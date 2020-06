TKO JE MINISTAR ZAŠTITE OKOLIŠA? Supruga i kuma stvorile su Ćorića i sada vladaju hrvatskom energetikom

Kada god se u Hrvatskoj pojavi kakva ozbiljna afera, nalik na onu s vjetroelektranama, diljem zemlje se pojave čudni grafiti, ili kakav ideološki incident koji javnosti odvuče pažnju od onoga što se u događa u pozadini političkih previranja. Svjedočimo tome i posljednjih nekoliko dana – dok se javnost bavi klincima koji su se zaigrali mrzilačkim transparentima, nitko više i ne spominje Josipu Rimac i njezine posliće s čudnim tipovima. Nije, međutim, u zaborav pala samo ova bivša HDZ-ovka nego i aktivnosti koje su preko ove afere vodile sve do vrha vlasti, jer na klupu za svjedoke pozvana je Tena Mišetić, desna ruka premijera Plenkovića, a u vrlo neugodnom kontekstu počelo se spominjati i ime ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, koji doduše mandat privodi kraju, a u međuvremenu se počeo baviti HDZ-ovim predizbornim programom, čime i više nego izravno sudjeluje u stranačkoj kampanji za srpanjske parlamentarne izbore. To što je Ćorić pao u zaborav ne znači da ondje treba ostati, jer riječ je o iznimno intrigantnoj političkoj figuri. Osim toga, vrlo ozbiljno očitovanje o aferi “Vjetroelektrane” iznio je nedavno prvi čovjek Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, tvrdeći da je riječ o proizvodu HDZ-ove i SDP-ove korupcije, zbog koje DORH mora hitno istražiti kredit HBOR-a C.E.M.P.-u.

“Najveća korupcijska afera Vlade Andreja Plenkovića, ali i njegova prethodnika Zorana Milanovića, nije samo uhićenje Josipe Rimac, njezinih pomagačica i drugih aktera Afere Krš – Pađene nego i odobrenje 590 milijuna kuna kredita HBOR-a C.E.M.P-u Milenka Bašića, uz odluku HERA-e o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, čime je otkupna cijena po mega-satu isporučene struje porasla sa 43 na 94 eura, odnosno za 118 posto”, podsjetio je Škoro na svojem profilu na Facebooku, napominjući kako korupcijska afera ima začetak u Vladi Zorana Milanovića koja je, kao što je poznato, na samom kraju mandata, krajem prosinca 2014., Bašićevoj tvrtki dala status povlaštenog proizvođača struje.

Upitan kredit

“Kredit HBOR-a trebao bi biti predmet zanimanja saborskog istražnog povjerenstva i DORH-a zbog najmanje dva razloga. Prvo: odobren je u trenutku kad je lokacijska dozvola bila predmet sudskog spora. Drugo: HBOR, a to znači Vlada Andreja Plenkovića, subvencionirala je projekt Krš – Pađene kroz povlaštenu, za 118 posto povećanu, cijenu struje. Ukupan iznos tog poticaja u povlaštenom poticajnom razdoblju može se procijeniti na 220 do 240 milijuna eura. Pitanje je, dakle, zašto su Milanovićeva i Plenkovićeva vlada tim ogromnim poticajima podržale projekt Krš – Pađene”, istaknuo je Škoro, a dobro upućeni svjedoče da ovi navodi nisu daleko od istine, no uz to navode kako je sa svim ovim poslovima dobro upoznat i ministar Tomislav Ćorić koji je preko svoje supruge Dubravke osječkim vezama povezan s jednom od moćnijih žena hrvatskog biznisa, Sabinom Škrtić. Ministar Ćorić nikada od javnosti nije krio podatak da je njegova supruga Dubravka od njega starija desetak godina, a premda nemaju zajedničke djece, Dubravka ima kćer iz prvoga braka. Svojeg današnjeg supruga upoznala je dok je radila kao asistentica na Ekonomskom fakultetu. Ćorić je u to doba bio student, međutim, to ih nije spriječilo da započnu ljubavnu vezu. Oni koji poznaju ministra Ćorića opisuju ga kao probitačnog i ambicioznog mladića, no kako kažu, za njegov uspjeh i politički napredak velike zasluge ima i njegova Dubravka koja je s prijateljicom Sabinom iz sjene radila na njegovoj političkoj karijeri. Krajnji je cilj u samim začecima njegova političkog proboja bio ovog mladog stručnjaka ubaciti u visoku politiku, no suprotno uvriježenim mišljenjima, Ćorić nije uvijek bio naklonjen HDZ-u, štoviše, prvi njegov i izbor njegove bolje polovice bio je SDP, zbog čega je navodno Dubravka Sinčić-Ćorić sastavila suprugov životopis i ponudila njegove usluge toj stranci, iz koje su dobili odbijenicu.

