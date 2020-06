TRUMP NA ZGARIŠTU AMERIKE Gradi novi predsjednički mandat

Autor: Mark Cigoj/7dnevo

Prvi avion udario je u sjeverni toranj World Trade Centera u 8 sati i 46 minuta po njujorškom vremenu 11. rujna 2001. godine. Naizgled neobična nesreća pretvorila se u noćnu moru u 9 sati i tri minute, kada je drugi avion udario u južni toranj i svima je bilo jasno da se radi o terorističkom napadu. Ni minutu poslije, agenti Tajne službe uletjeli su u ured potpredsjednika Amerike Dicka Chaneya i zgrabili ga za sako. “Potpredsjedniče, Amerika je napadnuta, morate u bunker ispod Bijele kuće“, rekli su mu. Kasnije smo saznali da se Chaney opirao, da je želio ostati izvan bunkera dok ne dobije potvrdu da je predsjednik George Bush mlađi odveden na sigurno. Agenti mu to nisu dopustili i navodno su ga podigli i odnijeli u bunker. Ondje su ga već čekali visoki dužnosnici američke vlade koji su, sklonjeni na sigurno, čekali izvještaje o tome što se događa na površini.

Tridesetak minuta poslije, avion je udario u Pentagon, a nekoliko desetaka minuta nakon njega, u polje u Pennsylvaniji srušio se avion prije nego što je stigao do svoje vjerojatne mete – Bijele kuće. No, čak i da je pogodio Bijelu kuću, bio bi to veliki udarac za najveći simbol Amerike, ali njezino političko vodstvo bilo bi na sigurnom. Predsjednik Bush već je u tom trenutku bio u zraku, na putu na sigurno i okružen najmodernijim borbenim avionima, a Chaney i članovi vlade skrili su se u bunkeru koji se navodno nalazi više od 30 metara ispod Bijele kuće i koji je predsjednik Frankline Roosevelt dao sagraditi upravo za slučaj da Washington bude napadnut iz zraka.

Koliko znamo, a zahvaljujući brojnim američkim zakonima znamo mnogo o tome što se događa u Bijeloj kući, bio je to prvi put da su visoki dužnosnici koristili bunker ispod Bijele kuće u svrhu sigurnosti otkako je sagrađen. Bio je to i posljednji put, sve do prije nekoliko dana, kada je velikom brzinom u njega uguran trenutni predsjednik Donald J. Trump. Još nije poznato je li sam tražio da ga se skloni na sigurno ili je Tajna služba iz nekog razloga zaključila da prosvjedi koji se odvijaju u Washingtonu predstavljaju veću prijetnju od prethodnih prosvjeda u tom gradu, pa su ga sklonili pod zemlju na sat vremena.

Bijeg u podrum

S Trumpovim skrivanjem u podzemnom bunkeru u nekim su se medijima sprdali, a kolumnisti ne mogu vjerovati da je pobjegao od prosvjednika koji se ni uz najveću volju ne mogu približiti na nekoliko stotina metara od Bijele kuće, dok su neki drugi predsjednici hrabro sjedili u Ovalnom uredu. I samom je Trumpu jasno da gubi podršku svojih glasača, a vijest da se skrio od prosvjednika još ga je više povrijedila. Izbori u studenome se približavaju i zna da mora učiniti nešto ako želi ponovno pobijediti, ovaj put kao najpolarizirajući predsjednik u povijesti Amerike.

Trump je u velikom problemu. Koronavirus mu je uništio najveći “talking point“ koji je imao, snažan rast američke ekonomije. Kritiziraju ga i lijevi i desni da nije dovoljno učinio kako bi federalna vlada preuzela borbu protiv virusa i sve je ostavio lokalnim i državnim vlastima koje jednostavno nisu bile spremne takvo nešto iznijeti. Što je još gore, Trump je ostao i bez svoje omiljene platforme – velikih skupova na kojima deseci tisuća ljudi upijaju svaku njegovu riječ, a on svojom maestralnom sposobnošću improvizacije izaziva histerično oduševljenje svojih glasača i apsolutnu mržnju protivnika. Ipak, kada je Amerika postala svjetsko žarište koronavirusa, Trumpova popularnost počela je rapidno padati, a s njome i potpora koju ima u nacionalnim i lokalnim anketama pa tako sada zaostaje za svojim demokratskim protukandidatom Joe Bidenom.

