TRUMP SE SPREMA ZA NOVU LUDOST: Ako zabrani TikTok, potkopat će same temelje svoje zemlje i prekršiti ustav

Autor: Vuk Radić / 7Dnevno

U posljednje četiri godine Donald Trump napravio je puno ludosti. Izgovorio još više budalaština i uspio, u jednom trenutku, naljutiti baš svaku osobu u Americi. Ipak, čak i kada je bio najgori i najluđi, rijetko kada je baš svaki Amerikanac zastao i rekao: „Hm, možda nešto ipak nije u redu s njim.” Učinio je to početkom ovog mjeseca kada je najavio da će konačno djelovati po svom obećanju i da će u Americi zabraniti jednu od najpopularnijih i najbrže rastućih društvenih mreža na svijetu – TikTok. Što se zbiva, zašto i, najbitnije, kako to planira napraviti, nikome nije jasno. No gotovo su se svi složili u jednome – ako zaista zabrani tvrtku koja nije prekršila niti jedan američki zakon, bez ijednog dokaza da je učinila nešto na štetu Amerikanaca, Trump će potkopati same temelje svoje zemlje i ozbiljno prekršiti brojna ustavna prava o kojim ovisi i budućnost Amerike.

Trump već mjesecima najavljuje, šali se pa se ne šali i prijeti da će zabraniti TikTok u Americi. U svim tim mjesecima nije spomenuo kako to planira napraviti, niti je otkrio ikakve detalje. No, prošlog je tjedna objavio službenu naredbu da TikTokova matična kompanija mora prestati sa svim poslovnim aktivnostima unutar Amerike do 20. rujna. U svojoj naredbi Trump tvrdi da TikTok mora prestati raditi u Americi zbog i dalje neobjavljenih ili definiranih prijetnji nacionalnoj sigurnosti. Istina, nekolicina informatičkih stručnjaka već godinama tvrdi da iza velikih kineskih „tech” proizvoda zapravo postoji nastojanje kineske države da potajno špijunira ili utječe na živote zapadnjaka.

Pregovaračka taktika

S druge strane, mnogi su odmah zaključili da iza alarmantnih najava stoji zapravo Trumpova taktika da ubrza pregovore između ByteDancea, vlasnika TikToka, i Microsofta oko potencijalne kupovine te društvene mreže. No, ako je Trumpova prijetnja da zabrani TikTok samo pregovaračka taktika, riječ je o vjerojatno najopasnijoj taktici svih vremena.

Dogovor ByteDancea i Microsofta mogao bi propast iz niza razloga. Samo prošli tjedan pregovori su ozbiljno zapeli jer se dvije tvrtke ne mogu dogovoriti za koje bi zemlje Microsoft preuzeo TikTok – oni žele uzeti sve države osim Kine, što se ByteDanceu ne sviđa. Ako dogovor propadne, banke će, očekuje se, biti prisiljene prestati poslovati s TikTokom točno 20. rujna, što će u unijeti potpuni kaos u dnevno poslovanje TikToka. Šteta ne bi bila totalna, ali je gotovo nemoguće zamisliti da bi TikTok mogao uspješno preživjeti takav napad. Dakako, osim ako ne odluče u potpunosti prestati zarađivati novac na svom američkom biznisu. Ne samo da bi morali prestati zarađivati od oglašivača koje bi skupili u Americi, već bi morali ondje financirati i veliki broj zaposlenika, servera i tekućih troškova, što bi ih stajalo desetke milijuna dolara mjesečno.

Iako nitko nije baš siguran što se zbiva sada, niti kako će se rasplesti cijela stvar, svi se slažu u jednom: upravo se odvija nešto bez presedana i vrlo ružno. Društvena mreža koju koriste milijuni ljudi zabranit će se predsjedničkim dekretom, bez ijednog dokaza da su učinili nešto loše i sa samo najblažim naznakama da bi se predsjednik uopće mogao obazreti na ustavna prava koja se podjednako odnose na kompanije kao i na ljude. Ono što cijeli slučaj čini još gorim jest činjenica da je Trump angažirao cijeli niz pravnih stručnjaka, pa čak i visokih službenika svoje administracije, da obrazlože legalnost njegovog poteza. I čini se da su uspjeli baš tako nešto dokazati. Ako Trump ostvari svoje prijetnje i zabrani TikTok, bit će to opasan i katastrofalan presedan za američke tvrtke, globalno tržište softvera, slobodu govora, a istovremeno dovodi Trumpovu administraciju do nove razine korupcije.

