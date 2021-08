U IMENIKU SVOJEG MOBITELA IMA BROJ ANGELE MERKEL! Žena koje je spasila turističku sezonu: Idući cilj je zadržati goste u rujnu

Autor: 7dnevno

Još početkom lipnja činilo se da od turističke sezone neće biti ništa, broj cijepljenih građana nije zadovoljavao propisane kriterije, kampanja nije davala rezultata, niti su Vili Beroš, ministar Božinović i Krunoslav Capak naciju uspijevali uvjeriti u njegove benefite. Ni prijetnje o slomu turističke sezone od koje egzistira cijela država nisu urodile plodom, ali su zato po svemu sudeći plodom urodili napori ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac, koja slovi za jednu od najkompetentnijih ministrica u Plenkovićevoj vladi.

Sposobna ministrica zasukala je rukave i primila se posla, potvrđujući pritom da premijer nije pogriješio kada joj je na čuđenje mnogih dao povjerenje. Kako će resor turizma voditi netko tko s turizmom nema nikakve veze, pitali su se mnogi dok je Plenković sastavljao vladu, no on je na ta pitanja odmahnuo rukom tjerajući po svome.

Vrlo je dobro znao da je Brnjac sposobna žena jer ju je uostalom i prije imenovanja u vladu vrlo dobro poznavao kao ženu koja u imeniku svojeg mobitela ima brojeve europskih lidera, pa i njemačke kancelarke Angele Merkel, koja vrlo dobro poznaje našu ministricu i ženu u kojoj su mnogi vidjeli ministricu regionalnog razvoja i fondova EU-a. No taj resor Plenković je prepustio slavonskim HDZ-ovcima, odnosno kolegici Ivana Anušića, najmlađoj ministrici Tramušak, za koju se također može reći da opravdava premijerovo povjerenje.

Značajna uloga

Kada je o turističkoj sezoni riječ, tu se pak može reći da Hrvatska ima razloga za zadovoljstvo. Sezonom je zadovoljan i Plenković koji to i ne pokušava skriti. Nedavno je otkrio da nas je posjetio nešto manji broj ljudi nego što je to bio slučaj prije pandemijske 2020. godine, ali se sada izgleda radi o posve novoj strukturi gostiju jer se na Jadranu ove godine znatno više troši. Broj noćenja, ali i statistički podaci o turizmu mijenjaju se iz dana u dan i uvelike nam idu u prilog, a sasvim sigurno koristan je podatak i to da je Hrvatska prema podacima stranih instituta najsigurnija turistička destinacija na Mediteranu. Zasluge su to i ministrice Brnjac, koja pritom progovara i o mogućim novim mjerama, vodeći računa o potrebama turista, ali i o zdravstvenoj sigurnosti zemlje, što definitivno ima vrlo značajnu ulogu u sezoni koja još uvijek ozbiljno traje.

Premda smo u jednom trenutku iz zelenog prešli u narančasto pa se po medijima počela širiti panika i polemika o ugrozi sezone, i tada je u Hrvatskoj ljetovalo 856.000 turista. Danas pak u našoj zemlji gostuje više od milijun ljudi, brojke rastu iz dana u dan, a velika prednost naše zemlje koju je adekvatnom kampanjom naglasila ministrica jest to da se iz zemalja odakle dolazi najveći broj turista može doći automobilom, što je posebno pogodno u doba epidemije. Mnogo turista za dolazak do destinacije na kojoj planiraju provesti godišnje odmore bira vlastiti automobil, no naši sugovornici iz Ministarstva turizma kažu da nije samo položaj Hrvatske doprinio vrlo dobrim turističkim rezultatima u srpnju i još boljem početku kolovoza. Naime, kako tvrde, osim što su oni dugotrajno radili na promociji zemlje, Hrvatska se dobro pripremila te smo svijetu uspješno prezentirani kao sigurna destinacija. Sada je novi cilj ministrice Brnjac poduzeti sve moguće korake da turistička sezona potraje što duže. Ideja je, kažu naši sugovornici, produžiti sezonu.

Dobre brojke

Pravo čudo ove sezone svakako je i Rovinj, turistički rekorder ne samo u odnosu na ovu sezonu. Rezultati ovog istarskoga grada u prvom tjednu osmog mjeseca bolji su nego rekordne 2019. godine, što i ne čudi jer su ostvarili dva milijuna noćenja i to uglavnom zahvaljujući Nijemcima koji čine trećinu svih gostiju. U Istri se s razlogom nadaju dobrom rujnu, a dobre turističke brojke postigli su bez velikih manifestacija koje i inače nisu karakteristične za Rovinj. Ali je zato za Rovinj karakterističan fantastičan ugostiteljski sadržaj, kao i pridržavanje mjera ugostiteljskih objekata, a posljednjih tjedana prisutan je veliki broj malih zbivanja. U vrhunskoj ponudi uživaju zasigurno jahtaši koji u ovaj grad dolaze sa svih kontinenata, a s obzirom na to da govorimo o gradu s najvećim smještajnim kapacitetom s pet zvjezdica, posve je jasno da gosti ovdje ne štede. Upravo suprotno, troše bez pitanja u restoranima koji slove za prave gastro oaze, što potvrđuje i nedavno objavljen Falstaffov popis vodećih hrvatskih restorana. Od njih deset, četiri su upravo iz Rovinja. Kada se govori o turistima koji su bez obzira na pandemiju “poharali” našu zemlju, tada treba napomenuti da je na Jadranu više od 800.000 stranih turista i oko 160.000 domaćih, najbrojniji su dakako Nijemci, slijede potom susjedi iz Slovenije, ali i Poljaci te Austrijanci. Najveći broj turista boravi u Istri, slijedi potom Primorsko-goranska županija, a onda i neizostavna Splitsko-dalmatinska županija.

