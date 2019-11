UGROŽENA SIGURNOST PREDSJEDANJA EU: Naši su novinari slobodno tri dana zaredom ušli u zgradu sjedišta Europske unije u Zagrebu

Autor: 7dnevno

Ugrožena je sigurnost predsjedanja EU, piše velikim slovima na naslovnici novog broja 7Dnevno, najprodavanijeg političkog tjednika u Hrvatskoj koji se nalazi na svim kioscima od ovog petka. Novinari ovog tjednika otkrili su kako su sigurnosne službe zakazale u pripremi najvažnijeg projekta Vlade premijera Andreja Plenkovića. Naime, i naši novinari i fotografi slobodno su se tri dana za redom šetali još uvijek nedovršenim prostorom Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu u kojem će se za samo pedesetak dana nalaziti visoki dužnosnici Europske unije. Usporedili smo uređenje ovog prostora u kojem će se u jednom trenutku naći više od trideset premijera i predsjednika iz zemalja EU s gradnjom Američke ambasade u Buzinu pokraj Zagreba, kada nitko bez dozvole nije smio prići gradilištu bliže od 300 metara.

Ovo je prvorazredni sigurnosni skandal, kažu strunjaci iz područja sigurnosti za 7Dnevno. Svako gradilište, a pogotovo gradilište zgrade u kojem će se kroz vrlo kratko vrijeme naći štićene osobe, mora biti osigurano tako da neovlaštene osobe nemaju pristup, tvrde stručnjaci. To u slučaju prostora koji se za potrebe Hrvatskog predsjedanja Europskom unijom zasigurno nije slučaj. Naši novinari ne samo da su u prostore mogli ući kroz otvore u staklenim stijenama koji nikako nisu bili blokirani, već su tamo proveli značajno vrijeme bez da su susreli ikakvog zaštitara ili građevinskog radnika koji bi ih spriječili u istraživanju. Sigurnosni stručnjaci tvrde da je ovo katastrofalna situacija u kojoj netko tko ima loše namjere može svašta napraviti kako bi sabotirao bitni događaj za Hrvatsku. Isto tako ističu da je moguće pregledati zgradu nakon što radovi budu gotovi no nemoguće je to učiniti sa stopostotnom sigurnošću. Uz to, takvi pregledi su daleko skuplji od jednostavnog angažiranja zaštitara koji bi čuvao gradilište. Kako su na ovaj skandal reagirali u Vladi, tijelima koja pripremaju Hrvatsko predsjedanje i Ministarstvu unutarnjih poslova, pročitajte u novom broju tjednika 7Dnevno koji se sada nalazi na svim kioscima.

Istraga o ovom katastrofalnom sigurnosnom propustu nije jedina tema kojom se bavi novi broj tjednika 7Dnevno. Istražili smo pomalo bizran slučaj u Vukovaru oko obnove vodotornja. Naime, saznali smo da je ugovor za obnovu ovog simbola grada potpisala tvrtka u vlasniku vukovarskog Srbina. To je, samo po sebi neobično, no još je neobičnije da je prvi ugovor o obnovi vodotornja potpisan prije 19 godina. U međuvremenu se ništa nije dogodilo, a ista je tvrtka pobijedila na novom natječaju za obnovu 2017. godine. Ugovor je ponovno potpisan i radovi su trebali biti završeni do ovogodišnje Kolone sjećanja. No radovi još uvijek nisu gotovi. Zašto ovaj srpski građevinar, prijatelj Milorada Pupovca i suradnik Ivana Penave, još uvijek nije obavio što je obećao, saznajte u novom broju 7Dnevno.

7Dnevno također otkiva zašto se doajen politike Vladimir Šeks odlučio osvetiti predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, i to zbog činjenice da je odbila pomilovati njegovog čovjeka koji je osuđen na zatvor zbog droga. Tjednik otkriva i nove skandale koji potresaju Hrvatsku elektroprivredu (HEP). Kako su otkrili zaposlenici, a potvrdili i nezavisni stručnjaci, predsjednik Uprave Frane Barbarić u HEP-ovu zgradu u Vukovarskoj postavio je nove kamere i snimače zvuka kako bi mogao špijunirati sve zaposlenike. Novi broj 7Dnevno analizira i megalomanski projekt u Lici zbog kojeg poznati hoteljer Goran Štrok traži banku koja ga može spasiti. Pričali smo i s Vlatkom Pokos o njezinom novom životu u Kanadi, a ona nam je istresla sve svoje mislio o domaćim političarima. Pa je tako rekla i da “Kolinda izgleda kao polupijana starleta.”

Ovo je samo mali dio sadržaja iz novog broja tjednika 7Dnevno koji se nalazi na svim kioscima u zemlji, ali ako želite pročitati još više, ugrabite svoj primjerak i požurite. S obzirom na to da je 7Dnevno najprodavaniji politički tjednik u Hrvatskoj, ne možemo garantirati da se ne će rasprodati prije nego stignete do kioska.