Isti ciljevi

Premda SDP-ovac Boris Lalovac korijene vuče iz Ploča baš kao i ministar Ćorić, odbio ga je pogurati, boreći se za vlastitu poziciju, jer je i jednome i drugome cilj bilo Ministarstvo financija. Tako SDP nije prihvatio njegov angažman, a premda je poslije o tome javno govorio sam Lalovac, Ćorić je tvrdio da to nije istina. Bila ili ne bila istina, Ćorić svoj angažman nastavlja u HDZ-u. Obiteljska prijateljica Ćorićevih Sabina Škrtić u tome pomaže današnjem ministru preko svojih medijskih veza i jednoga portala. Iako je u tom razdoblju karijeru gradila u Adrisu, preko tog portala pripremao se nastup HDZ-a na parlamentarnim izborima pod vodstvom Tomislava Karamarka, kojega su Ćorićeva spretnost i biografija osvojile. Škrtić međutim nije bila bliska samo s HDZ-ovcima nego i s tadašnjim šefom HNS-a Ivanom Vrdoljakom, i to preko Hrvatske gospodarske komore, gdje je bila postavljena kao privremeno rješenje. Iz Komore Škrtić prelazi u PPD pa po kuloarima govore da ona i njezina prijateljica Dubravka Sinčić-Ćorić danas praktički drže vezu energetike u državi. U međuvremenu se Ćorićeva supruga kandidirala za dekanicu Ekonomskog fakulteta, no nije uspjela. Neuspjeh su Ćorići doživjeli i pri imenovanju glavnog državnog odvjetnika nakon što je Dinko Cvitan napustio tu funkciju. U to doba kao jedan od njegovih nasljednika spominjao se Davor Petričević iz osječkog Državnog odvjetništva, koji je navodno blizak i sa Sabinom Škrtić i s Dubravkom Sinčić-Ćorić. Zanimljivo, tajanstvena Škrtić spominje se i kao jedan od ključnih operativaca u procesu preuzimanja kutinske Petrokemije od strane PPD-a koji se odvijao u vrijeme Ćorićeva mandata, premda valja napomenuti kako se dotična spominje gotovo kao desna ruka Ivana Vrdoljaka.

Ina i Prvo plinarsko društvo 2018. potpisali su s državnim centrom za restrukturiranje i prodaju ugovor o dokapitalizaciji Petrokemije, tvrtke su tada uplatile ukupno 300 milijuna kuna za 30 milijuna dionica Petrokemije, nakon čega su postali većinski vlasnici Petrokemije s udjelom većim od 50 posto te pripadajućim upravljačkim pravima. Transakcija je provedena kroz partnersko društvo PPD-a i Ine – Terra mineralna gnojiva, a iz Ine su tada tvrdili da se time izbjegava stečaj Petrokemije, zbog čega su odluku jednoglasno podržali predstavnici dvaju najvećih dioničara Ine u NO-u Ine. Šef PPD-a, Vrdoljakov prijatelj Pavao Vujnovac, tada je rekao kako PPD značajno pridonosi održavanju proizvodnje u Petrokemiji. Nije međutim nepoznanica da gotovo sav plin Hrvatska ne dobiva iz vlastitih izvora, nego od ruskog državnog poduzeća Gazprom, najmoćnijeg oružja u vanjskopolitičkom arsenalu Vladimira Putina. Gazprom svoj plin u Hrvatsku plasira preko PPD-a, vukovarske kompanije koja na tržištu nezaustavljivo raste otkako ju je Vujnovac još 2010. otkupio od mađarske podružnice njemačkog E.ON-a.