“Od početka godine ostvareno je 7,4 milijuna dolazaka i 44,5 milijuna noćenja, odnosno 58 posto dolazaka i 68 posto noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019. U kolovozu u prvih sedam dana ostvareno je 981.000 dolazaka i 7,4 milijuna noćenja, odnosno 78 posto dolazaka i 91 posto noćenja ostvarenih u prvom tjednu kolovoza 2019.”, poručili su nedavno iz Ministarstva turizma, a da se ovdje doista radio dobar posao i dobra promocija, potvrđuju i podaci Porezne uprave koja je nedavno objavila podatke iz sustava fiskalizacije koji pokazuju da bi ova godina u nekim aspektima u ugostiteljstvu mogla dosegnuti 2019.godinu, koja je ujedno rekordna.

Neutemeljene kritike

Hrvatska je, dakle, i ove godine u pandemijskim uvjetima uspjela spasiti sezonu pa se iz današnje perspektive posve neutemeljenima čine kritike na račun kampanje “Safe stay in Croatia”, što i jest bila ideja resorne ministrice. Kao što je poznato, riječ je o oznaci sigurnosti kojom su označeni turistički objekti i druge povezane djelatnosti koje posluju u skladu sa sigurnosnim protokolima za suzbijanje pandemije. Projekt je pratila promotivna kampanja koja je startala još u ožujku i koja se vrtjela na desetak ključnih tržišta. Kako naglašavaju naši sugovornici bliski Brnjac, kampanju su provodili planski i dozirano vodeći se procjenama situacije. Kako su se bližili ljetni dani, tako se kampanja intenzivirala, a sigurnost je doista postala hrvatski brend bez obzira na to što s cijepljenjem nismo uspjeli postići očekivane rezultate.









Zadržati goste i tijekom rujna idući je plan koji Brnjac već provodi nastojeći se i dalje oslanjati na sigurnost kao prioritet u ovo pandemijsko doba. Zadržati goste cilj je i premijeru Plenkoviću koji već sada ima razloga za zadovoljstvo, ministrica je opravdala povjerenje, a dobra sezona ipak znači nešto mirniju jesen. Iako su pred nama neizvjesni dani kada je u pitanju razvoj pandemije i razvoj novih sojeva, nije nikakva nepoznanica to da Hrvatska financijski ponajviše ovisi upravo o turizmu. Baš zato se oko turizma u vladajućim redovima ulažu veliki i intenzivni napori, a ono zbog čega su zadovoljni u resoru ministra Marića svakako je neočekivan skok potrošnje. Ni sam ministar nije mogao naslutiti da će biti ovako dobro, tvrde pak naši sugovornici koji su mu bliski, vjeruje se da su turisti nakon teškog pandemijskog razdoblja sada odlučili otpustiti kočnice, odlično je što te kočnice otpuštaju na Jadranu, a dobro je i to što se napokon i u Plenkovićevoj vladi za nekoga može reći da dobro radi svoj posao. Dugo je u ranijim vladama turizam bez obzira na njegov značaj za proračun bio popunjavan slabim kadrovima, kojima se ispunjavala forma, a sada pak iskorak u neizvjesnim vremenima čini Brnjac koja očito zna što radi.

Potrošnja raste

Ponešto o svojem poslu znade i Marić koji je prije par dana potvrdio da je vrijednost svih kupljenih roba i usluga u Hrvatskoj koncem srpnja ove godine premašila vrijednost iz sedam mjeseci pretkrizne pretprošle godine. “Vrijednost svih izdanih računa od početka godine je 0,32 posto veća nego 2019. godine. A ako gledamo samo srpanj, onda je vrijednost 5,5 posto veća. U srpnju je i turizam bolji za pet posto nego prije dvije godine, s tim da su smještaj i restorani u plusu, a barovi u minusu”, otkrio je ministar financija, a otkriva to i podatak o tome da je vrijednost izdanih računa premašila 89 milijardi kuna. Potrošnja raste, a zahvaljujući tomu, brže se puni proračun od poreza, baš kao što se pune smještajni kapaciteti pa je trenutačno na Jadranu u privatnom smještaju teško pronaći slobodan krevet. Da su uz rekorde srušene i prognoze, jasno je iz toga što je Hrvatska u srpnju ostvarila 80 posto u dolascima, mada se računalo na najviše 70 posto turista iz 2019. godine. No lani smo zbog pogoršanja epidemiološke situacije sredinom kolovoza izgubili veliki broj turista pa tu ipak valja biti oprezan. Ako u kolovozu uspijemo ostati na 80 posto dolazaka i noćenja iz pretpandemijske godine, prihodi iz turizma ove godine trebali bi biti veći od osam milijardi eura. Usporedbe radi, prošle daleko kriznije godine stali smo na 4,8 milijardi eura.