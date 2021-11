UGAŠENA POLITIČKA ZVIJEZDA ŽELJKA KERUMA: Istisnuo ga je mladi lav iz njegove stranke!

Autor: Željko Primorac

Ivica Puljak i njegova modularna koalicija, skupljena sa svih strana političkog spektra, preživjeli su još jedan pokušaj opoziva – koji su sami zakuhali. Naime, na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća jedna od prvih točaka bilo je samoraspuštanje Gradskog vijeća, i to po prijedlogu Centra, stranke gradonačelnika Ivice Puljka. Vijećnici su tako u nepunih mjesec dana imali priliku dva puta započeti proces raspuštanja Gradskog vijeća, a samim time i opoziva aktualnoga gradonačelnika.

Podsjetimo, nešto ranije Ante Franić, bivši vijećnik SDP-a, počeo je prikupljati potpise za opoziv predsjednika Gradskog vijeća Jakova Prkića. Njegovu tadašnju inicijativu, kao i posljednju inicijativu Centra, podržao je Most koji je ključni partner u Puljkovoj petorci koja čini većinu u Gradskom vijeću. I jedna i druga inicijativa propale su zbog nedovoljnog broja potpisa ili ruku spremnih za opoziv.

Brod koji tone

Zanimljivo je kako HDZ, kao najveća oporbena stranka, nije podržao ni jednu inicijativu za rušenje Gradskog vijeća i gradonačelnika. U jednom od proteklih brojeva istaknuli smo kako se HDZ neće žuriti s rušenjem Puljka iz dva razloga. Prvi je da kojim slučajem od njega ne bi napravili žrtvu koja nije mogla realizirati svoje programe zbog opstrukcija u Vijeću, jer kada bi se to dogodilo, HDZ ne bi mogao kontrolirati rezultat izbora. Drugi razlog zbog kojeg se splitski HDZ ne žuri s rušenjem Puljka njihova je potpuna sigurnost u to da Puljak u sadašnjem odnosu snaga u vlastitoj koaliciji neće uspjeti realizirati ni jedan projekt. Samim time politički im odgovara da se na vlasti što dulje zadrži ne samo on nego i kompletna koalicija koja ga okružuje.

Prevedeno, svaki dan na vlasti takve koalicije bod je više u HDZ-ovoj košari. Kada malo bolje pogledate aktualno stanje u vladajućoj koaliciji, za koju nitko više ne može potvrditi postoji li još i u kojem opsegu, njima oporba i ne treba. Dovoljno im je upaliti svjetla kamera i šou može početi. Više se i ne zna tko koga napada i iz kojih razloga, a pogotovo ne s kojim ciljem. Lukavi HDZ-ovi lisci sve to promatraju s ruba ringa i svako malo onomu tko završi na konopcima ili na podu daju ruku i energetsko piće kako bi se vratio u borbu i ostao na nogama što dulje.

No ne rade analize i strategije samo u HDZ-ovu taboru. I Puljku i njegovu timu postalo je jasno kako s ovakvim cirkusom u Gradskom vijeću neće stići daleko te kako HDZ igra upravo na kartu iscrpljivanja vješto ograđujući ring vladajućoj koaliciji. Iako su u HDZ-u i HGS-u manevar Centra s prijevremenim izborima za Gradsko vijeće proglasili PR strategijom kako se ne bi raspravljalo o ranije objavljenoj aferi sklapanja ugovora za osiguranje gradskih tvrtki bez javnog natječaja, sve pokazauje kako Puljak očajnički želi izbore za Vijeće. On sam duboko je svjestan kako proračun za iduću godinu teško može proći u ovakvoj atmosferi, a ako i prođe, bit će toliko masakriran populističkim amandmanima da će biti neprovediv i više će nalikovati na predizbornu listu želja stranaka okupljenih oko njegove koalicije.

Stoga je nedavno održana sjednica Gradskog vijeća bila prilika da se pokuša napraviti restart dok još postoji ikakva nada za kakav-takav pozitivni rezultat. Što vrijeme više odmiče, postaje jasno ne samo kako Puljak i njegov tim nemaju pretjerano jasnu viziju što žele napraviti u Splitu nego iz dana u dan izlaze sve veće i veće afere njegovih prvih suradnika. A tek su na vlasti nešto više od četiri mjeseca.