Svjestan ove katastrofe, Trump zna da mora djelovati. I djeluje svakog dana pa mnogi vjeruju da ima itekako dobre izglede osvojiti još jedan mandat, usprkos potpunom kaosu koji vlada u Americi posljednjih desetak dana. “Mirni prosvjedi? Donald Trump gubi. Nasilni prosvjedi? Pobjeđuje“, piše Daily Globe and Mail u svojoj analizi aktualnih događaja u Americi.

Sve je počelo još jednim brutalnim policijskim ubojstvom. 25. svibnja na društvenim mrežama pojavila se snimka iz Minneapolisa na kojoj George Floyd, crnac, leži na podu dok mu na vratu kleči policajac Derek Chauvin, bijelac. Snimka je mučna za gledanje, a još je mučnije slušati Floyda kako zapomaže da ne može disati. Stvari su eskalirale kad je otkriveno više detalja o incidentu. Ispostavilo se da je Chauvin Floydu deset minuta klečao na leđima i vratu, i to dugo nakon što je savladan i stavljen u lisice. Chauvinovi kolege nisu poduzele ništa da pomognu nesretniku. Iako su Chauvin i još dvojica policajca otpušteni iz policije, nisu uhićeni. Tek koji dan poslije, najavljeno je da će protiv Chauvina biti podignuta optužnica za ubojstvo, ali samo iz nehaja.

Koketiranje s rasizmom

Ovo je bila samo još jedna u nizu skandaloznih interakcija između bijelih policajaca i crnaca u Americi, koji često završavaju smrću Afroamerikanaca u rukama policije. Slični su slučajevi već izazivali masovne prosvjede diljem zemlje, no to se događalo u vrijeme predsjednika Baracka Obame, koji je svaki put svojim političkim moćima i činjenicom da je i sam Afroamerikanac uspješno smirio naciju. Sada se to dogodilo u Trumpovu mandatu. U mandatu predsjednika koji je vrlo otvoreno koketirao s rasizmom u cijeloj svojoj kampanji i tako kupovao simpatije goleme baze glasača. Američki gradovi su eksplodirali kao bure baruta. Deseci tisuća ljudi su preko vikenda izašli na ulice i prosvjedovali. Neki mirno, neki malo manje mirno.

Kako se približavala noć, svaki prosvjed postajao je sve nasilniji. Izvještaji o pucnjavama, pljačkanju i vandalizmu stizali su iz desetaka gradova. U ponedjeljak je guverner države New York uveo policijski sat, no to nije spriječilo prosvjednike i vandale da provale u stotine trgovina i porazbijaju tisuće izloga. U Dallasu su stotine prosvjednika uhićene i sprovedene u pritvor zbog ometanja prometa. Šef policije u Louisvilleu dobio je otkaz nakon što je vlasnik jednog lokalnog restorana ubijen kada su policija i Nacionalna garda otvorile vatru prema prosvjednicima. U Austinu u državi Teksas jedan je prosvjednik upucan u glavu. Nije trebalo dugo da se prosvjednici okrenu protiv policije. Policajci su propucani u St. Louisu i Las Vegasu, a svijetom se proširio i video u kojem auto divljački nalijeće na policajce u New Yorku i odbacuje ih nekoliko metara u zrak. Otkako je ubijen George Floyd, nasilni i mirni prosvjedi organizirani su u barem 140 gradova u SAD-u, još desetak gradova diljem svijeta, a Nacionalna garda raspoređena je na prosvjede u 23 savezne države SAD-a.