Darovana tvrtka

Profitabilno poslovanje i rekordni prihodi pomogli su PPD-u pri potpisivanju desetogodišnjeg ugovora o nabavci plina s Gazpromom, a ruski dnevni list Kommersant to je potpisivanje naslovio “Hrvatski povratak Gazpromu”, što zapravo znači da je ova ruska kompanija prvi put nakon 2010. povratila ključnu ulogu dobavljača plina za Hrvatsku, jer je do te 2010. Gazprom prodavao plin Ini i njezinoj tvrtki-kćeri Prirodni plin d.o.o. Vlada bivše premijerke Kosor taj poslovni odnos raskida izabravši na natječaju talijanski ENI za novog dobavljača inozemnog plina, Ina u međuvremenu gubi dominantnu ulogu na hrvatskom plinskom tržištu, čemu je svakako pridonijela i liberalizacija tržišta. Slučajno ili ne, najveći potrošač Gazpromova, pa i plina općenito u Hrvatskoj je kutinska Petrokemija, koju je PPD preuzeo po principu vertikalne integracije, baš kao što je to učinio i u susjedstvu. Naime, kroz privatizacijski dogovor s državom preuzeli su Naftnu industriju Srbije, a pregovaralo se i o kupnji HIP-Petrohemije iz Pančeva. Premda 450 milijuna kuna, koliko su dioničari uložili u dokapitalizaciju Petrokemije, djeluje kao basnoslovna svota, istina je zapravo posve drugačija, Plenkovićeva je Vlada Petrokemiju isporučila besplatno, donoseći odluku kojom preuzima kreditna dugovanja Petrokemije prema Erste banci, HPB-u i Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. Petrokemijini dugovi teški 450 milijuna kuna, u iznosu jednakom dokapitalizaciji, time su pali na teret državnog proračuna, a novi vlasnici obvezali su se u Petrokemiju uložiti 450 milijuna kuna, dok im se oprostio dug u jednakom iznosu. Inače, osim što smo PPD-u na jedan način darovali Petrokemiju i posredovanjem Ćorićeve prijateljice, isto to društvo, točnije njihov matični koncern Energia naturalis, čiji je vlasnik Vujnovac, otkupilo je šest posto vlasništva Fortenove grupe od malih dioničara Agrokora.

“ENNA grupa raspolaže takozvanim kompletima novih instrumenata, izdavatelja tvrtke Fortenova Group TopCo B.V., koji nose oko 6,4 posto glasačkih prava na skupštini izdavatelja. Riječ je o vrijednosnim papirima kojima se trguje na sekundarnom financijskom tržištu. Mi smo grupacija koja se primarno bavi i bavit će se energetikom i logistikom. Istodobno, kontinuirano ulažemo u projekte i kompanije u hrvatskom gospodarstvu za koje smatramo da imaju potencijal razvoja”, rekao je tada direktor financija ENNA grupe Damir Spudić koji se nije referirao na glasine da PPD okrupnjava svoje udjele u Fortenova grupi. Premda PPD ima sjedište u Vukovaru, oni tvrtke posjeduju i u Mađarskoj, Švicarskoj, BiH te Srbiji, preko tih tvrtki posluju diljem Europe, a posjeduju i koncesiju za distribuciju plina u gradu Vukovaru i u devet općina te Vukovarsko-srijemske županije. Ujedno su stopostotni vlasnik distribucijske mreže koja je u cijelosti sagrađena kao PPD te su registrirani pri Hrvatskom operatoru tržišta energije kao voditelj bilančne skupine u potpunosti ovlašten za uvoz prirodnog plina, a prirodni plin PPD uvozi na oba hrvatska interkonektora (Rogatec i Drávaszerdahely). I baš kao što je Ćorić nastavio surađivati sa plinarima poput kolege Vrdoljaka, on se poput Vrdoljaka spleo i u aferu “Vjetroelektrane”, no nastavio je Vrdoljakovim stopama, tvrdeći i da neće odustati od ugradnje razdjelnika u kućanstvima.

