USKORO POČINJE ‘DAN D’ ZA NADANA VIDOŠEVIĆA Pred sudom će morati opravdati svu imovinu

Autor: 7dnevno

Možda zatvorski krevet baš i nije najudobniji, zahod nije najčišći, a tuš nije nužno najkomforniji, no treba izdržati pa će se sve ostalo samo od sebe već nekako posložiti. Poruka je to koju, na temelju iskustva svojih kolega koji su se našli u istome sosu, iščitati može bivša HDZ-ova kninska gradonačelnica i uzdanica Josipa Rimac. Evo, sudbinu nalik na ovu njezinu svojedobno je proživljavao Nadan Vidošević, bivši predsjednički kandidat, bivši predsjednik Hrvatske gospodarske komore i jedan od nekoć najutjecajnijih Hrvata koji posljednjih nekoliko godina nastoji dokazati da je svoje basnoslovno bogatstvo stekao zakonitim putem. Vidoševiću zasad objašnjavanje porijekla vlastite imovine polazi za rukom, a uskoro bi pred sudom trebao iznijeti obranu na optužbe da je bio predvodnik skupine koja je godinama iz HGK, dok je on njime ravnao, izvlačila milijune. Vidošević će u tom procesu morati objasniti odakle mu silne nekretnine te kako su do imetka došle njegova supruga, djeca i majka, a to bi mogao biti iscrpljujući i dugotrajan proces jer iza njega stoje stotine vrijednih umjetnina i 26 nekretnina, dok su mu blokirane dionice i udjeli u tvrtkama. To što svojim nekretninama ne smije trgovati ne znači da Vidošević živi kao crkveni miš, on se i tijekom sudske trakavice solidno snašao pa se bacio u iznajmljivačke vode.

Zakinuta obitelj

Naime, njegova obitelj iznajmljuje raskošne vile u Gorskom kotaru, a moguće je ljetovati i u njegovim apartmanima u okolici Omiša. Dok Nadan Vidošević nastoji financijski opstati i istodobno slagati svoju obranu pred sudom, oni koji ovaj proces prate primijetili su da on u sudnici nije osamljen. Društvo mu, naime, pravi njegova tajanstvena kći Hana, koja se u očevu postupku navodno osobno angažirala. Hana je inače Vidoševićeva starija kći koja ne propušta sudske rasprave svojega oca, tijekom kojih u svoju tekicu bilježi zbivanja u sudnici, što i nije čudno. Razlozi za to su višestruki, dio očeve imovine jamačno će i sama naslijediti, a uz to, USKOK je i nju uvalio u probleme jer ta pravnica ne smije prodati vlastiti Mini Cooper. Hana je u očevo poslovanje uključena preko tvrtke BOR HZA, čije je vođenje preuzela još 2008., no u međuvremenu je s bakom Marijom Tudor-Vidošević ostala bez svojih poslovnih udjela u navedenoj tvrtki jer je USKOK blokirao više od 800 tisuća kuna vrijedne udjele Vidoševićeve kćeri, udarajući pritom na oko 33 posto temeljnog kapitala tvrtke. Mariji Tudor-Vidošević blokirano je pak 1,7 milijuna kuna vrijednih udjela u istoj kompaniji. USKOK-ovi istražitelji smatrali su da postoji mogućnost da je riječ o imovini koja je stečena ilegalno, novcem izvučenim iz Hrvatske gospodarske komore, jer je Vidoševićeva supruga Ina godinama bila nezaposlena, u radnom odnosu nije bila ni mlađa Vidoševićeva kći Zrinka, Hana je ostvarivala zanemariva primanja, dok je Vidoševićeva majka od 1995. umirovljenica s mirovinom od 3400 kuna. USKOK je stoga smatrao da njihove zakonite zarade nisu kompatibilne s imovinom koja glasi na njihova imena.