Dok mu ljudi umiru od koronavirusa, a prosvjednici demontiraju jedan po jedan grad, Trump sjedi u svom uredu, ponekad i skriven u bunkeru, furiozno tvitajući. Predsjednik je svjestan da u svom mobitelu ima instant-pristup kompletnoj naciji putem svog profila na Twitteru za koji mnogi vjeruju da mu je bio glavni alat u pobjedi na izborima. Twitter omogućuje Trumpu da sažme svoje misli i ispali ih trenutno u javnost, a limit znakova koje može objaviti na toj platformi savršeno odgovara njegovu vrlo istančanom, gotovo simplističnom, načinu izražavanja i uskom vokabularu. Divljao je Trump Twitterom do prošlog tjedna, kada se dogodilo nezamislivo – Twitter je uz jedan Trumpov tvit stavio napomenu da ono što predsjednik govori nije baš puna istina.

I tako je završena jedna od najvećih i najsnažnijih ljubavnih afera u američkoj politici. Otkako je otvorio profil na Twitteru, Trump je objavio 52.000 tvitova i skupio 80 milijuna pratitelja. Koristio je Twitter da prijeti pokretanjem rata, zapošljavao je i otpuštao preko Twittera članove svog kabineta, zadirkivao protivnike i produbljivao partijsku podijeljenost između demokrata i republikanaca. Twitter je postao jedna od najpopularnijih kompanija na svijetu i komad predsjedničke povijesti.

Objavljivao laži

Sve je puklo kada je Trump objavio seriju tvitova u kojima tvrdi da se u Americi ne smije dopustiti glasanje preko listića koji se šalju poštom kako bi se izbjegli direktni kontakti na glasačkim mjestima u vrijeme koronakrize jer je takvo glasanje podložno masovnim prevarama. O istinitosti te tvrdnje vode se velike diskusije između demokrata i republikanaca već desetljećima te to nije nikakvo Trumpovo otkriće. Twitter je uz taj Trumpov tvit stavio napomenu da je riječ o neprovjerenoj informaciji i korisnike usmjerio prema nezavisnim istraživanjima kako bi sami donijeli zaključak što je istina.

Trumpu se takva intervencija nije nimalo svidjela. Dva dana poslije, najavio je da će potpisati predsjedničku odluku koja će radikalno promijeniti način na koji se zakoni o slobodi govora primjenjuju na društvene mreže i koja bi mogla osakatiti najveće svjetske servise. Riječ je o ukidanju mogućnosti da društvene mreže po zakonu budu platforme, kao što su to Google i telekom operateri, koji ne mogu odgovarati za sadržaj koji stvaraju korisnici. Društvene mreže morale bi zakonski biti definirane kao mediji, što bi otvorilo mogućnosti za ogromne tužbe protiv Twittera, Facebooka i YouTubea zbog sadržaja koji su korisnici postavili na njihovim stranicama.

Kada su ga novinari pitali hoće li zbog te intervencije obrisati svoj profil na Twitteru, Trump je, kao vrhunski trol, odgovorio: “Kada bismo imali poštene novinare u ovoj zemlji, učinio bih to u tren oka. Nema ništa što bih radije učinio nego se riješio svog profila na Twitteru“. Samo dan kasnije, Twitter je još jedanput udario na Trumpa, i to su mu ovaj put sakrili tvit, tvrdeći da glorificira nasilje kada je rekao da provalnike u prosvjedima treba upucati.

U zanimljivom obratu, Facebook nije uklonio iste te poruke objavljene na svojoj platformi i tako je Mark Zuckerberg, vlasnik Facebooka, jasno pokazao da je spreman prihvatiti Trumpa na svojoj društvenoj mreži. Takva odluka uzrokovala je puno negodovanja unutar kompanije te je nekoliko stotina zaposlenika reklo da se više neće vraćati na posao dok Zuckerberg nešto ne učini u pogledu Trumpa. Njegov je odgovor da su svjetski vođe izuzeti iz Facebookova programa fact-checkinga.