Vrdoljakovi razdjelnici

“Još jedan od problema koji su slučajno došli i do ove vlade, odnosno do mene kao ministra. Prema informacijama kojima raspolažem, oko 102 tisuće kućanstava ima ugrađene razdjelnike. 50-ak tisuća kućanstava nema ugrađene razdjelnike. Želim naglasiti da ne postoje nedvojbeni dokazi o štetnosti, odnosno o negativnim posljedicama ugradnje razdjelnika. Rješenje ovog problema vidimo u izmjenama i dopunama zakona o toplinskoj energiji i pravilnika kojima ćemo urediti ovo pitanje, tehniku ugradnje, kontrolu i niz drugih pitanja u vezi s razdjelnicima. Koncept ugradnje razdjelnika nije koncept od kojeg se u ovom trenutku odustalo”, rekao je Ćorić prije nekoliko godina.

U doba kada je Ćorić odlučio nastaviti tim stopama, javili su se i kritičari iz udruge potrošača.

“Je li možda supruga ministra Ćorića, ‘bez koje ne donosi nijednu odluku’, profesorica marketinga, uputila supruga da lažni podatak o postotku ugrađenosti iznese kao vlastiti argument zašto bi se pljačka trebala nastaviti, ne bi li dodatno tim lažnim marketinškim trikom (kojim su se dosad služili samo ugrađivači razdjelnika), ‘potaknuo tržište razdjelnika’? Zakon o tržištu toplinske energije kao sredstvo ‘poticanja tržišta razdjelnika’ svojedobno je zamislila vjenčana kuma Tomislava Ćorića, Sabina Škrtić, inače desna ruka Ivana Vrdoljaka i osoba br. 2 HNS-a. Ono tržište razdjelnika topline koje je zbog katastrofalnih osobina proizvoda koji nam pokušavaju uvaliti zadnjih godinu dana prilično zamrlo. Je li zbog tih ‘osobnih preporuka’ koalicijskog partnera HNS-a premijeru Plenkoviću Tomislav Ćorić bio najpogodnija osoba za ministra energetike, jer sposobnosti Ćorića, kompetencije i zainteresiranost za rješavanje problema građana u području energetike očito nisu”, pisao je tada jedan korisnik ministru Ćoriću.

Impresivna karijera

A kada već spominjemo Sabinu Škrtić, bilo bi korektno da predstavimo tu damu koja se redovito nalazi na top-ljestvicama najuspješnijih žena hrvatskog biznisa, zbog čega je i nagrađivana. Kako je svojedobno pisao Lider kojemu je gostovala na konferenciji “Žene u biznisu”, Škrtić je tada, prije nekoliko godina, po upravljačkoj moći bila jedna od najmoćnijih članica Uprave u državi jer je kao članica Uprave ENNA grupe upravljala sa 1,5 milijardi eura. Škrtić je karijeru gradila upravljanjem ljudskim potencijalima u strateškim poslovnim jedinicama Adris grupe, osim toga bila je poslovna direktorica ljudskih potencijala na HRT-u te zamjenica rukovoditelja proizvodnje programa javne televizije. Nakon Vidoševića se kratko skrasila u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a zatim i u ENNA&PPD grupi.