Oštri napad

Cijela situacija dodatno je alarmantna jer Trumpova administracija još nije objasnila zašto se okomila na TikTok. Bez jasnog objašnjenja sličan scenarij mogao bi se dogoditi bilo kojoj drugoj društvenoj mreži ili kompaniji u Americi. Dovoljno je samo sjetiti se kako je Trump ozbiljno prijetio Twitteru da će uvesti zakone koji će im otežati poslovanje nakon što je Twitter maknuo Trumpov „tweet” za koji su procijenili da poziva na nasilje. Lako je samo ovako paušalno reći da iza TikToka ne stoje neke zle namjere kineske vlade. No, Trump već godinu dana pokušava dokazati kako je upravo o tome riječ. TikTok je, naime, posljednjih godinu dana pod istragom za potencijalno ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Istragu, prema naredbi Ministarstva pravosuđa, provodi Odbor za strane investicije u Sjedinjenim Američkim Državama (CFIUS), no pokazalo se da Trumpova naredba da se zabrani TikTok nimalo ne odgovara nalazu CIFUS-a, pogotovo zato što ta institucija nije pronašla baš ništa van normalnog. Trumpova naredba referira se na niz zabrinutosti oko prikupljanja podataka svojih korisnika i potencijala koji aplikacija ima za širenje dezinformacija. No, isti ti kriteriji mogu se primijeniti na niz drugih aplikacija i društvenih mreža koje sasvim normalno posluju u Americi. Bijela kuća do danas nije uspjela pokazati da TikTok predstavlja neku posebnu opasnost za svoje korisnike, osim što postoji veza između ByteDancea i kineske vlade. No, to je slučaj kod velikog broja kineskih kompanija koje posluju van Kine. Uz sve to, New York Times objavio je tajni CIA-in dokument u kojem potvrđuju da nisu uspjeli pronaći niti jedan dokaz da TikTok koriste Kineske obavještajne agencije kako bi špijunirale korisnike.

Strah od Kineza

Ovo nije prvi put da Amerika prijeti kineskim kompanijama koje su ušle na američko tehnološko tržište. Prije samo nekoliko mjeseci pokušali su izgurati kineske investitore koji su kupili udio u aplikaciji Grindr. No, nikada se nije dogodilo da predsjednik osobno izdao hitnu odluku da se zabrani aplikacija. Niti jedan predsjednik prije Trumpa nije proglasio jednu aplikaciju, koja se uz to nalazi na privatnim telefonima građana, prijetnjom za nacionalnu sigurnost niti je iskoristio svoja prava protiv komada softvera. Uz sve to, Microsoft se vrlo praktično ponudio kao spas za TikTok u Americi, no Trump im je nabio izuzetno kratki rok od 45 dana da postignu dogovor. Kada je riječ o pregovorima ovolikog opsega, gotovo je nemoguće sve obaviti u manje od dva mjeseca.

Trump se donekle vodi presedanom koji je postavio kada je zabranio Huawei uređaje. Riječ je tada bila o ozbiljnoj zabrinutosti da će kineske obavještajne službe koristiti Huawei uređaje – ne samo njihove mobitele, već i industrijsku opremu poput 5g repetitora i mrežne opreme za tvrtke – kako bi špijunirale strane tvrtke i vlade. I tada su za to postojale ozbiljne indicije da će se to zaista i dogoditi. Trump je tada donio odluku da će zabraniti Huawei uređaje u Americi, ali i u američkim tvrtkama koje posluju diljem svijeta. No, TikTok je sasvim druga priča i to u nizu pogleda. Prijetnja kod Huaweia bazirala se na hardveru. Riječ je o industrijskim uređajima koji je gotovo nemoguće nadzirati jednom kada su spojeni na mrežu – radi se o desecima milijuna uređaja diljem svijeta koje bi trebalo ručno analizirati kako bi se moglo utvrditi da su kompromitirani. Bez takvog pregleda ti bi uređaji mogli presretati komunikaciju bez ikakve detekcije. To nije slučaj kod aplikacija koje se nalaze na privatnim telefonima. Riječ je o univerzalnom kodu aplikacije koji mora prići rigorozan pregled Google i Apple trgovina prije nego se stave na tržište i te dvije kompanije zabranjuju bilo kakvo neovlašteno prikupljanje podataka od korisnika. Tako da je praktički (praktički, ne i apsolutno, uvijek je moguće prevariti sustav) nemoguće špijunirati korisnike. Mnogi su zabrinuti da ovo nije kraj Trumpove borbe protiv kineskih tehnoloških kompanija. Osim što već vodi rat protiv Huaweija i TikToka, Trump je u nekoliko navrata spominjao i potencijalnu zabranu WeChat aplikacije za chat koju proizvodi kineski Tencent, najveći svjetski proizvođač video igara. Osim što se mnogi boje da bi takvi potezi mogli dovesti i do zabrana nekih od najpopularnijih videoigara na svijetu, gledaju i u daljnju budućnost gdje bi Trump možda mogao zabraniti i Alibabu, drugi najveći online dućan, odmah nakon Amazona.