Usprkos prijetnjama koje objavljuje na Twitteru, mnogi analitičari ne vjeruju da Trump zaista želi donijeti zakon koji će ugasiti Twitter, Facebook i Youtube. Ne samo da on potpuno ovisi o takvim društvenim mrežama, nego i društvene mreže ovise o njemu. “Činjenica da je Facebook ostavio njegovu objavu govori puno o tome kako koja mreža pristupa sadržaju i svojim korisnicima. Što mislite koliko je Twitter velik bez Trumpa? Pola svoje trenutne veličine? Manje? Hrabro je suprotstaviti se Trumpu, ali i vrlo opasno“, kaže za CNN stručnjak za društvene mreže Roger McNamee.

Trumpov vrlo otvoreni napad na slobodu govora, koja je zajamčena američkim ustavom, zgrozio je i desne intelektualce. Charlie Sykes, konzervativni autor, kaže da je napad na privatnu kompaniju zato što je istaknula netočnosti u njegovu tvitu vrlo uznemirujući, čak i za Trumpa. “Twitter nije cenzurirao njegov tvit, nego su odgovorili na njega činjenicama. Drugim riječima, odgovorili su na govor s još više govora, što je i poanta prvog amandmana Ustava. Prijetnje federalnom vladom nisu dobar odgovor“, kaže Sykes za New York Times. Sykes također ne vjeruje da će Trump inzistirati na promjeni zakona jer će si tako samo ugasiti platformu koja ga je stvorila. A ako progura zakon u kojem će društvene mreže biti odgovorne za sadržaj koji se objavljuje, Trump je prvi kojeg će morati izbaciti zbog količine laži koje objavljuje.

Meci zbog PR-a

Twitter je u podjednakom škripcu kao i Trump. 2018. godine kompanija je najavila da neće blokirati ili cenzurirati državne lidere, pa se tako ne očekuje da će izbaciti i Trumpa. To bi mu, između ostalog, samo dalo još više publiciteta jer bi okrenuo priču u svoju korist i požalio se na cenzuru. No, kako su sada otvorili vrata i ispravili Trumpa, odjednom će se naći pod ogromnim pritiskom da provjeravaju i stvari koje objavljuju drugi političari.

U jedno rano subotnje jutro u svibnju 1970., Richard Nixon izašao je iz Bijele kuće i pokušao razgovarati s prosvjednicima protiv rata u Vijetnamu. To je ostalo zapamćeno kao jedan od čudnijih trenutaka u američkoj povijesti, ali je isto tako najavilo i ono što će se dogoditi – Nixon mora otići. Pedeset godina poslije, ovog ponedjeljka, Donald Trump također je izašao iz Bijele kuće, i to nakon dana sjedenja u sigurnosti i divljeg tvitanja. Mnogo je analitičara pokušalo povući paralelu između ta dva događaja u posljednjih nekoliko dana, no kontekst je sasvim drugačiji. Nixon se doimao kao izgubljeni starac koji je zalutao među klince koje potpuno ne razumije, ali im je pristupio i ušao među njih kako bi pokušao razgovarati o Lincolnovu memorijalu.

Trump je imao malo drugačiju putanju od Nixona. Prošao je preko trga Lafayette prema crkvi svetog Ivana koju još nazivaju i predsjedničkom crkvom. Samo nekoliko trenutaka ranije, Lafayette je bio pun prosvjednika. Kako su mediji izvijestili, bili su to mirni prosvjedi u kojima su sudjelovali i svećenici iz obližnje crkve i brojne obitelji koje žive u okolici. Rastjerani su divljački, u samo nekoliko trenutaka. Nacionalna garda, tajna služba i federalni agenti ispalili su u gomilu suzavca i gumene metke. Svijet su obišli kadrovi policije koja štitovima pribija kamermana uz zid, dok u pozadini vojnici pendrecima mlate ljude na podu. Nakon što je put očišćen, Trump se s grupicom svojih najbližih suradnika mirno prošetao do crkve svetog Ivana i ispred nje se slikao s Biblijom u ruci. U jednom od najbizarnijih poteza viđenih u demokratskim društvima, Trump je naredio mlaćenje mirnih prosvjednika samo kako bi mogao odraditi PR foru.