“Imam privilegij biti član ENNA&PPD tima, gdje se ne samo razumije potreba za osobnim razvojem nego se i aktivno potiče. Slično je bilo i u nekim drugim sustavima u kojima sam radila. Naravno, moja najveća snaga je u mojoj obitelji i mojem suprugu koji se isto nalazi u poziciji da mora kontinuirano učiti i razvijati se, tako da razumijevanje i podrška u mojem slučaju nikada nije izostala. Da se razumijemo – nije jednostavno, ali nije ni nemoguće, a nova znanja uvijek otvaraju nove poglede. Za mene je to kao uspon na neko brdo. Ne volim se penjati, ali kada se popnem, pogled je uvijek najbolja nagrada za trud”, izjavila je u velikom intervjuu za Lider. Svakako vrijedi napomenuti kako je diplomirala financijski menadžment na osječkom Ekonomskom fakultetu. Bila je i pomoćnica ministra gospodarstva, a grupacija ENNA koja se spominje u njezinu portfelju tvrtki bavi se željezničkim cargo prijevozom, poslovima energetske obnove, suvlasnici su kutinske Petrokemije i Luke Ploče, uz to, zanimljivo je spomenuti kako Vujnovac posjeduje nešto manje od 37 posto dionica Peveca, preimenovanog u Pevex. Ovaj trgovački lanac vlasnik je zagrebačke televizije Z1, dok su tvrtke iz grupacije ENNA u medijima prepoznate kao jedan od najvećih oglašivača i sponzora konferencija koje organiziraju izdavači hrvatskih tiskovina.

Razgranata mreža

S jedne strane tako svoju poslovnu karijeru gradi Mario Radić koji se nedavno pridružio Škorinu Domovinskom pokretu, s druge je strane Vujnovac, no njih dvojica ne pripadaju istom poduzetničkom krugu povezanom kroz vlasničke udjele i upravljačke pozicije u raznim tvrtkama, u Vujnovčev krug spadaju zato bivši zamjenik u Ministarstvu gospodarstva Leo Prelec, poduzetnik i čelni čovjek hrvatskog rukometa Zoran Gobac, nekadašnji ravnatelj SOA-e Josip Jurčević, direktor finnacija ENNA-e Damir Spudić te Sabina Škrtić.

Iako je Dubravka Ćorić uz ostalo preko svoje prijateljice Škrtić oblikovala karijeru ministra zaštite okoliša, prije nekoliko tjedana upravo se zbog nje našao u problemima i aferi koja je naslućivala potencijalni sukob interesa. Naime, Maja Pokrovac, direktorica lobističkog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, čiji su članovi izravno sudjelovali u kreiranju premijskog modela, istodobno je i šefica Hrvatskog društva lobista, u kojem funkciju potpredsjednice obnaša Dubravka Sinčić-Ćorić, ministrova supruga i bliska suradnica Maje Pokrovac. Kako je nedavno pisao Nacional, ona je bila spona između Ministarstva zaštite okoliša i OIEH-a, koja je članovima interesnog udruženja olakšala ulazak u radnu skupinu za kreiranje premijskog modela. Ćorićevo ministarstvo dopustilo je da skupina zainteresiranih investitora uđe u radnu skupinu za razradu premijskog modela te tako izravno utječe na njegovo kreiranje po svojoj mjeri i svojim interesima. Nevjerojatna je spoznaja i to da Ćorić kao ministar nadzire HEP koji gradi VE Korlat, dok njegova supruga Dubravka istovremeno radi kao lobistica za vjetroelektrane.

“VE Korlat bit će prva vjetroelektrana u našem proizvodnom portfelju, ali i prva elektrana u Hrvatskoj koja će proizvoditi električnu energiju bez poticaja”, izjavio je svojedobno predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić nakon što je ovo državno poduzeće preko inozemne tvrtke Nordex dogovorilo isporuku turbina za navedenu vjetroelektranu ukupno vrijednih pola milijarde kuna. Međutim, neposredno prije toga Ćorić je na jednom sponzoriranom skupu lobista i dobavljača opreme, u organizaciji udruge OIEH povezane s Hrvatskim društvom lobista, u kojem je potpredsjednica njegova supruga, hvalio vjetar komplimentirajući organizatorima te konferencije kojoj je glavni sponzor bio Nordex, glavni dobavljač za HEP-ovu vjetroelekranu.

