TRGOVAC ORUŽJEM OTKRIVA: Avione smo od Francuza mogli nabaviti za 600 milijuna eura! Zašto je pregovore vodio francuski državljanin?

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

O sukobima između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića u posljednjih pola godine pisali su svi relevantni mediji kako u zemlji, tako i u regiji. Uistinu je bilo nemoguće ne primijetiti ulični jezik dvojice državnika koji su se častili uvredama, nazivali se životinjskim imenima i vrijeđali se gdje god su stigli. Prosječan promatrač tih njihovih političkih aktivnosti iz svega viđenog lako je mogao zaključiti kako ne postoji tema o kojoj će se njih dvojica usuglasiti. Još prije desetak dana naslovnice pojedinih medija bombastično su odašiljale poruku o tome kako je zbog Plenkovićeva i Milanovićeva sukoba, uz ustavnu krizu koja državi prijeti zbog konflikata oko predsjednice Vrhovnog suda, u pitanje dovedena i nabava borbenih aviona koju Plenković dugo najavljuje kao jedan od ključnih projekata svoje Vlade, ali i kao jedan od najvažnijih čimbenika kada je riječ o ulaganju u obranu zemlje. Baš zbog tog njihova odnosa mnoge je iznenadio blizak susret dvojice predsjednika, nakon kojega je Plenković potvrdio kako Vlada nabavlja francuske borbene avione Rafale. Vijest je to koju je Plenković predstavio kao revoluciju, a Milanović, koji od samog početka odbija sudjelovati u tom procesu, dočekao ju je s priličnom, a za njih dvojicu neuobičajenom dozom zadovoljstva.

“Kad je riječ o ulasku u postupak nabave aviona i sklapanja ugovora, to je sad početak jednog procesa koji će trajati jedno vrijeme. Sad smo na najboljem putu da budemo na putu”, objasnio je vidno raspoloženi Milanović upitan za komentar Vladine odluke o nabavci 12 rabljenih francuskih višenamjenskih borbenih aviona po cijeni od 999 milijuna eura. “Dobro je da je donesena ta odluka, sada treba ići u njezinu realizaciju”, poručio je predsjednik Republike podsjećajući da od početka podupire Vladinu odluku o borbenim avionima. Premda se jedno vrijeme govorilo da Milanović favorizira Amerikance, on je tu tezu javno odbacio kada se saznalo tko je hrvatski favorit. Zadovoljstvo nabavom francuskih aviona nije krio ni Milanovićev prijatelj, bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

“Rekao bih da sam sretan i zadovoljan zato što smo napokon okončali jedan dugotrajan postupak na jedan fer, korektan, transparentan način, gdje se kompletan vojno-civilni vrh ujedinio oko te odluke, uključujući i predsjednika države i premijera”, uočio je bivši ministar iz Kukuriku vlade, napominjući da je Plenković postupak nabave prebacio na Vladu nakon prvog neuspjelog pokušaja. Prema Kotromanovićevim riječima, Hrvatska sada dobiva vrhunsko borbeno zrakoplovstvo koje će nam služiti idućih 30-ak godina. Premda pozitivno gleda na kompletan proces, i Kotromanović je upozorio kako će ovaj avion biti skuplji za održavanje nego svi koje smo dosad imali jer je riječ o velikom tehnološkom iskoraku za oružane snage pa će za takvu letjelicu, uza sve ostalo, biti nužno pripremiti osoblje.

Neobično suzdržani

Referirajući se na moguće reakcije drugih ponuđača, Milanović je ustanovio da su se Amerikanci ponijeli džentlmenski, što i nije daleko od istine, jasno je i iz njihove reakcije, ali iz poruka iz vladajućeg vrha da će neovisno o tome nastaviti surađivati s Hrvatskom zato što će sljedeća nabava oklopnih vozila biti rezultat izravne pogodbe sa SAD-om, a to će, prema predsjednikovim riječima, biti dotacija, a ne klasična nabava. “Bit će malo više suradnje s Francuzima, oni su članica NATO-a, vratili su se u vojnu strukturu”, ocijenio je predsjednik koji je na iznenađenje javnosti, ali i struke neobično dobro prihvatio nabavu francuskih aviona, posao težak milijardu eura, na koji je promptno pristao bez ijedne riječi prigovora. Nije nikakva tajna da je šef pregovora za nabavu francuskih aviona bio predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka Petešić, koji o avionima ne zna previše, ali je zato vrlo dobro upoznat s Francuzima, on je baš poput ravnatelja SOA-e Daniela Markića odrastao u francuskoj prijestolnici, a onamo bi se uskoro mogao i vratiti kao hrvatski veleposlanik. Nije neobično to što je Frka uz Plenkovićev blagoslov dogovorio ovaj posao, ali stručnjake koji prate ovu tematiku ipak iznenađuje cijena koju će Hrvatska platiti za francuske avione, kao i to da te teme, inače ratoborni Milanović koji takve prilike ne propušta, ovaj put nije ni spomenuo.