Pogrešna računica

Vidošević u međuvremenu, pobijajući ranija vještačenja, sudu na raspravama iz studenoga i prosinca prošle godine dostavlja kupoprodajne ugovore za niz svojih nekretnina i automobila, a osim toga, sud je dobio uvid u njegove prihode koje je ostvarivao preko raznih naknada pa je ispalo da je Porezna uprava kao prihode računala samo Vidoševićeve plaće, ali ne i naknade koje je primao kroz članstvo u raznim nadzornim odborima. Ispalo je tako da naši eksperti u Vidoševićeve prihode nisu uračunali iznose koje je godinama dobivao na osnovi udjela u dobiti kao član Uprave Kraša, a govorimo o naknadama koje su prelazile 700 tisuća kuna. Naknade je Nadan dobivao i od Ingre, Komore i HBOR-a, pa je time donekle opravdao svoj imetak, no pred sudom se uz ostalo našao i ugovor o kupoprodaji stana između Vidoševića i Dubravke Perasović, ovjeren 2002., a riječ je o iznosu od 1,9 milijuna kuna. Kada sve ovo prođe, i ako Vidošević uspije sud uvjeriti u svoju verziju priče, Hani će, osim tvrtke, ostati raskošna očeva imovina koju će doduše morati podijeliti s ostalim članovima obitelji, no to ne bi trebao biti problem jer su se i sada u problemima s kojima se nose sasvim solidno snašli.

Svadbe i ljetovanja

Raskošno zdanje u Gorskom kotaru Vidošević je registrirao kao planinarski dom, na to plaća skromnih 500 kn poreza državi, a imanje od petka do nedjelje iznajmljuje za vjenčanja, i to po cijeni od oko 2500 eura. Na imanju se nalaze tri drvene kuće za odmor, najveća od njih je kuća Jela koja prima šestero ljudi, a druge dvije kuće predviđene su za četiri osobe. Na ranču se nalazi jezero, oko njega su kućice za kuhanje i roštilj, a posjetitelji mogu uživati i u malom nogometu te bilijaru. Vidošević je vlasništvo nad vilama na moru prebacio na kćer. Riječ je o trima nekretninama, a posljednja u nizu smještena je u Nemiri kod Omiša, nju je kupio desetak dana prije nego što je uhićen. Sve tri jadranske vile nude se na raznim portalima za iznajmljivanje te se prezentiraju kao atraktivna zdanja u prvom redu do mora. Cijene najma iznose i do 1500 kuna na dan. Nimalo skromno, reklo bi se, a isti zaključak mogao bi se izvesti i pri pogledu na blokiranu imovinu splitske umirovljenice Marije Tudor-Vidošević, koja je nekoć šefovala u Jugobanci. Raskoš se može pronaći i u imovini žene Ine, ali i njihove kćeri. Vidoševićev otac Ante bio je ekonomist te dio upravljačkog kadra u Dalmacijacementu. Nakon što su mu se roditelji rastali, Nadan je živio s bakom i majkom u stanu od 50-ak kvadrata u naselju Spinut. Baka mu kasnije stan ostavlja u nasljeđe, a on se s obitelji seli u Zagreb. Šarmantni Nadan završava Ekonomski fakultet na kojem i nije bio pretjerano uspješan student. Ali koga briga, vrata za njega otvaraju se u očevu Dalmacijacementu preko kojega se uspješno penje do ostalih značajnih funkcija koje je obnašao.

Stranačke veze

U skladu s tada skromnom poduzetničkom karijerom, mlađahni Nadan domogao se političkih voda ulazeći 90-ih u HDZ koji je tada izdašno financirala njegova rodbina iz daleke Kanade. Od tada do danas u svojoj imovinskoj kartici nanizao je pravo malo bogatstvo, na kojemu bi mu mnogi vrijedni i marljivi hrvatski poduzetnici mogli pozavidjeti. Posjeduje tako kuću u Gornjem Prekrižju, u Bosni i Hercegovini posjeduje imanje pored Kupresa, a na raskošnu listu njegove imovine može se uvrstiti i poljoprivredno zemljište u Pisarovini. Svojedobno se hvalio ušteđevinom u iznosu od 30 tisuća eura i Kraševim dionicama vrijednim četiri milijuna kuna. Uz to, vlasnik je dvaju automobila te triju satova koji, kao i satovi mnogih aktera hrvatske poduzetničko-političke scene nisu jeftini. Majka Marija koja je firmu BOR HZA u međuvremenu prebacila na Nadanovu kćer Hanu uz brojne nekretnine posjeduje i jahtu, dok je supruga Ina Vidošević jedno vrijeme također bila direktorica u navedenoj tvrtki, baveći se uz ostalo iznajmljivanjem vila na Jadranu. Zgodan je to poslić s obzirom na to da je dotična dama prije te aktivnosti bila odgojiteljica u vrtiću. U Dubrovniku na Pilama obitelj Vidošević posjeduje kuću, a Nadan je i vlasnik građevinske parcele u istarskom Medulinu. I sve to, naravno, po zakonu i propisima.