U ŠEKSOVU ‘KUHINJU’ NITKO NE SMIJE DIRNUTI: HDZ-ovci i manjinci opet najveći profiteri! ‘Gotovo je nemoguće da oni nakon trgovina ne budu pobjednici’

Autor: E.P./7dnevno

Nakon gotovo 30 godina od završetka rata, već i ptice na grani znaju krucijalne probleme države Hrvatske u koje se nitko nije uspio ili usudio dirati. Znaju to svi, osim možda mladeži HDZ-a i SDP-a, koje njihovi mentori odgajaju u skladu s praksama što su ih donijel+i i koje guše napredak društva i demokracije. Pravosudni sustav i njegov poremećeni sin izborni zakon najveći su krimeni vladajućih od početka devedesetih, odnosno onih koji su bili arhitekti izbornih jedinica i nakaradnog sustava u kojem uvijek pobjeđuju jedni te isti veliki, uz iznimke i kratka iskakanja malih stranaka, čija budućnost opet na koncu ovisi o volji ovih većih…

Kao šlag na torti za narod pogubnog izbornog zakona uvijek dolazi Ustavni sud koji blagoslivlja odluke koje ne samo da su ustavnopravno upitne, nego su vrlo često i gušitelji volje naroda i demokratskih procesa moderne i suverene europske države, kakvom nas premijer Andrej Plenković smatra i predstavlja na briselskim hodnicima. I dok godinama HDZ-u ovakav izborni zakon odgovara i gotovo je nemoguće da oni nakon poslijeizbornih trgovina ne budu pobjednici, novi popis stanovništva još je jednom potvrdio ono što više ni sami HDZ-ovci ne mogu odbijati priznati te se pokazao stravičan nerazmjer u broju stanovnika u odnosu na broj birača koje imamo u Hrvatskoj.

Iako se godinama u Saboru iz oporbenih krugova ili u javnosti mogu čuti krikovi kako za HDZ glasaju i mrtvi te su traktati napisani o tome kako je ovakav sustav glasanja nepravedan, vladajući godinama odmahuju rukom te uz potvrdu Ustavnog suda nastavljaju osvajati saborske mandate po principu koji su veliki državni oci poput Vladimira Šeksa osmislili u tanane za svoju političku elitu.





Lažna neovisnost

A u jesenskoj sezoni zasjedanja Sabora počelo je žestoko i po hodnicima se sve više spominje da se kreće u najveći pritisak na vladajuće dosad kada je riječ o izmjenama izbornog zakona, kao i djelovanju Ustavnog suda kao nadtijela koje često ima krucijalnu ulogu u amenovanju sukoba između vlasti i naroda, naravno, u korist vladajućih. Podsjećamo, u Ustavnom sudu većinu čine HDZ-ovi i SDP-ovi suci, koliko god oni tvrdili da to nisu, nego da su neovisni i da rade po pravilima struke.

No čini se da je popis stanovništva šokirao i samog premijera Plenkovića te se unutar stranke ozbiljno pronalaze modeli i načini da se javnosti i kritičarima ponudi neki oblik promjene samog načina biranja zastupnika u Hrvatski sabor jer im ponestaje argumenata za obranu zakona i izbornih jedinica koji idu njihovoj stranci u korist. Iz HDZ-a doznajemo da ih nije strah oporbe i njihovih pritisaka, ali negoduju zbog činjenice da sve više ustavnopravnih stručnjaka diže svoj glas protiv izbornog zakona, pa i samog Ustavnog suda.

“Ne trebamo si lagati pa govoriti da je ovakav izborni zakon savršen, on ima svojih mana i jasnije je to nakon popisa stanovništva. No oporba sigurno nije ta koja će odlučivati kako ćemo urediti nove zakone i nemaju nikakav alat za to osim vikanja u sabornici i pravljenja cirkusa. Mi unutar svojih krugova pronalazimo alate za unapređenje samih izbornih procesa i vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti predstaviti javnosti prijedloge promjena koje su naši najviši stručnjaci napisali”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a blizak Ustavnom sudu.

A kada je riječ o samom Ustavnom sudu, upravo je on bio na najvećem udaru nakon srušenog referenduma koji je bio protiv takozvanih covid-potvrda i Stožera civilne zaštite te se tražila promjena samog Ustava u vezi s epidemijama i ugrozama. Kako doznajemo, bila je to kap koja je prelila čašu i na pravnim fakultetima, gdje su se stvorili svojevrsni tabori koji su za i protiv djelovanja Ustavnog suda kao takvog.

Nema promjene

Profesor s pravnog fakulteta u Zagrebu i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak rekao je za naš tjednik kako je većina pravnih stručnjaka protiv ovakvog Ustavnog suda te ga ne smatraju više relevantnim. “Godinama postoje najave o promjeni zakona, kao i o rekonstrukciji izbornih jedinica. No koliko vidim i čujem, to se ove godine sigurno neće dogoditi. Kad je o praktičnosti riječ, s obzirom na to da su redovni parlamentarni izbori na rasporedu 2024., izmjena zakona trebala bi ići najmanje godinu dana prije početka izbora, što je dakle sljedeća godina. S obzirom na to da se još ništa konkretno nije pokrenulo, teško je da se to može provesti u razumnom roku do sljedećih izbora”, rekao je profesor Podolnjak.

