a mogao bih reći da je to zapravo i prvi ili najvažniji, jest to da je on svoj tim okupio na bazi ideologije i aktivizma, a ne na temelju potrebnih znanja i stručnosti.

U kriznom menadžmentu, a Zagreb je definitivno u upravljačkoj krizi nakon 20 godina bandićevštine, jedna od ključnih poluga za uspjeh su ljudi. To što je gospodin Tomašević dugogodišnji aktivist možda ne bi bilo toliki problem da u njegovoj ekipi postoje ljudi koji imaju potrebna znanja i iskustva, ali on je i na svoju listu stavio aktiviste, a ne stručnjake.









‘Sječe glava samo zato što je netko bio zaposlen u Bandićevu sustavu neće biti’

*Kako komentirate potez Urše Raukar koja je i prije pobjede na izborima uputila gradskim pročelnicima zahtjev da stave mandate na raspolaganje?

“Postoji zakon, a postoji i moral, nekad oni nisu potpuno na istoj strani. Po zakonu, mi nemamo pravo tražiti mandate na raspolaganje dok ti mandati ne isteknu. Ti su ljudi izabrani na javnom natječaju, e, sad, to što su ti natječaji bili fiktivno javni, to je drugi problem. Kad mi budemo upravljali gradom, natječaji će biti zaista javni i transparentni. No iako zakonski nemamo pravo tražiti mandate na raspolaganje, mislim da bi bilo moralno od tih ljudi da ih sami ponude. To je neka razina političke i demokratske higijene.

Onaj tko pošteno i odgovorno radi svoj posao ne treba se bojati, radit će i dalje. Sječe glava samo zato što je netko bio zaposlen u Bandićevu sustavu neće biti. Ne trebaju se ljudi bojati, stvara se nepotrebna panika. Ali neradnici koji su onamo postavljeni zbog članske iskaznice, Bandića, kuma, koga god, bilo kojim principom osim stručnosti i sposobnosti za određeni posao, moraju biti svjesni da je tomu došao kraj.

Zakoni koče obnovu Zagreba od potresa

* Što će biti vaši prvi potezi kada postanete gradonačelnik?









“Financijska forenzika i utvrđivanje stvarnog stanja financija Grada Zagreba, besplatni vrtići u Zagrebu i zatvaranje Jakuševca.”

* Koje ideje Zagrebu nudite u pogledu obnove od potresa?

“Obnovu od potresa koče Zakon o obnovi, Zakon o statusu zaštićenih najmoprimaca i Zakon o obveznoj pričuvi. Ti su zakoni izrađeni nespretno, nesretno i ne primjenjuju se. Za Zakon o obnovi i mi smo glasali, ali taj je zakon gotovo neprovediv jer osigurava novac, a ne osigurava dokumentaciju. Sljedeći problem je i to što, kada nešto obnavljamo, konzervatori, tj. Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode inzistiraju na tome da pojedine građevine budu obnovljene materijalima koji su se koristili prije 150 godina. Obnova treba ići u smjeru očuvanja baštine, ali jednako tako treba imati na umu da je u posljednjih 150 godina svijet napredovao, tehnologije su napredovale i s time treba ići ukorak. Potres je, nažalost, doveo u fokus nedostatke u određenim sferama koje su pridonijele da te štete budu veće nego što su trebale biti – primarno tu mislim na loše održavanje nekretnina od njihovih vlasnika i korisnika, nefleksibilnost i netransparentnost konzervatorske struke te neraščišćene imovinsko-pravne odnose. Sada je prilika da ispravimo očite nedostatke kako bi se u nekim budućim situacijama minimalizirala šteta i time omogućila lakša provedba obnove u mnogim nekretninama. Sramotno je koliko kasnimo u obnovi jednoga glavnog europskog grada.”

Bandićevi projekti bili su sramotno skupi

* Na koji ćete se način kao gradonačelnik postaviti prema izgradnji Dinamova stadiona?

“Hrvatski prvak koji ugošćuje svjetske renomirane klubove apsolutno zaslužuje svoj stadion koji zadovoljava FIFA-ine i UEFA-ine standarde. Dinamo je oduvijek igrao na Maksimiru te bi njihov novi stadion trebao biti na mjestu gdje je današnji. Uz maksimirski stadion bitno je spomenuti i stadion u Kranjčevićevoj koji također zahtijeva temeljitu obnovu, možda čak i prenamjenu u atletsko igralište. Ti projekti zahtijevaju pomno planiranje i znatna sredstava, no postoji mogućnost korištenja novca iz fondova EU-a, a i javno-privatnog partnerstva. Za Dinamo se iz gradskog proračuna izdvaja 60-ak milijuna kuna godišnje. To je područje u Hrvatskoj “siva zona” i trebalo bi mijenjati Zakon o sportu da postane stimulirajući za one koji investiraju u vrhunski sport. “

* Što smatrate pozitivnom ostavštinom pokojnoga gradonačelnika, hoćete li neke njegove mjere ipak zadržati?

