USKOK ISTRAŽUJE MOĆNU GRADONAČELNICU! Riječ je o bliskoj prijateljici Zorana Milanovića koja u posljednje vrijeme sve rjeđe istupa u javnosti

Autor: Iva Međugorac

Premda bi bilo razumljivo da se o Sisku nakon potresa govori u kontekstu obnove, ta tema već neko vrijeme nije u prvome planu. U prvom je planu zato odnedavno ponovno sisačka gradonačelnica, SDP-ovka Kristina Ikić-Baniček, bliska prijateljica aktualnog predsjednika Zorana Milanovića koja je na nedavno održanim lokalnim izborima osvojila još jedan mandat za upravljanje gradom, koji je nekoć slovio kao jedna od hrvatskih industrijskih perjanica. Danas od sisačke industrije nije ostalo ni S, grad muku muči sa siromaštvom, iseljavanjima, a odnedavno i s ruševinama koje je iza sebe ostavio potres, gaseći svu nadu za život u ionako osiromašenoj i opustošenoj Banovini.

Kuvertirana optužnica

Istražna tijela pod vladavinom HDZ-a, nakon Bandićeve hobotnice, na meti imaju prvu damu Siska i sisačkog SDP-a, govore nam izvori bliski Ikić-Baniček.

U središte skandala gradonačelnica Baniček dospjela je zbog kazne od 10.000 kuna koju je dobila jer je odbijala sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda ustupiti traženu dokumentaciju vezanu uz izvide koje provodi USKOK u njezinu gradu. Kazna je izrečena još u listopadu prošle godine, a iako se gradonačelnica žalila, žalba joj je krajem travnja odbijena, a prije nekoliko dana presuda je objavljena na elektroničkoj oglasnoj ploči zagrebačkog Županijskog suda.

Prema presudi, Ikić-Baniček je odbila dostaviti dokumente, zahtijevajući da joj se kaže protiv koga se vode izvidi i za koja kaznena djela, što je sudac istrage odbio učiniti pozivajući se na Zakon o kaznenom postupku. Premda su izvidi definirani kao tajni, ona je odbijala dostaviti traženu dokumentaciju pa joj je uz novčanu kaznu izrečena prijetnja zatvorom ako ne postupi po zakonu. Gradonačelnica se na odluku žalila tražeći da je se oslobodi plaćanja novčane kazne, što nije prihvaćeno. Treba u kontekstu ove priče spomenuti i Zakon o kaznenom postupku koji se navodi u odbijanju žalbe, a u kojem je propisano da su sva državna tijela, organizacije, banke te druga pravna tijela dužna dostaviti DORH-u podatke koji se od njih traže, što je Ikić odbijala učiniti pa je slijedom toga kažnjena. No moglo bi se reći da je još i dobro prošla jer propisane kazne iznose i do 50 tisuća kuna.

Nedavno su, pak, po nalogu USKOK-a i suca istrage inspektori ušli u Gradsku vijećnicu i druge gradske objekte, odakle su odnijeli određenu dokumentaciju. Premda gradonačelnica tvrdi da je sve to epilog HDZ-ove kaznene prijave, neslužbeno doznajemo da gotovo godinu dana traje istraga o gradnji sisačke Ledene dvorane koju provodi USKOK, koji je zaprimio određenu problematičnu prepisku e-pošte, na temelju koje i jesu zahtijevali dostavu određene dokumentacije. Uz to što se sada češljaju aktivnosti vezane uz Ledenu dvoranu, inspektori provjeravaju i dokumentaciju iz Sportsko-rekreacijskog centra koji upravlja dvoranom, a istražiteljima je neobično to što nema građevinskog dnevnika iako ga je izvođač dužan voditi tijekom izvođenja radova. Iz dobro obaviještenih krugova doznajemo kako se u USKOK-u već neko vrijeme spominje kuvertirana optužnica protiv prve dame sisačkoga SDP-a, a problematizira se čak i njezin suprug Darko Baniček koji nigdje nije zaveden kao djelatnik u gradskim strukturama, ali prema mnogima iz sjene rukovodi gradom.

Suprug Baniček bivši je šef kabineta bivšeg ministra Gordana Marasa koji je poduzetništvo i obrt vodio u eri premijera Zorana Milanovića.

Sporni su istražiteljima preplaćeni građevinski radovi na nizu sisačkih gradskih objekata, a tu se posebice spominje sportska dvorana na koju je navodno ulupano deset puta više novca od realne cijene izvedbenih radova.