A problematika koja godinama ide uz ovakav izborni zakon jest i način izbora manjinskih zastupnika, kao i ono što to donosi za sobom pri izglasavanju vladajuće većine koju naši manjinski zastupnici u pravilu uvijek podrže i izglasaju. Posljednji je popis stanovništva pak pokazao puno relevantniji prikaz broja samih nacionalnih manjina te još više u pitanje doveo legitimitet njihova biranja u Sabor i broj mandata koji im pripadaju.









“Kad je ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina utvrđeno da se bira od 5 do 8 zastupnika, on nije bio vezan na to da trend rasta ili pada postotka nacionalnih manjina na popisu utječe na njihovo pravo ulaska u Sabor. Meni je sporan aspekt njihove presudne uloge davanja povjerenja Vladi i taj stav sam uvijek imao. S obzirom na to da često dobivaju i deset puta manje glasova nego ostali zastupnici, a presudno utječu na formiranje vlasti, to je problematično.”

“To se godinama provlači, pitanje se potiskuje, a očito u interesu onoga tko bira”, rekao nam je ovaj bivši političar i pravni stručnjak koji je upozorio na najveće probleme kompletnog pravosudnog sustava.

Pristrani sud

“Bitna je činjenica da je preuveličan popis birača i to je nakon posljednjeg popisa stanovništva još jednom potvrđeno. Jasno se vidi da imamo otprilike 500.000 birača više nego što je stvarna brojka. Definitivno je jasno i prema stavu većine pravne struke da bi najbolje bilo da se izborne jedinice rade na temelju broja stanovnika, kojeg sada imamo mnogo točnijeg nego prije. On je mnogo točniji od popisa birača. Kod nas nije kriterij broj stanovnika. Ja sam prije više od deset godina rekao da se krši ustavno načelo jednakosti prava glasa, a to je jedno od temeljnih ustavnih načela. U stvarnosti nemate pravo glasa jer brojke po izbornim jedinicama odstupaju gotovo 30-ak posto, ogromne su razlike najmanje i najveće izborne jedinice. Glas birača u npr. 9. izbornoj jedinici vrijedi manje od glasa u 4. i more je takvih primjera”, rekao je profesor Podolnjak te nam odgovorio na pitanje o Ustavnom sudu, odnosno prokomentirao je izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je nekoliko puta napomenuo da bi ovakav Ustavni sud najbolje bilo ukinuti: “Definitivno je Ustavni sud trebao ukinuti ovakav zakon, ništa se nije dogodilo u 12 godina, svi smo svjesni da u Hrvatskoj provodimo neustavne izbore. I ove posljednje 2020., s obzirom na velike razlike broja birača i broja stanovništa.









To smo jasno ukazali i utvrdili. Imate i neodrživu situaciju u Zagrebu, gdje su 4 izborne jedinice, to je sve propisao i zakon o izboru zastupnika. Najveći krimen ovog Ustavnog suda je zabrana posljednjeg referenduma vezanog uz Stožer, covid-potvrde i epidemije. Tu je jasno ukinuta volja naroda. Ne znam čemu takav sud služi, jasno je da je uvijek u bitnim temama na strani vladajućih. To je suprotno od stava većine pravne struke”, rekao je Podoljnjak i podsjetio da je npr. slovenski oblik Ustavnog suda ukinuo izborni zakon koji je imao slične probleme kao i naš i posljednje izbore proveo po novodonesenom zakonu.

Neodrživa situacija

I politički analitičar i komentator Karlo Jurak rekao nam je da je nužno i krajnje vrijeme da se izborni zakon mijenja, no potvrdio je da to vladajućima ne odgovara i da će se grčevito boriti do zadnjeg HDZ-ovca da se održi status quo. “U normalnim bi uvjetima to bio prioritet države, da izborni zakon bude pravedan”, rekao je Jurak.

Na koncu, i ustavnopravni stručnjak i oporbeni zastupnik i politički analitičar slažu se u jednom: neće biti promjene dok HDZ na neki način ne padne… A nakon posljednjeg popisa stanovništva sve je manje argumenata za koje se mogu držati Plenković i njegova družina te će vrlo brzo morati polagati račune o nepostojećim biračima i činjenici da je javnost nakon posljednjeg “ukradenog” referenduma vidjela svrhu i utjecaj Ustavnog suda. Kako doznajemo, HDZ uskoro sprema protuudar u vidu u celofan zamotanih promjena izbornog zakona koje će i dalje omogućavati istima da vladaju, a novima da ubiru mrvice sa stola i na koncu padaju u ralje mašinerije HDZ-a i ponekad bratske partije SDP-a…