Eskalacija sukoba

Postupci protiv kineskih tvrtki označili su dramatičnu eskalaciju poteza Trumpove administracije protiv rastuće tehnološke moći u Pekingu prisilivši globalne igrače da biraju između Kine i Sjedinjenih Država. „U promjeni smo paradigme, a geopolitika trenutno prolazi kroz povijesnu transformaciju”, rekao je Alex Capri, znanstveni suradnik u Hinrich fondaciji i predavač na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru. Dužnosnici Washingtona iznose „više optužbi” protiv kineskih tehnoloških tvrtki, „što je pokazatelj da administracija zaista želi razdvojiti” tehnološku industriju, dodao je. Za razliku od ByteDancea ili Huaweija – čije je globalno širenje zamrlo nakon što ga je Washington zabranio – Alibaba nije imala puno uspjeha sa širenjem na zapadna tržišta. Nakon okršaja s TikTokom neki vjeruju da će Trump zabraniti Alibabu čak i prije nego se pojavi u Americi. Ipak, postoje i oni koji tvrde upravo suprotno. Trump je nekoliko puta govorio o Alibabi i njezinom vlasniku Jacku Mau kao o „fenomenalnom proizvodu” i „velikom prijatelju”. Zato postoji ozbiljan strah da će Trump zanemariti Maove veze s kineskim političkim vrhom te mu dopustiti veliku ekspanziju u Americi ne bi li naudio Amazonu. Naime, Trump je već nekoliko godina u svađi s Jeffom Bezosom, vlasnikom Amazona, koji je također vlasnik i dnevnih novina Washington Post koje redovito kritiziraju Trumpa. Trump mu zatim vraća prozivkama na Twitteru.

Trump svakodnevno daje jasne signale da iza svake njegove odluke stoji zapravo sebično koruptivni razlog. Analitičari procjenjuju da je njegov interes za TikTokom porastao nakon izbornog skupa koji se održao u Tulsi u Oklahomi. Trumpova je administracija za rekordno mali odaziv na neki Trumpov skup optužila trolersku kampanju protiv Trumpa koja se proširila upravo na TikToku. Da se to nije dogodilo, mnogi stručnjaci kažu da je sumanuto ovakvu akciju pokretati samo tri ili četiri mjeseca prije izbora, pa se može zaključiti da Trump možda želi podići tenzije s Kinom prije izbora kako bi pokazao da je moćan i odlučan u trgovinskom ratu koji dobro prolazi kod njegovih glasača. Niz je i drugih indikacija koje govore da Trump ima neke druge planove. Javno je izjavio da bi dio novca od prodaje TikToka treba biti dodijeljen u slučaju prodaje mreže Microsoftu. Nitko nije siguran kako protumačiti ovu Trumpovu sugestiju, no čini se kako se radi o tome da on tretira ovlasti koje ima nad nacionalnom sigurnosti kao reket za zaštitu američkih korporativnih interesa. Pogotovo zato što je Trump, kao u zezanciji, spomenuo da bi i on trebao dobiti postotak od tog dogovora, s obzirom na to da ga je pogurao svojim predsjedničkim ovlastima. Istodobno Facebook lansira svog konkurenta TikToku, odnosno klonira njihove funkcije unutar Instagrama, i tako je nova prijetnja kineskoj kompaniji. Treba biti pošten pa reći da zapravo TikTok nije toliko čist. Iako im se ništa ne može direktno dokazati, neki su sigurnosni stručnjaci napomenuli kako je u jednoj verziji Android aplikacije prikupljao MAC brojeve, jedinstvene identifikacijske brojeve mobitela, no ta je funkcija maknuta već u idućem „apdejtu”. Postoje bojazni da bi kineska vlada u jednom trenutku mogla u potpunosti preuzeti TikTok i bilo bi blesavo ignorirati takvu opasnost. Ipak, kineska je vlada dosta predana svojoj politici cenzure i nadzora nad stanovništvom, a recentna uhićenja u Hong Kongu pokazuju kako represivan i brutalan može biti taj komunistički sustav. Ono što je malo otužno i još više zabrinjavajuće jest Trumpova izjava da podržava uhićenja u Hong Kongu jer je „godinama taj grad zarađivao novac koji smo mi trebali zarađivati.”

Sumanute reakcije

Informatički i pravni stručnjaci, pak, tvrde da zabrana aplikacije nije jedina i apsolutna opcija koju Trump ima na svojem raspolaganju. Njegova je administracija već predložila niz mjera koje bi ograničile korištenje TikToka među zaposlenicima federalne vlade gdje vlada ozbiljna bojazan da bi moglo doći do curenja nekih informacija ako TikTok preuzmu kineski špijuni. Uz to, te bi mjere prisilile ByteDance da dopusti javnu reviziju svog softvera i zaposlenika, a ako pokuša izbjeći takvu reviziju, onda bi ih čekao niz progresivno sve gorih kazni. Naravno, ako bi prodaja bila neizbježna, takvim pristupom bi se osiguralo da je prodaja odrađena na metodičan način poslovnog dogovora, a ne kao posljedica ludih naredbi predsjednika koji pomalo gubi kompas. Amerika je, s druge strane, otišla ovim drugim putem, koji nije staložen, već sumanut, što za sobom vuče pitanje koliko je Washingtonu zapravo stalo do TikToka i njegove zajednice. Naime, oko te se društvene mreže već okuplja nekoliko desetaka zagriženih fanova u Americi, a ta grupa ljudi, s obzirom da nisu ništa skrivili, zaslužuju barem najmanju dozu poštovanja. Uništavanje jedne društvene mreže i njihovi korisnika bilo bi tužno i pomalo uvredljivo, poput uništavanja nekog filma ili knjige, i to iz paušalnih razloga koji dolaze iz glave jednog čovjeka.