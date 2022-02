UHIĆENJIMA U ZADRU PODVALIO PREMIJERU? Ministar policije prekinuo odnose s Plenkovićem, a štiti ga Milanović!

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i premijer Andrej Plenković sve teže uspijevaju pronaći zajednički jezik, već se dulje vrijeme šuška kako po Vladinim, tako i po HDZ-ovim hodnicima. Naime, kako tvrde naši sugovornici bliski ministru, Božinović je, za razliku od savjetnika kojima se Plenković trenutno okružio, izravan, a nerijetko i kritičan prema potezima koje premijer povlači.

Takav pristup ne odgovara predsjedniku Vlade koji se priklonio vlastitim prijateljima, ali i nestranačkim kadrovima s kojima kreira svoju upravljačku strategiju, koja se u posljednjih nekoliko mjeseci sve češće dovodi u pitanje te se ujedno sve češće odražava na Plenkovićev rejting koji je ozbiljno poljuljan. Svjestan toga da mu pozicija više nije stabilna kao što je bila, Plenković ima sve manje povjerenja u ljude iz vlastitog kabineta te se uglavnom njegova politika svodi na tajne sastanke u Banskim dvorima, na kojima se više ne pojavljuju ni ministar Božinović, pa ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Umjesto Jandrokovića, kao glavni tajnik HDZ-a strankom operativno rukovodi Krunoslav Katičić, premijerov prijatelj iz mladih dana koji po svemu sudeći preko njega provodi vlastite kadrovske križaljke, kojima u vladajućoj stranci najblaže rečeno nisu zadovoljni. Uvelike se Katičić angažirao na unutarstranačkim, a onda i na lokalnim izborima, na kojima HDZ nije prošao u skladu s očekivanjima.

Brza eliminacija

Ta se kriza nakratko primirila, iako je za stranačkim stolom tih dana bilo burno, ponešto detalja u javni prostor iznijeli su tek dubrovački gradonačelnik Mato Franković i njegov osječko-baranjski kolega Ivan Anušić. Dok je Franković kritizirao HDZ-ova kandidata za zagrebačkoga gradonačelnika Davora Filipovića, čime je neizravno dirnuo samog Plenkovića, Anušić je kritike uputio prema HDZ-ovu koalicijskom partneru SDSS-u i njihovu šefu Miloradu Pupovcu, što Plenkoviću nije najbolje sjelo. Nije Plenkoviću dobro sjela ni odbijenica koju mu je svojedobno dao nekadašnji ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić kada mu je nudio da se kao rezervni igrač pokojnog Milana Bandića kandidira na zagrebačkim lokalnim izborima.

Njihovi odnosi u tom su trenutku zahladili, a eskaliralo je kroz proces koji u HDZ-u nazivaju ‘devanđelizacija’ pa je tako Plenković eliminirao tog menadžera sa svih pozicija na kojima se nalazio, od one u INA-i do one u Hanfi. Ne bi možda u toj politički intoniranoj čistki bilo ništa neobično da se za to vrijeme upravo s Vanđelićem po Zaprešiću nije sastajao Davor Božinović, koji je iznimno nezadovoljan svojim trenutnim statusom u Vladi. Kako se o Vanđeliću sve učestalije progovara kao o budućem premijeru, tako bi se lako mogao izvesti zaključak da u vladajućim redovima, polako, ali sigurno dolazi neko novo vrijeme koje bi moglo rezultirati krizom koja će se negativno odraziti na položaj predsjednika Vlade.

Oni koji dobro poznaju Božinovićevo djelovanje u ministarstvu policije tvrde da mu se Plenković zamjerio u jeku afere koja se zakuhala u Europi, a prema kojoj su navodno hrvatski granični policajci premlaćivali migrante. Dok je Božinović zauzeo stranu ljudi koje predstavlja i predvodi, Plenković je bio iznimno strog te je od ministra zahtijevao konkretne poteze i reakcije kako se ne bi ugrozio hrvatski ulazak u Schengen, što je posebno konfuzno jer Europska komisija kao preduvjet za hrvatski ulazak u Schengen zahtijeva zaštitu granica, što je svojedobno u jednom od svojih žestokih istupa potvrdio predsjednik Zoran Milanović koji se na jedan način svrstao na ministrovu stranu, a time ujedno i na stranu koja je suprotna od Plenkovićeve.

Zamjerio mu se

Neformalnu potvrdu sukoba između Božinovića i Plenkovića javnost je imala prilike vidjeti prije nekoliko tjedana, odnosno krajem prošle godine, kada se predsjednik Vlade prisjetio napada na Banske dvore koji je izveo pomahnitali mladić Danijel Bezuk. Podsjećajući na taj događaj, Plenković je kritizirao provedenu istragu, Državno odvjetništvo, SOA-u, ali i policiju. I dok su mnogi te premijerove kritike i spominjanje terorizma protumačili kao pokušaj Plenkovićeva utjecaja na istragu, ali i na pravosudne institucije, u HDZ-u su to shvatili kao vrlo jasnu kritiku na račun ministra Božinovića, ali i kao posljednji pokazatelj toga da odnosi između njih dvojice više nisu ni nalik na one s početka mandata. Kako bi i bili, kada se Plenković uza sve ostalo oglušio i o Božinovićeve savjete o tome da se distancira od Božidara Kalmete.