‘Zakon i red’

Nakon što je to odradio, Trump se konačno i obratio naciji. U kratkom govoru u kojem je pokušao, ali ne i uspio, umiriti svoje građane, rekao je sljedeće: “Ja sam vaš predsjednik zakona i reda“. E, sada. Trump je ili najgenijalniji trol koji je ikada živio ili je naprosto lud. Proglašavanjem sebe predsjednikom “zakona i reda“ pozvao se na dugi niz predsjednika koji su se oslanjali na strogo pridržavanje slova zakona kako bi se ugušili pokušaji prosvjeda i društvenih promjena. Samu frazu “zakon i red“ popularizirao je već spomenuti Nixon u 1960-ima kada je pokušao primiriti narod koji je bio potresen ubojstvima Roberta Kennedyja i Martina Luthera Kinga mlađeg. Iste riječi su se koristile i kako bi se bijeli stanovnici uvjerili da se ne moraju bojati rasnih nereda nakon Kingova ubojstva. Većina analitičara slaže se da Trump ipak zna što radi. Zna zašto se poziva na nasilno gašenje rasnih negodovanja. Zna zašto je hodao do crkve svetog Ivana. Poslao je jasnu poruku svojoj glasačkoj bazi: “vratio sam se“.

Nakon žestokog udarca koronavirusa i rasnih prosvjeda za koje se očekuje da će biti još intenzivniji, ostaje pitanje što će se dogoditi na izborima u studenome. COVID-19 i ubojstvo u Minneapolisu sigurno će biti glavna tema o kojoj će razgovarati Trump i Joe Biden. Trump mora preskočiti više prepreka, no nitko se ne usudi otpisati ga. Sjetite se samo kako mu nitko nije davao šanse na prvim izborima. Ipak, još od Franklina Roosevelta i Drugoga svjetskog rata jedan predsjednik nije predsjedao nad tako golemim brojem smrti od jednog uzroka. A predsjednički mandat obično se ocjenjuje po uspješnosti reakcije na takve teške trenutke. Trump sada ima više od 100.000 mrtvih i njegovo će se ime zauvijek vezati uz tu brojku koja će još samo rasti.

Što je još gore, prosvjedi u Minneapolisu pokazali su da je koronakriza duboko uznemirila američko društvo. Nacija se nije ujedinila u borbi protiv virusa, nego je dopustila da propast javnog zdravstva još više baci svjetlo na rasne, ekonomske, ideološke i sociološke razlike. A Trump sav svoj politički uspjeh duguje upravo takvim razlikama i podjelama. Pitanje je može li balansirati na tankoj granici između podrške i propasti.

Donald Trump sjajno je shvatio kako funkcionira američka politika te kako to može iskoristiti u svojim kampanjama. Njegova prethodna protukandidatkinja Hillary Clinton imala je desetljeća iskustva u politici, a on je njome pomeo pod kao da je riječ o djetetu vrtićke dobi. Trump će sigurno iskoristiti sve tragedije koje su zadesile Ameriku u svoju korist i, što je važnije, zakomplicirati stvari Bidenu.

Grabi svaku priliku

Trump nije uzrokovao koronavirus. Gotovo je sigurno da će koristiti svaku priliku da to kaže ljudima i da im objasni kako je koronavirus uzrokovala Kina. Spominjat će tu jednu rečenicu dok nam se ne počne povraćati od nje, čak i dok budemo povraćali, pa sve dok je njegovi glasači ne prihvate kao istinu. Ako ne kao potpunu istinu, onda će ih barem uvjeriti da on nije kriv i da nije mogao ništa učiniti da spriječi nevidljivi virus. Što je zapravo istina, manje je bitno u Trumpovoj naraciji. Isto tako, Trump nije kriv za rasne tenzije u Americi. Njegov mandat nije prvi koji je obilježen rasnim tenzijama i prosvjedima. Događalo se to i 1967. i 1992. i 2014. U Američkom građanskom ratu 750.000 ljudi poginulo je zbog ideje treba li ili ne držati crnce kao robove. Trump nije riješio taj problem, ali bome nije ni kriv za njega. Još jedna priča koju će plasirati svojim glasačima.