Čak i trgovci oružjem u Europi komentiraju neobične uvjete francuske ponude teške milijardu eura koju je odabrala Hrvatska. Poznati trgovac oružjem detaljno nas je uputio u cijene i načine pregovora u ovakvoj vrsti posla, te otkriva kako na europskom tržištu oružja nije tajna da je ovdje riječ o poslu koji se mogao dogovoriti za 600 milijuna eura, ograđujući se da se još ne zna kakvi su paketi naoružanja ugovoreni, a jedna raketa može stajati i do milijun eura. Naime, on tvrdi da se novi Rafale može nabaviti za 75-80 milijuna eura pa mu nije jasno kako 12 rabljenih stoji 999 milijuna. Uz to, naš sugovornik napominje kako je uobičajena provizija za lobiranje u tom biznisu deset posto, a u ovom se poslu neformalno spominje samo 40 milijuna. Ono što našeg sugovornika iznenađuje jest američka reakcija na ovu odluku. Kako naglašava, neobično je to što oni sada hvale francusku ponudu. No evidentno je da oni iz toga neće izaći praznih ruku, što je, uostalom, potvrdio i sam Milanović. Prema riječima našeg sugovornika, iza Vladine odluke o kupnji francuskih aviona zasad je ostalo dosta neodgovorenih pitanja. Premijer Plenković, ali i resorni ministar Mario Banožić hvale projekt, ali su neobično suzdržani kada je riječ o otkrivanju detalja francuske ponude. Ništa se službeno ne zna ni o konkurentskim ponudama, a sumnju u transparentnost postupka pobudio je među stručnjacima sam Plenković rekavši kako ih nikada neće ni objaviti.

Rok otplate

U šturom Vladinu obrazloženju odluke navedeni su opći podaci ponude, koji također ne otkrivaju ništa značajno, pa je javnost, iz čijih se džepova sve to plaća, ostala uskraćena za odgovor na nekoliko značajnih pitanja. Što zapravo Hrvatska kupuje za 999 milijuna eura, ali i koliko će se dodatno ulagati u taj projekt? Pitanja su to na koja Plenković ni ne misli odgovarati, premda se neformalno može čuti kako je američka ponuda za novi F-16 Block 70 iznosila oko 1,8 milijardi dolara. Oko milijardu eura Šveđani su tražili za svoje nove Jas-39 Gripene, ali osim brojki koje se prepričavaju među ekspertima, osale pojedinosti ipak su nepoznanica. Nije nepoznanica to da su nam Francuzi ponudili jednu godinu počeka za isplatu koja bi trebala startati početkom iduće, a završiti 2026. godine, no neobično je to što su novinari od Plenkovića bili prisiljeni iskamčiti odgovor na to pitanje. Odgovor se, međutim, ne podudara s tvrdnjom iz Vladina dokumenta u kojem stoji da je rok otplate šest godina. Kao što je rok otplate konfuzan i obavijen velom tajni, tako je i metoda otplate skrivena od javnosti. Prema premijerovim riječima, još nije odlučeno hoćemo li to plaćati iz proračuna ili novim zaduženjem, ali Plenković je uvjeren da će država milijardu eura platiti bez problema. Još jednu neobičnu dimenziju ovoj ionako neuobičajenoj priči daje podatak o tome kako su SAD i Švedska Hrvatskoj ponudile nešto dulji rok otplate, pri čemu su Šveđani bili posebno fleksibilni nudeći nam dulji poček, ali i rok otplate u trajanju od deset godina. Naš sugovornik smatra kako nabavna cijena borbenog aviona stoji do 35 posto ukupnih troškova posjedovanja i upravljanja njime tijekom cijelog njihova vijeka, ostali troškovi odnose se na operativni dio koji uključuje popravke, održavanja i letenje, no javno dostpni podaci i o tome su šturi pa stoga ni u stručnim krugovima nije moguće povući paralelu između cijene koju ćemo platiti za francuske avione i cijene koju smo mogli platiti za druge avione iz ponude. Na razini misterija je i sastav inicijalnog paketa naoružanja koji kupujemo za nemali novac, a u stručnim krugovima uvjereni su kako će Banožić i vrh Ratnog zrakoplovstva u dogledno vrijeme proglasiti podatke o vrsti naoružanja i opremi aviona klasificiranima pa javnost i neće znati što smo to točno dobili od Francuza. Navodno su u njihovu inicijalnom paketu ponuđene visokosofisticirane rakete zrak-zrak tipa Meteor koje njihova vojska rabi na avionima F3R, no u stručnim krugovima može se čuti kako su Šveđani u svojem paketu također nudili rakete Meteor, dok se u američkoj ponudi spominju rakete AMRAAM 120C. I dok dobar dio pojedinosti nije poznat, poznato je to da se u Vladinu dokumentu spominje mogućnost ugovora različitih oblika paketa logističke potpore tijekom cijelog vijeka uporabe, no kako se u stručnim krugovima može čuti, dodatni trošak izazvat će potreba za gradnjom nove infrastrukture na Plesu, i baš zato dio struke sumnja da je američka ponuda koja je uključivala 140 milijuna dolara za logistiku bila nešto bolja.