“Da pokojni gradonačelnik nije imao pozitivnih stvari, ne bi ga građani toliko puta birali za gradonačelnika. Međutim, njegovi su projekti, pa i oni koje bih i sam podržao, bili sramotno skupi, po nekoliko puta iznad realnog troška. Ne treba u svemu mijenjati smjer, ali kroz ugovore s Gradom, poslovanje s gradskim službama i javnu nabavu pljačkao se novac građana grada Zagreba i završavao u privatnim džepovima. Nije pitanje je li pokojni gradonačelnik učinio išta dobroga, nego koliko se još toga moglo učiniti s proračunom grada Zagreba. Socijalna davanja, mjeru roditelj – odgajatelj i sl. sigurno ćemo zadržati i unaprijediti, a isto tako i započete projekte koje treba dovršiti i što prije staviti u funkciju. Uzmite za primjer žičaru – bezobrazno je preplaćena, projekt je vođen tako kako ga osobno nikad, ali nikad ne bih vodio, ali što sada da radim sa žičarom? Nju treba staviti u funkciju. I od prvog dana stvari početi raditi drugačije. Što da radim s njom, da je zapalim? Pa žičara je tu. Ne samo žičaru, nego svu gradsku imovinu koja nije u funkciji treba što prije staviti u funkciju.”

Zagreb je preizgrađen bez urbanističkog plana

* Koji su najveći problemi u vašem kvartu, jeste li s time upoznati?

“Najveći problem s kojim je upoznat cijeli Zagreb jest žičara, a onda i prometna infrastruktura oko nje koja će dodatno zakomplicirati i zakrčiti promet jer je prometna infrastruktura u kvartu katastrofalna, cijelo područje je preizgrađeno bez kvalitetnog urbanističkog plana, a komunalna infrastruktura nije ni približno pratila brzu stambenu izgradnju u tom dijelu grada. Dovoljno se jednom provesti kroz našu gradsku četvrt, na prvi pogled se vidi da gotovo i nema nogostupa, pješacima je opasno hodati, a da ne spominjem bicikliste ili majke s kolicima.”

Bilo bi nakaradno da sve desno od centra podrži Tomaševića

* Kako komentirate potporu koju vam je dao Ivan Anušić?

“Zahvaljujem gospodinu Anušiću na podršci, iskreno mislim da, bez obzira na to što se na spektru centra i desno od centra više nas na nacionalnoj razini natječe za svoj prostor i priliku da učine za ovu zemlju nešto dobro, i na neki način smo i konkurenti, bilo bi nakaradno da netko iz tog spektra da svoj glas gospodinu Tomaševiću.”

* Očekujete li potporu od premijera Plenkovića i HDZ-a?

“Iskreno i otvoreno sam javno kritizirao način na koji gospodin Plenković vodi stranku i iza svog mišljenja stojim. U HDZ-u ima puno časnih, poštenih i iskrenih ljudi i te se kritike nisu odnosile na njih. No bez obzira na to hoće li javne podrške biti ili neće, uvjeren sam da će glasači HDZ-a dati svoj glas meni.”

* Ovih dana ušli ste u oštru polemiku s predsjednikom. Imate li dojam da je Milanović zauzeo stranu u Zagrebu?

“Milanovićevo je pravo da ima svoj stav, ali on onime što govori najviše govori o sebi. On je izabran voljom građana pa neka građanima ostavi da odluče i o tome tko će biti zagrebački gradonačelnik. Nije gotovo dok nije gotovo. Tomislav Tomašević dobio je 150.000 glasova, to je daleko ispod 50 posto plus jedan glas. Ništa nije gotovo.”

* Kako komentirate poruke iz Mosta o izborima?

“S Mostom smo u nekim dijelovima zemlje imali zajedničke kandidate na lokalnim izborima, u nekim smo, pak, gradovima i općinama išli svatko sa svojim kandidatom. Kad je riječ o Zagrebu, računam 100 posto na Mostove birače.”

Vrijeme Domovinskog pokreta tek dolazi

* Jeste li zadovoljni rezultatima izbora izvan Zagreba?

“Ovo su naši prvi lokalni izbori, a osvojili smo više od 400 mandata. Jako sam zadovoljan. Otkako smo nastali, ostvarujemo kontinuiran rast. Vrijeme Domovinskog pokreta na političkoj sceni tek dolazi.”

* Jeste li dosad požalili zbog ulaska u politiku, kako ste se snašli u Saboru?

“Nisam požalio, znao sam da neće biti lako, znao sam da će biti prljave igre, ali odvažio sam se staviti svoje znanje, sposobnosti i vrijeme na raspolaganje građanima, kako bih pomogao ovu zemlju učiniti ljepšim mjestom za život, iz kojeg mladi neće odlaziti, nego će ovdje vidjeti svoju perspektivu i zasnivati obitelji, a to će biti moguće uz potpuni zaokret dosadašnjeg načina upravljanja, i na lokalnoj i na nacionalnoj razini, u kojoj će rad, znanje i poštenje zamijeniti korupciju i klijentelizam. Hrvatska mladost zaslužuje bolje. Jako je važno tko nas u tome vodi. Hrvatska nema vremena za eksperimente. Dobra volja nije dovoljna, velik je i zahtjevan posao koji treba obaviti. Ponavljam po tko zna koji put da sam ja izbor koji će, sa svojim iskustvom i timom stručnjaka u pojedinim područjima, od Zagreba napraviti europsku metropolu i dovesti ga na mjesto koje zaslužuje na gospodarskoj, kulturnoj, sportskoj, sveučilišnoj, turističkoj i prometnoj karti Europe.

* Gdje u Zagrebu najradije provodite vrijeme, koji su vam omiljeni restorani, kafići, izletišta?

“Ima puno ugostiteljskih objekata u kojima prodajemo svoje vino ili su mi vlasnici prijatelji pa rado odem onamo, ali je malo vremena za to. Volim prošetati Sljemenom ili Jarunom, a najčešće šećem na relaciji Gračani, Mirogoj, Gupčeva zvijezda, Mihaljevac pa doma u Gračane. Sedam i pol kilometara čistog užitka.”