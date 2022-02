UPOZNAO ‘SOTONISTICU’ DORU I UBRZO NESTAO: Vapaj Zagrepčanke koja ne odustaje od potrage za sinom: Nazvali su ga princem tame!

Autor: Doris Vučić

Odsječena glava bijelog zeca, mjestimice prekrivena kapljama krvi mrtve životinje, dočekala je u rano ujutro gospođu Jarmilu Maihen u dvorištu njezine kuće udaljene kojih 20-ak kilometara od Zagreba. Nije dugo trebalo da zatekne idući, podjednako sablastan prizor. Hrpu dugog bijelog konca netko je pažljivo i precizno omotao oko vrata njezine ograde, toliko čvrsto da ju je morala razrezati škarama kako bi oslobodila put na ulicu. Puna dva mjeseca pod okriljem noći ponavljala bi se ova bizarna radnja, svakih nekoliko dana. Jarmila nije ni pomišljala da će nakon tih jezivih epizoda ubrzo stići dan koji će je potpuno devastirati i uvesti u jedan morbidan svijet u koji nije ni pomišljala svojevoljno zakoračiti. Naime, u subotu navečer, 22. veljače 2014., nakon naoko normalna izlaska s prijateljima, bez poziva i pozdrava nestao je njezin sin Natan Mirković. Posljednji je put, prema službenim informacijama, tada 18-godišnji mladić viđen na tramvajskom okretištu Savski most, odakle je trebao “hvatati” noćni autobus. No kući, gdje ga majka i danas strpljivo čeka, od te se večeri vratio nije.

“Natan je živ. Volim reći da, ako i lažem, lažem sebi i na to imam pravo. Znam da bi mi se javio da može”, govori neutješno o agoniji koju proživljava, samo nekoliko dana prije nego što će proći točno osam dugih i bolnih godina od nestanka njezina jedinog djeteta.

“Teško mi je zato što vrlo dobro znam tko je moj sin i kako razmišlja. Samo nekoliko dana prije nestanka u razredu su s profesoricom komentirali jedan slučaj samoubojstva. Natan je rekao kako to svojoj mami nikad ne bi mogao učiniti. Gledajte, nas dvoje svi su opisivali kao prst i nokat, a što god da se dogodilo, nije bilo dobrovoljno. Njega su pripremali za nešto više, nešto veće”, objašnjava, ne skrivajući činjenicu da je njezin sin u tinejdžerskim danima pokazao interes za paranormalne pojave, okultizam i kristale, a na koncu i nešto puno ozbiljnije.

Krenulo po zlu

Priče o duhovima i neobjašnjivim misterijima zamijenile su se literaturom o sotonizmu, koji je počeo proučavati tijekom ljetne prakse u Vjesniku, gdje je upoznao nešto starijeg samozatajnog Ivana, također učenika zagrebačke Grafičke škole. “Nije mi ni palo na pamet da je sve što radi povezano sa sotonizmom, pa čak i meditiranje. Govorio mi je da te knjige čita kako bi usavršio engleski i jer ga zanima povijest. Najiskrenije, ja sam mislila da je sotonizam urbani mit, a do istrage nisam točno ni znala što je to. No, čini se da sam se prevarila”, priznaje Jarmila i otkriva da su se stvari otele kontroli kada je njezin sin upoznao djevojku Doru L., učenicu gimnazije u Dubravi, s kojom, nažalost, nismo mogli porazgovarati jer nije odgovorila na poruke. Jarmila je tijekom vlastite istrage porazgovarala s mnogim ljudima, od članova sekte i svećenika do psihijatara, odvjetnika i umirovljenih policajaca.

“Postoje dvije glavne organizacije u Hrvatskoj, a to su Crna zora i Crna ruža. A onda imate manja bratstva i sestrinstva i manje podgrupe. Jednu je vodio Dorin dečko Kristijan, a mladić koji je član, i ime mu ne želim otkriti kako ne bih ugrozila njegovu sigurnost, ispričao mi je kako funkcioniraju i što se tamo događa”, prisjeća se pa otkriva uznemirujuće prakse.