Plodno tlo

Prisjećajući se prošlog, propalog natječaja, u stručnim krugovima spominju industrijsku suradnju i kapitalna ulaganja prodavača borbenih aviona koja je bila jedan od glavnih kriterija pri odabiru. To sada nije tema, a nije tema ni to da francuska stranka u svojoj ponudi ne nudi nikakve dodatne beneficije našoj zemlji pa je pomalo nejasno koju bi ulogu u održavanju aviona trebao imati velikogorički Zrakoplovno-tehnički centar. Prema pisanju inozemnih specijaliziranih medija nije ni posve jasno za što će točno Hrvatska koristiti skupocjene letjelice, s obzirom na to da naša zemlja neće sudjelovati u novim ni kompleksnijim misijama, no iz Vlade poručuju kako ovime konkuriramo Srbima i time štitimo vlastiti zračni prostor, a spominjanje Srba u obrani u hrvatskoj javnosti i bez odgovora na ključna pitanja uvijek pada na plodno tlo.

Da će Vlada odabrati francuske Rafale 7dnevno je pisao prije više od godinu dana, a još tada postojala je sumnja da je Plenković sa svojim najužim timom sklon francuskoj ponudi, što nije neko iznenađenje s obzirom na to da je on diplomatski zanat brusio u Parizu. I Plenković i Frka u odličnim su odnosima s francuskim političkim krugovima i to nikada nisu krili pa čak ni onda kada su tim vezama živcirali druge kandidate koji su aplicirali na natječaju pitajući se je li normalno da je jedan od vodećih ljudi zadužen za nabavu bude francuski državljanin Frka Petešić. Pitanja su s vremenom nestala, ali su i sada Amerikanci u svojim objavama na društvenim mrežama napomenuli kako su od osamostaljenja Hrvatsku vojsku potpomogli s više od šest milijardi kuna, uglavnom u doniranoj opremi. Za razliku od Amerikanaca, Saab se oglasio službenim priopćenjem u kojem su otkrili kako poštuju i uvažavaju odluku Vlade RH. No za razliku od prijateljski raspoloženih Amerikanaca, Saab je uvjeren kako bi ponuda švedske vlade za 12 novih Gripena, koja uključuje dostupnost zrakoplova za dvije godine, cjelovit paket logističke podrške i obuku za pilote i tehničare Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kao i strateški prilagođen operativni paket, bila djelotvornija i zadovoljila bi te, prema njima, i nadmašila sve potrebe HRZ-a.









Švedski stav

“Gripen C/D prvi je od lovaca nove generacije u operativnoj službi, u potpunosti NATO interoperabilan, s uključenom najnovijom tehnologijom. Naša ponuda uključivala je i brzu dostupnost ovih potpuno novih aviona, a korištenje novih Gripena ne stvara dodatne troškove koji se često povezuju s korištenim avionima i možemo potvrditi kako su u ponudi za Gripene transparentno navedeni i uključeni svi troškovi. Ponuda također uključuje vrlo atraktivan financijski model za Hrvatsku, koji bi omogućio otplatu u duljem vremenskom razdoblju, uključujući i poček od 2023. do 2025. godine. Takvo rješenje financiranja omogućila bi švedska vlada, a ne komercijalne banke, zbog čega bi uvjeti financiranja bili iznimno povoljni”, istaknuli su Šveđani, iz čijih se poruka između redaka iščitava nezadovoljstvo. Oglasio se u povodu neuspjelih dogovora i viši potpredsjednik te voditelj poslovnog područja Saaba Jonas Hjelm.

“Partnerstvo sa Švedskom i Saabom donijelo bi Hrvatskoj puno više prednosti. Takav primjer je Regionalni centar za zrakoplovstvo i podršku koji bi razvio dugoročnu suradnju s lokalnom obrambenom industrijom, kao i akademskim sektorom, stvarajući oko 500 visokotehnoloških radnih mjesta. Nastavit ćemo nadgledati i pratiti postupak nabave”, rekao je Hjelm, dok su Izraleci ovomu pristupili prilično šturo. Njihov veleposlanik u Hrvatskoj Ilan Mor na Twitteru je retvitao objavu hrvatske Vlade te protokolarno poručio kako će nastaviti partnerski i saveznički odnos s Hrvatskom, naglašavajući kako će dvije zemlje nastaviti razvijati međusobne odnose. Sve je rekao i ništa nije rekao, zato Mor i jest veleposlanik koji je šturim odgovorom također dao naslutiti nezadovoljstvo ovom hrvatskom odlukom, koja je donesena usred kampanje za drugi krug lokalnih izbora, naglo i na prepatrgpovd, pod okriljem tajni i bez odgovora na ključna pitanja, što teško da bi prošlo među francuskim građanima, od kojih Hrvatska i nabavlja skupocjene zaštitnike našeg neba, za koje se ne zna ni od čega će nas točno štititi.