Umjesto toga, taj utjecajni zadarski HDZ-ovac već je neko vrijeme jedan od glavnih premijerovih savjetnika, što se ministru ne sviđa. Ne sviđa se hrvatskoj javnosti ni policijsko postupanje protiv dvojice Zadrana – Mladena Ćustića i Hrvoja Vrkića – koji su postali glavna tema domaćih medija, ali i oporbenih saborskih zastupnika koji su se zbog njih obrušili na Plenkovića. Tako, primjerice zastupnica Karolina Vidović-Krišto u svojem istupu postupke policije naziva iživljavanjem vladajućih struktura i spominje protudemokratski čin. “Andrej Plenković, koji je šestu godinu premijer, koji iza sebe vuče dugu listu korupcionaških afera u koje je osobno upleten, koji ima 5 milijardi kuna na računu, a Vlada nije obnovila nijednu kuću ni na Banovini ni u Zagrebu, simbol je nesposobnosti i protudemokratskog stanja koje predvode komunistički moćnici u Hrvatskoj. Hrvatski građani opravdano, u svojoj bespomoćnosti i izloženi bahatim moćnim strukturama, imaju pravo pozivati da se trulim jajima gađaju političari.”









Bahat odnos

“Čuveni njemački kancelar Helmut Kohl dobivao je vrlo često trula jaja u glavu, pa se čak i tukao s demonstrantima. A bivši njemački kancelar Kurt Georg Kiesinger dobio je javni šamar od njemačke građanke koja je preživjela holokaust jer je izjavio da je bilo normalno biti u nacionalsocijalističkoj stranci”, nabrojala je zastupnica. Osim Vidović-Krišto, burno su reagirali i Dalija Orešković, Nikola Grmoja te brojni drugi zastupnici neovisno o stranačkom predznaku. Kako to nerijetko u ovakvim situacijama biva, reagirali su i predstavnici Kuće ljudskih prava Zagreb, izražavajući zabrinutost uhićenjem muškarca iz okolice Zadra zbog komentara na društvenim mrežama, upozorivši kako je u demokratskom društvu neprihvatljivo da policija privodi građane zbog javne kritike političke vlasti, s čime se složila i poznata odvjetnica Vesna Alaburić.

U Zadru se uz ova dva slučaja odvijao još jedan koji nije izazvao tako veliku pozornost javnosti. Naime, prema tvrdnjama odvjetnika Zvonimira Hodaka, policija je u Zadru obavila pretres kuće Lane Francišković, supruge nedavno privedenog Marka Franciškovića, koji je iza rešetaka završio zbog navodnog poticanja na terorizam. “Suprugu sada voze u Zagreb, a kći koja je na dojenju i sin od jednu i pol godinu ostaju kod njezinih roditelja”, napisao je Hodak na svojem profilu na Facebooku. Bez obzira na to što o Franciškovićevu činu, pa i preobraćenju na islam mislili, ne treba zaboraviti da je on vladajućima upao u oko nakon govora održanog u Zagrebu, gdje su građani demonstrativno izašli na ulice kako bi izrazili protivljenje covid-potvrdama, Stožeru, ali i mjerama za suzbijanje koronavirusa.

Možda doista u ovom slučaju i nije upitno je li policija reagirala u skladu sa zakonom, no to se pitanje u javnom prostoru nametnulo baš zbog dvaju slučajeva iz Zadra. “Policija je reagirala u skladu sa zakonom, ne prima nikakve naloge i dok sam ja ministar, neće primati političke naloge. Proveli smo kriminalističko istraživanje na temelju objava i pretpostavljam nekih drugih saznanja, oni odlučuju o tome hoće li pokrenuti kriminalističko istraživanje. Policija nije ta koja sudi, odluku o njihovu prijedlogu donijet će sud”, izjavio je Božinović nedugo nakon hajke koja je nastala u medijskom prostoru. Slična hajka nastala je i u HDZ-u u kojem je također malo onih koji vjeruju da je tu riječ o pukoj slučajnosti i uobičajenom policijskom postupanju pa se slijedom toga u dijelu stranke već uvelike razvijaju teorije o tome da je slučaj u Zadru svojevrsna Božinovićeva opstrukcija premijera Plenkovića, s kojim ministar nije u dobrim odnosima.

Mijenjanje strana

Istini za volju, malo je onih koji su, osuđujući ovaj potez policije, prozvali ministra, a podosta onih koji su se zbog toga obrušili na Plenkovića pa stoga ni teoriju koja kruži HDZ-om nije teško razviti. Teško je povjerovati da je neki zadarski policajac doista samoinicijativno ‘skrolao’ po Facebooku i naišao na komentar te onda osobno procijenio da je riječ o opasnosti zbog koje treba privesti čovjeka i držati ga nekoliko sati u postaji. Nije upitno što policija ima ovlasti, no upitno je treba li čovjeka privesti i satima držati zatvorenog zbog trivijalnog prekršaja.









Bilo bi razumljivo da su zadarski policajci reagirali ovako kako su reagirali da se ovdje uistinu radilo o sumnji u neko ozbiljno kazneno djelo, međutim, spominjanje pokvarenih jaja i pavijana teško da se može gledati šire od Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sloboda izražavanja proizlazi iz Ustava, nije to nikakva filozofija ni nepoznanica za one koji su na vlasti. Uostalom, upravo je Gordan Jandroković dobro detektirao problematiku koja se iza ovog slučaja krije. “Mi političari smo zaista kontinuirano izloženi vatri uvreda i možemo se javno braniti”, poručio je predsjednik Sabora koji je tim riječima neizravno kritizirao i policiju i Plenkovića, pa u konačnici i Božinovića, a kada Jandroković nekoga počne kritizirati, tada je vrijeme da se taj netko zabrine za svoju političku budućnost.