“Konferencija Dani dobroga vjetra definitivno je pozitivan iskorak, posebice u kontekstu organiziranog promišljanja vjetrosektora, pa u konačnici i promocije njegovih ciljeva na energetskoj karti Republike Hrvatske. Hrvatska je u 2019. ušla s velikim ambicijama, a jedna od naših ključnih ambicija bila je izrada Strategije energetskog razvoja RH. Ona prije svega pokazuje vrlo jasnu orijentaciju na OIE i na izgradnju infrastrukture. Dosadašnja praksa pokazala je da se sektor proizvodnje energije iz vjetra nekako najbolje snašao, što dokazuje i brojem megavata, a u konačnici i projektima koji su trenutno u razvoju. Ja sam siguran da će buduće razdoblje donijeti afirmaciju prije svega ovog sektora”, rekao je Ćorić na skupu koji je organizirala udruga Maje Pokrovac, šefice društva u kojem je potpredsjednica Dubravka Sinčić-Ćorić.

Njih su se dvije povezale kroz ovu krovnu hrvatsku lobističku udrugu, no i prije toga su blisko surađivale. Naime, dok je Pokrovac radila u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Sinčić-Ćorić bila je tajnica Hrvatskog društva lobista te su zajedno sudjelovale na okruglim stolovima i konferencijama o lobiranju, u medijima se tada nerijetko napominjalo kako su se obje bavile transparentnošću tog procesa. Ćorićeva supruga, potpredsjednica Hrvatskog društva lobista, vodila je radnu skupinu u Uredu predsjednice koja se bavila brendiranjem, a koja je isporučila preporuke Vlade RH i najavila očekivanja da se pri Vladi RH osnuje poseban ured za brendiranje, što je s njezinim porazom palo u vodu.

Izbačen iz takta

“Moja je supruga znanstvenica, članica je HDL-a od njegova osnutka do danas, svi oni koji iole znaju o temi, znaju da se HDL ne bavi lobiranjem, već se prije svega bavi inicijativom da se lobiranje u Hrvatskoj kao aktivnost zakonski uredi”, izjavio je prije nekoliko dana Ćorić, braneći se od medijskih napisa o sukobu interesa. Tada je ujedno naglasio da ni on ni njegova supruga nisu prijatelji direktorice Pokrovac. S prijateljstvom ili bez njega, nedvojbeno je da se Ćorić na krilima vjetra nakratko vratio u fokus javnosti, iz koje je nestao s napisima o čudnovatim grafitima, no nešto prije toga upravo je on žario i palio medijskim prostorom zbog jednog novinarskog pitanja o tome zašto hrvatska nafta završava na preradi u Mađarskoj, a ne u Rijeci. To ga je pitanje toliko izbacilo iz takta da je novinaru dao do znanja da ga prate na društvenim mrežama. Još se ta hajka nije bila dokraja stišala, a u medijski prostor došla je afera “Vjetroelektrane”, u sklopu koje se oglašava i Ćorićev prethodnik Slaven Dobrović koji obznanjuje da je Ministarstvo u njegovu mandatu izdalo rješenje u kojem se za te iste vjetroelektrane traži provedba procjena utjecaja na ekološku mrežu. Međutim, Ćorić osobno potpisuje rješenje kojim se ono Dobrovićevo stavlja izvan snage, a to bi pak moglo značiti da Hrvatska krši neke odredbe te ulazi u rizik povlačenja po Europskom sudu za plaćanje kazni, što Ćorić žustro demantira ističući da je sve po zakonu. I doista, kako zasad stvari stoje, sve je po zakonu, sve je objašnjeno i gurnuto pod tepih, osim što nije pretjerano jasno kako to da je Ćorićevo ime slučajno iskrsnulo i u rafinerijama i u vjetroelektranama. Sve je slučajno pa je tako slučajno i Rimac našla “bubu” u svojem autu, a slučajno su u Hrvatskoj propale i brojne druge istrage baš onda kada bi krenule prema vrhu.