Ne samo da će uspjeti svoje glasače uvjeriti da on nije kriv za dvije megakrize koje drmaju zemljom nego će za probleme okriviti demokrate koje će na izborima predstavljati Biden, kandidat za kojeg mnogi u njegovoj stranci vjeruju da nema dovoljno kapaciteta da se nosi s Trumpovim trolanjem. Minneapolis je demokratski grad u demokratskoj saveznoj državi i Trump će na svakom koraku isticati kako su desetljeća demokratske politike u Minnesoti od Minneapolisa stvorili jedan od rasno najnejednakijih gradova u cijeloj Americi. S druge strane, do dandanas pamtimo kako je Trump pitao Afro-amerikance: “Što su demokrati ikada učinili da vam poboljšaju živote? Zašto ne biste probali nešto novo, kao što sam ja?“ Tu će mantru Trump ponavljati mjesecima. Možda neće dobiti glasove Afroamerikanaca, ali ih možda uspije uvjeriti da ne glasaju za demokrate.

Da je Trump na dobrom tragu za novi mandat, pokazuju i ankete. On uvijek ima vrlo stabilnu potporu od 80% među glasačima koji glasaju za republikance. Taj se postotak nije promijenio ni za vrijeme koronakrize, a ukupna potpora mu se uporno vrti oko 40 do 50%, slično kao i predsjedniku Obami kada je pokušavao osvojiti drugi mandat.

Na prvi pogled, Biden ne bi trebao imati previše problema s uvjeravanjem nacije da bi bio efektivniji vođa. Čini se puno smirenijim od Trumpa, naizgled nije rasist, zna govoriti… No to se ne reflektira u prvim anketama te su Biden i Trump uglavnom izjednačeni. Biden, zapravo, ima niz problema. Mnogi sumnjaju da bi mogao biti u ranim stadijima demencije. Iza njega nema ujedinjene stranke kao što je ima Trump, već postoji niz snažnih političara koji nisu zadovoljni što ih predvodi Biden. Odnos prema Afroamerikancima također je jedan od većih povijesnih problema za demokrate. Južni demokrati bili su glavni robovlasnici i predvodili su segregaciju u 20. stoljeću. Nakon što su republikanci počeli okupljati oko sebe glasove bijelih južnjaka, demokrati su preokrenuli svoju povijesnu preferenciju i pretvorili se u stranku za koju mogu glasati Afroamerikanci. U tome su donekle i uspjeli, ali Biden se sada mora vraški potruditi da bi ih zadržao. Isto tako, Biden je bijeli sjevernjak, a analitičari su već primijetili da je u periodu između 1964. i 2008. samo troje demokrata uspjelo dobiti izbore. I svi su bili s juga.

Izgubljeni protukandidat

Čini se da se Amerika sada nalazi na prekretnici. Hoće li nastaviti s Trumpom i potencijalno dalje agitirati javnost koja je spremna i na sukobe s vojskom (Trump je već pitao svoje odvjetnike smije li prvi put poslati vojsku na ulice Amerike) kako bi izrazila svoje nezadovoljstvo i zatražila svoja prava. Ili će Biden uspjeti preuzeti vodstvo, no tada je upitno hoće li moći išta promijeniti. Sigurno je da u izbore Amerika ulazi potpuno slomljena i mora birati između oportunističkog predsjednika i izgubljenog protukandidata.

Ono u čemu se svi slažu jest da je Amerika već imala ozbiljne izazove u svojoj prošlosti i iz svakoga je izašla jača nego prije. Građanski rat sredinom 19. stoljeća i pandemija španjolske gripe početkom 20. nisu uspjeli zaustaviti veliki ekonomski i društveni rast koji je stigao nakon ta dva tragična događaja. Slično će, nadamo se, biti i sada.