Uvečer su se sastajali na Glavnome kolodvoru, nekada i nekoliko puta tjedno. U potpunoj tišini, međusobno ne razgovarajući, odlazili bi na groblja, u staru bolnicu na Sljemenu, bunkere na Črnomercu. Povremeno bi išli doma Kristijanu, svomu vođi, koji je u sobi imao improvizirani oltar. Morali su se odjenuti, govori nam, u crne kukuljice, a uvijek bi se ritualno žrtvovala neka životinja, najčešće mačka čiju bi krv morali popiti svi prisutni.

“Pitala sam ga kako mu nije bilo odvratno piti krv mačke, ali je objasnio da su u transu i da jednostavno ne osjećaju okus. Ali to, nažalost, nije bila jedina uznemirujuća aktivnost. Na svoje ‘mise’ Kristijan bi dovodio i mlade djevojke, djevice. Za vrijeme rituala s njima bi najprije općio vođa, a zatim ostali. Koji put bi bile drogirane, koji put je to bilo silovanje. Neke od njih bi se opet javljale kako bi zaradile novac, ali one im više nisu bile zanimljive jer više nisu bile nevine”, objašnjava Jarmila i dodaje da je njezin sin jedanput mjesečno s prijateljima odlazio do tada napuštene kuće u Ulici Ivana Gorana Kovačića, koja ih je intrigirala jer su na internetu pronašli podatke da se ondje događaju paranormalne aktivnosti.

Gubi se trag

A upravo je ta kuća nasuprot Dječjem domu posljednje mjesto koje je Natan s nekoliko prijatelja posjetio kobne zimske večeri. Nakon druženja mladić se s kolegom iz razreda zaputio kući i izašao iz tramvaja na okretištu Savski most, dok je drugi mladić nastavio u smjeru Prečkog. Od tada, Natanu se briše svaki trag.









“Dečko iz njegova razreda posljednji je koji ga je vidio. Rekao je da se neki čovjek u tramvaju počeo ljutiti na njih, no ja ne mogu reći da vjerujem tom djetetu. Kad je došao na razgovor u policiju, bio je u pratnji odvjetnika. Kada sam razgovarala s njim, tri puta, uvijek su bili prisutni roditelji koji su pazili da postavljam primjerena pitanja”, ističe. S druge strane, policija, tvrdi Jarmila, nije na vrijeme pregledala snimke iz tramvaja pa je taj trag propao.

“Mene policija u stanicu ne prima od kraja 2015. i ne mogu dalje od porte. Ne znam ni tko danas vodi Natanov slučaj, a dogodilo mi se i da su me izbjegavali na parkiralištu, kao da im iz nekog razloga idem na živce. Jedan čovjek u stanici, koji nije radio na slučaju mog sina, obišao je sa mnom nekoliko lokacija jer mu je bilo žao što me tako tretiraju”, razočarano će Jarmila, priloživši popis svih istražitelja koji su tražili njezina Natana. Objašnjenje tih optužbi zatražili smo od policije, no dobili smo relativno štur odgovor kako je gospođa Maihen “u više navrata tijekom više godina dolazila u službene prostorije VI. policijske postaje Novi Zagreb te je upoznata sa svim raspoloživim informacijama vezanim uz nestanak”, kao i da su “policijski službenici i dalje dostupni za svaki oblik komunikacije sa svim članovima obitelji nestale osobe te svim osobama koje imaju korisne informacije”. Izvor vrlo blizak istrazi s kojim smo porazgovarali tvrdi da Natanovu majku nitko nije ignorirao te da je samoinicijativno prestala zvati i navraćati u stanicu.

“Kako se snimke u tramvajima automatski brišu nakon 24 sata, nije se uspjelo doći do njih jer je nestanak bio prijavljen idućeg dana. Također, bila je nedjelja i bilo je gotovo nemoguće u nekoliko preostalih sati doći do njih. Natanovo kretanje rekonstruiralo se na drugi način, a u istrazi se doslovno išlo ‘od vrata do vrata’“, objašnjeno nam je. Intenzitet se smanjio s vremenom što je bilo manje informacija, dodaje naš sugovornik, no istraga je i dalje otvorena te će se reagirati na svaku novu informaciju. Iako je naš sugovornik rekao da nemaju dokaza o postajanju neke sekte s organiziranom hijerarhijom, Jarmila se s time ne bi složila.