Građevinske brigade

Nije ovo prvi put da se Ikić-Baniček sa suprugom spominje u kontekstu afera. Njezina su muža ranije oporbeni vijećnici prozivali jer je utjecao na rad sisačkog Sportsko-rekreacijskog centra premda ni tada nije imao nikakvu funkciju u gradu. Siščani i oporbenjaci s kojima smo o tome razgovarali pitaju se zašto u gradu u mandatima njihove gradonačelnice nije niknuo ni jedan kapitalni projekt već su gradom ordinirale razne građevinske brigade fokusirane uglavnom na manje infrastrukturne radove kao što su, primjerice, uređenja parkova, šetnica ili pak pokoje prometnice. Sporan je još prije nekoliko godina bio slučaj sa skupljanjem sekundarnih sirovina, koji se spominje i u jednoj od prvih kaznenih prijava protiv Ikić-Baniček. U toj se prijavi tvrdilo da je gradonačelnica koristila svoj položaj kako bi pogodovala udruzi Kopa Beach da dobije višemilijunski posao kod Hrvatskih željeznica na demontaži pruge od Petrinje do Karlovca, što se smatralo zloporabom položaja i ovlasti.

O tome kako se frizira sisački gradski proračun javnost je svjedočila prije nekoliko godina, kada su u medije procurile prepiske u kojima su uz gradonačelnicu sudjelovali svi njezini pročelnici.

“U 2020. godini realni prihodi koje možemo očekivati od komunalne naknade su 56 milijuna, mi smo prikazali da ćemo dobiti 71,513.926 kuna. A trošimo 93,908.205, odnosno potrošili bismo 38 milijuna kuna koje nemamo”, dio je to prepiske objavljen na RTL-u. Nedugo nakon toga sisački je proračun izglasan, a sisačka oporba, i prije nego što je prepiska dospjela u javni prostor, tvrdila je da će se građanima servirati napuhani iznos, što navodno i jest dugogodišnja gradonačelnička praksa.

Politički zanat

Zanimljivo je to što je afera s friziranjem proračuna u javnost dospjela baš kada je Ikić-Baniček trebala postati jedna od ključnih figura Milanovićeve predsjedničke kampanje, koju je pokrenuo baš iz brezovačke šume, gdje mu je gradonačelnica pravila društvo.

Kada je doznao za te gradonačelničine neugodnosti, Milanović se brže-bolje od nje distancirao, no ona je karijeru očito nastavila, i to kao jedna od rijekih članica SDP-a koja se može pohvaliti pobjedom nakon njihova debakla na lokalnim izborima. Pobjeda ove iskusne lokalne političarke, bez obzira na afere koje joj se nastoje pripisati, i nije neko iznenađenje jer ona je politički zanat učila od iskusnog partijskog doajena Davorka Vidovića koji navodno i jest zaslužan za brojne karijere sisačkih SDP-ovki, uključujući i zaboravljenu Marinu Lovrić-Merzel.









Inače je Ikić-Baniček stasala kao članica SDP-ova Foruma mladih, nakon čega postaje županijska vijećnica u Sisačkoj skupštini, ulazi i u Gradsko vijeće te u konačnici postaje gradonačelnica koja je svojim stažem prerasla čak i učitelja Vidovića. U Sisku je uspjela srušiti dugogodišnju HDZ-ovu vlast, godinama je u sukobu kako s HDZ-ovcima, tako i sa sisačkim biskupom Košićem, ali i s nekolicinom tamošnjih braniteljskih udruga, no nju to ne zabrinjava previše. Još je prije nekoliko godina dokazala da je žena bez dlake na jeziku, i to onda kada je u Brezovici pred okupljenim mnoštvom očitala bukvicu danas pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Mnogi su još tada u drčnoj gradonačelnici vidjeli buduću šeficu SDP-a, a ona se nije libila javno govoriti i o problemima u svojoj stranci pa je tako otvoreno kritzirala bivšeg šefa Davora Bernardića, zaboravljajući da je baš njezin prijatelj Milanović u najvećoj mjeri zaslužan za krizu koja i danas potresa najveću oporbenu stranku koja pleše oko provalije vodeći bitku za opstanak.

Silne afere

Otkako je Peđa Grbin preuzeo Partiju, Ikić-Baniček sve rjeđe istupa i sve rjeđe komentira unutarstranačke aktivnosti, no čini se da to nije zato što se slaže s njegovim upravljačkim metodama, nego zato što joj nad glavnom vise istražitelji, koji bi uskoro mogli krenuti u realizaciju. Realizaciju koja bi mogla rezultirati još jednom neugodnom aferom u sisačkom kraju koji su obilježili županica Merzel, bivši župan Žinić, ali i razne druge afere, koje možda i jesu u velikoj mjeri unazadile ovaj nekoć perspektivan kraj nadomak Zagreba.