Prvo su zgrozili javnost očito lažući u vezi s otkazom čistačici u jednoj gradskoj ustanovi. Poslije je isplivala snimka sjednice na kojoj je nesretna žena dobila otkaz, a sve zbog politički nepodobnog prezimena. Potom je isplivala nova snimka, vezana uz koncesiju parkirališta na Gripama, na kojoj se moglo čuti kako prvi gradonačelnikovi suradnici jednu verziju priče imaju za javnost, a drugu za interni krug. Na spomenutoj snimci jedan od najbližih Puljkovih suradnika govori kako je cijela priča o parkiralištu i uvođenju reda u tom segmentu tek medijski dobra priča “za slikavanje” te kako u koncesiji nema ništa sporno, a ako se ugovor raskine, Grad će imati financijske posljedice. Potom je Puljak pokušao Grad zadužiti za nekih 135 milijuna kuna. Ništa u toj priči ne bi bilo čudno jer gradovi stalno posluju s bankama, da se gradonačelnik ponovno nije spleo u laži. Naime, izjavio je kako je kredit morao dignuti da bi konsolidirao stanje u Gradu jer je, nakon što je napravljen rebalans, bilo jasno da je Grad u financijskim poteškoćama. Poslije se saznalo kako je Puljak kredit realizirao još 15. srpnja, a prvi nacrti rebalansa proračuna počeli su se raditi tek 31. kolovoza. Također, zapanjuje činjenica da nitko od vijećnika, pa ni u vladajućoj većini, nije imao pojma o kreditu sve do posljednje sjednice Gradskog vijeća. Cijelu priču o kreditu dodatno otežava činjenica da je on realiziran u banci u kojoj su radili Puljkova supruga Marijana i njegov zamjenik Antonio Kuzmanić. Tinta s te afere još se nije ni osušila, a Puljak se našao u novoj aferi s osiguranjem imovine Grada.

Nema usporedbe

Prema dostupnim informacijama, gradonačelnik je s tvrtkom Rheos zaključio ugovor prema kojem će ta tvrtka posredovati kod osiguravajućih društava u poslu osiguranja imovine Grada vrijednom čak 15 milijuna kuna. Rheosu je za taj posao pripala provizija od 2 milijuna i 250 tisuća kuna. Pojedini vijećnici odmah su postavili pitanje zbog čega taj posao nisu obavile gradske tvrtke, poput Stanouprave, koje su registrirane za tu djelatnost. Odgovor nisu dobili.









Kada usporedimo prve mjesece mandata Andre Krstulovića Opare na čelu Splita s prvim mjesecima Ivice Puljka, tek se onda vidi koliko je aktualna vlast dezorijentirana i slaba. U prvih nekoliko mjeseci Opara se uhvatio ukoštac sa sanacijom Karepovca, pokušao je uvesti red na Žnjan…

Prva četiri mjeseca Ivice Puljka prepuna su svađa unutar vlastite koalicije i afera na koje gradonačelnik nikako da prikladno odgovori. Doduše, Opara je imao puno komotniju situaciju u Gradskom vijeću, iako ni njemu život nije bio lak uz Željka Keruma kao glavnog koalicijskog partnera.

U situaciji u kojoj nije moguće pronaći ni minimum zajedničkih interesa vezanih uz ključne teme ne bi trebalo bježati od izbora. Grad zaista treba zbaciti luđačku košulju neprirodne koalicije i omogućiti realizaciju nužnih projekata. Sve ostalo vodi prema maratonu iscrpljivanja i grada i građana. Sadašnji odnos snaga u Gradskom vijeću pokazuje kako malo kome odgovaraju izbori.

Nove snage

HDZ bi vjerojatno malo rastao, ali nedovoljno za rezultat koji im treba. Centar bi teško mogao do rezultata koji priželjkuje. SDP polako nestaje iz svih kombinacija, a stranka Jakova Prkića, Pametno za Split i Dalmaciju, vjerojatno ne bi prešla prag. NL Branke Ramljak iščezao bi s lica zemlje jednakom brzinom kojom se stvorio. Most bi vjerojatno ponovio sličan rezultat, ali njima se na izbore žuri kako bi sa sebe skinuli krimen stranke koja je na vlast dovela Ivicu Puljka. Polako, ali sigurno, gasi se i politička zvijezda Željka Keruma koji iz izbora u izbore bilježi sve lošiji rezultat.









Iako, treba napomenuti kako je HGS iznjedrio možda najkompletnijeg vijećnika u ovom sazivu – mladog Igora Stanišića. Budućnost te stranke ovisit će o tome koliko će se uspjeti brendirati na novim snagama kao što je Stanišić te istovremeno napraviti otklon od Željka Keruma. Cijela ova situacija ostavlja prostor za djelovanje novim snagama koje polako vrebaju svoju priliku iz kuta, jedna od njih svakako je Domovinski pokret. Sastav budućeg Gradskog vijeća uvelike će ovisiti o tome kada će Splićani na izbore.