Organizirano društvo

“Te sekte biraju djecu još u vrtiću. Na samom vrhu su utjecajni članovi društva, od političara i profesora do liječnika. Oni već tad znaju tko će biti predodređen za koju ulogu, tko će biti vođa, tko pijun, a tko će biti za neke njihove više funkcije… Traže povučenu i samozatajnu, a inteligentnu djecu. Mladić iz sekte rekao je da Natana pripremaju za nešto veće, da im je nešto što nazivaju ‘princem tame‘. Svaki put kada bih dobila dojavu da je netko vidio mog sina, čije su fotografije bile polijepljene diljem grada, rečeno mi je da je u bio u pratnji dvojice muškaraca”, tvrdi pa napominje da je i sama svjesna da sve što govori zvuči nerealno i kao science fiction, no to je nešto što se nažalost događa oko nas. Članove sekte, objašnjava, vođe iskorištavaju za niz kriminalnih radnji, od regrutiranja novih članova i dilanja droge do prostitucije i prodaje organa. Nerijetko žive u unajmljenim stanovima, a ako ih požele napustiti, počnu s ucjenama.









Kako funkcioniraju te zajednice, upitali smo i Zorana Lukovića, člana Europske federacije za praćenje rada sekti i bivšeg glavnog inspektora Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, koji je cijeli profesionalni vijek posvetio borbi protiv sekti i kultova.

“Princ tame često se koristi u terminologiji raznoraznih okultnih organizacija, a je li netko vitez ili princ tame, to je stvar koja je proizvod konkretne situacije. Naime, postoje učenja koja su skrivena i tajna, a isto tako postoji improvizacija tih dogmatskih doktrina. Mi nemamo konkretnu potvrdu da te organizacije postoje da bismo kao struka mogli tvrditi da oni stoje iza nekih zločina”, objašnjava Luković. Mladi se okupljaju neformalno, napominje umirovljeni policajac, pod utjecajem sotonističkih učenja, a do problema dolazi kada zastrane ili se zanesu tim učenjima pa prelaze granicu, tj. počnu se drogirati, samoozljeđivati ili izvode žrtvovanja.

Homoseksualna inicijacija

“Ponekad smo dobivali prijave za silovanja koja su se odvila u sklopu inicijacija u neku sektu ili je to bio korak da se bude dio nekog društva. Napominjem, takvi slučajevi nisu brojni, no poprilično su šokantni. Iako su silovanja većinom prijavljivale djevojke, imali smo i slučaj homoseksualne inicijacije.”

Jarmila od traženja svog sina ne namjerava odustati. Nekoliko mjeseci plaćala je privatnog detektiva, opelješili su je vidovnjaci… Do istine koju već godinama iščekuje pokušala je doći na sve moguće načine, pa čak i preko privatnih veza u policiji, no križnom putu ove žene ne nazire se kraj.

“Signal mobitela pojavljivao se dva mjeseca nakon nestanka, i to uvijek u krugu te iste napuštene kuće u Ulici Ivana Gorana Kovačića. Mobitel bi se na trenutke palio pa opet ugasio, no nikad nisam dobila informaciju kako se pratio taj trag”, tužno će majka mladića kojoj sve teže postaje vrtjeti film unazad i ponovno proživljavati nalete oprečnih emocija.

“Možda je sotonističkoj sekti Natan zanimljiv jer sam ja rođena na datum koji oni slave kao noć vještica, što po njihovu znači da je moj sin rođen od majke vještice. On je pak rođen na blagdan Svih svetih, što im je drugi bitan datum, te se promjenom jednog slova u Natanovu imenu dobiva ime Satan. Kako god bilo, umorna sam od svega… Samo želim da mi se vrati kući”, za kraj će Jarmila Maihen, žena kojoj nitko nema pravo uskratiti nadu, kao ni istinu o nestanku njezina sina.